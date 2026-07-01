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పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- రెండు లారీల ఢీ.. నలుగురు సజీవదహనం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పల్నాడు జిల్లా, బోయపాలెం సమీపంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు మరణించారు. సమాచారం ప్రకారం, రెండు లారీలు ఢీకొనడంతో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న లారీని వేగంగా వచ్చిన మరో లారీ ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది.
Lorry
ఇరు వాహనాలు ఢీకొనడం వల్ల మంటలు అంటుకున్నాయి. దీనివల్ల ఇద్దరు డ్రైవర్లు, ఇద్దరు క్లీనర్లు సజీవ దహనమయ్యారు. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక, సహాయక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
Vijay Deverakonda: హైదరాబాద్ వాలీబాల్ ప్లేయర్స్ ను సపోర్ట్ చేసిన విజయ్ దేవరకొండ
Mahesh Babu: మేజిక్ అంటే గారడి కాదు., దృశ్య కావ్యం గా రావు బహదూర్ : మహేష్ బాబు
హీరో సత్యదేవ్, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ వెంకటేష్ మహా కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన సైకలాజికల్ డ్రామా 'రావు బహదూర్'. సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జీఎంబీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై, ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్తో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. జూలై 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
నటి దివ్య సురేష్కు చేదు అనుభవం.. భద్రత ఎక్కడ ఉన్నాయి? (video)
కన్నడ బిగ్ బాస్ ఫేమ్, ప్రముఖ నటి దివ్య సురేష్కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఆదివారం రాత్రి సుమారు 11.30 గంటల సమయంలో ఆమె తన కజిన్తో కలిసి పార్క్ చేసి ఉన్న తన కారు వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి వారిని వెంబడించడం ప్రారంభించాడు. అంతటితో ఆగకుండా సదరు వ్యక్తి నడుస్తూనే అత్యంత అసభ్యకరమైన చేష్టలకు పాల్పడ్డాడు. రాత్రివేళల్లో నడిచినంత మాత్రాన ఏ మహిళ కూడా ఇలాంటి వేధింపులను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం లేదని నటి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలను దివ్య సురేష్ తన మొబైల్ కెమెరాలో రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. కారులోకి వెళ్లగానే ఆ వ్యక్తి మరింత దగ్గరకు రావడంతో వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్ చేయాలని ఆమె కజిన్ కోరడం ఆ వీడియోలో రికార్డయ్యింది.
Samantha: మహిళా సూపర్ స్టార్లు రావాలంటే నిర్మాతలు ముందుకు రావాలి : సమంత రూత్ ప్రభు
కొంత విరామం తర్వాత సమంత రూత్ ప్రభు 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రంతో వెండితెరపైకి తిరిగి వచ్చారు. ఈ చిత్రం సానుకూల సమీక్షలను అందుకోవడమే కాకుండా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించింది. అయితే, మహిళా ప్రధాన చిత్రాలలో చాలా తక్కువ మాత్రమే ఇలాంటి వాణిజ్య విజయాన్ని అందుకుంటాయి. 'వెరైటీ ఇండియా'కు ఇచ్చిన ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూలో, మహిళా సూపర్ స్టార్లను సృష్టించేందుకు నటీమణులపై మరింత పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం గురించి సమంత మాట్లాడారు.
Vishal: శివ చూశాక దర్శకుడిగా మారాలని ఫిక్స్ అయ్యాను : విశాల్
సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద 99వ ప్రాజెక్ట్గా విశాల్ హీరోగా, దర్శకుడిగా చేస్తున్న చిత్రం ‘మకుటం’. స్వర్గీయ ఆర్ బీ చౌదరి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అంజలి, దుషార విజయన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ నుంచి వచ్చిన టీజర్, ఫస్ట్ సింగిల్ ‘ది రైజ్ అఫ్ లింగా’ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఆదివారం (జూన్ 28) నాడు సెకండ్ సింగిల్ ‘నచ్చాకే వచ్చేరా’ అనే పాటను విడుదల చేశారు.