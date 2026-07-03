04-07-2026 శనివారం ఫలితాలు - సంతోషకరమైన వార్త వింటారు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
Today 04-07-2026 Daily Astrology
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఆలోచించి ముందుకు సాగండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, పత్రాలు అందుకుంటారు. గృహోపకరణాలు మరమ్మతుకు గురవుతాయి.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. మీపై ఎదుటివారికి నమ్మకం కలుగుతుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. వాహనసౌఖ్యం, ధనలాభం ఉన్నాయి. ఏకాగ్రతతో బాధ్యతలు నిర్వహించండి.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కృషి ఫలిస్తుంది. ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయవంతమవుతుంది. అనురాగ వాత్సల్యాలు వెల్లివిరుస్తాయి. గృహంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. కొందరి అతి చొరవ ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కలిసివచ్చే సమయం, నిరుత్సాహం వీడి శ్రమించండి. మీ కృషి తక్షణం ఫలిస్తుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఒక సమస్య మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతుంది. అర్ధాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. శుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. వేదికలు అన్వేషిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ప్రతి విషయంలోను అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. మీ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకోవటానికి యత్నించండి. ఖర్చులు అధికం. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. చర్చల్లో పాల్గొంటారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు:
సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. మనోధైర్యంతో ముందుకెడతారు. ధనసహాయం తగదు. అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడతాయి. విందుకు హాజరవుతారు. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఒత్తిడికి గురికావద్దు. విలాసవస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఒక పట్టాన సాగవు. బంధుమిత్రులతో సంభాషిస్తారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు.
ధనస్సు: మూల, పూర్వాషాడ 1,2,3,4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యసిద్ధి, ధనలాభం ఉన్నాయి. మీ కలుపుగోలుతనం ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు విపరీతం, చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు. మీ ఏమరుపాటుతనం ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
సర్వత్రా అనుకూలం, అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది.. ఎంతటి వారినైనా ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇతరులను సలహాలు అడుగవద్దు, వ్యతిరేకులు తప్పుదారి పట్టిస్తారు. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. గృహనిర్మాణం పూర్తవుతుంది. అప్రియమైన వార్త వినవలసి వస్తుంది.
మీనం: పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. చేపట్టిన పనులు ఆలస్యంగానైనా పూర్తి చేయగలుగుతారు. ఖర్చులు విపరీతం, రుణాలు, చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. పెద్దల చొరవతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతంది. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జూలై 4, 2026 నాటి వాతావరణం ఎలా వుంది...?
జూలై 4, 2026 నాటి వాతావరణ నివేదిక ప్రకారం, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాతావరణ మార్పులు, నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ) విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలిపింది. తెలంగాణవ్యాప్తంగా వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. రాబోయే 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్షాలు కురిసే ప్రాంతాలు: ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పరిధిలోని ఆదిలాబాద్, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్ జిల్లాలతో పాటు నిజామాబాద్ జిల్లాలో అక్కడక్కడా కుండపోతగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ప్రేయసికి నిశ్చితార్థం.. వివాహిత ప్రియుడి బెదిరింపులు.. పురుగుల మందు తాగి యువతి ఆత్మహత్య
ప్రేమ పేరుతో ప్రియుడు మోసం చేశాడు. ప్రేమించానని గొంతు కోశాడు. ప్రేయసికి నిశ్చితార్థం జరుగుతుందని తెలిసి మిన్నకుండక ఆమెను బెదిరించాడు. వేధింపులకు గురిచేశాడు. చివరికి పెళ్లికి ముందు ఇలా ప్రియుడి చేతిలో వేధింపులకు గురికావడం కంటే.. అతడి బ్లాక్ మెయిల్కు తలొగ్గడం కంటే తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోవడమే బెటర్ అనుకుంది ఓ మహిళ. అంతే పెళ్లి పీటలెక్కాల్సిన యువతి.. కన్నవారి పరువు కోసం పురుగుల మందు ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ విషాద ఘటన విజయనగరం జిల్లా తోండ్రంగి గ్రామంలో వెలుగుచూసింది.
అమరావతిపై కోర్టును ఆశ్రయించనున్న విజయ్ సాయి రెడ్డి.. సిగ్గు సిగ్గు.. అంటూ ఫైర్
అమరావతిపై కోర్టును ఆశ్రయించబోతున్నట్లు మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయి రెడ్డి ప్రకటించారు. అమరావతి రాజధాని నిర్మాణంలో జరిగినట్లు ఆరోపించబడుతున్న అవినీతిపై కోర్టును ఆశ్రయించనున్నట్లు ప్రకటించారు. 50 వేల కోట్ల రూపాయల వ్యయంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తిన ఆయన, ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు వ్యయాలను పెంచి చూపించిందని ఆరోపించడంతో పాటు పారదర్శకతను డిమాండ్ చేశారు.
హమ్మయ్య.. రుషికొండను అలా ఉపయోగించనున్న ఏపీ సర్కారు?
ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ కలల గృహ ప్రాజెక్ట్ అయిన రుషికొండ ప్యాలెస్, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఆ ఆస్తిని ఎలా వినియోగించుకోవాలనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వానికి దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది. రుషికొండ భవనాల భవిష్యత్తుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు తుది నిర్ణయం తీసుకుంది. నెలల తరబడి చర్చల అనంతరం, ఆ ఆస్తి నిర్వహణ, మరమ్మత్తుల కోసం ఒక ప్రైవేట్ ఆపరేటర్కు లీజుకు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది.
గిరిజన గ్రామంలో తాగు నీటి కొరత.. ఖాళీ బిందెలతో మహిళల నిరసన
అనకాపల్లి జిల్లా, రవికమతం మండలం, చిమలపాడు పంచాయతీ పరిధిలోని తాటిపర్తి గ్రామానికి చెందిన గిరిజన మహిళలు, తమ గ్రామంలో నెలకొన్న దీర్ఘకాలిక తాగునీటి కొరతను ఎలుగెత్తి చాటేందుకు శుక్రవారం ఖాళీ బిందెలతో నిరసన తెలిపారు. 48 గిరిజన కుటుంబాలు నివసిస్తున్న ఈ గ్రామం గత కొన్నేళ్లుగా తీవ్రమైన తాగునీటి సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. సుమారు రెండు దశాబ్దాల క్రితం నిర్మించిన ఏకైక సురక్షిత తాగునీటి ట్యాంక్ శిథిలావస్థకు చేరిందని, అది ఎప్పుడైనా కూలిపోయే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రికార్డు స్థాయిలో అమ్ముడుబోయిన శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం
కలియుగ దైవమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న భక్తులు భక్తిభావంతో స్వీకరించే పవిత్రమైన శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం అమ్మకాలు జూన్ 2026లో రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. యాత్రికుల రద్దీ పెరుగుతున్న దృష్ట్యా, టీటీడీ లడ్డూల ఉత్పత్తిని గణనీయంగా పెంచడమే కాకుండా, ఎటువంటి కొరత లేకుండా వాటి పంపిణీ నిరంతరాయంగా జరిగేలా చర్యలు చేపట్టింది. ఏప్రిల్ 2026లో మొత్తం 1,11,96,170 లడ్డూలు, మే 2026లో 1,21,35,528 లడ్డూలు, జూన్ 2026లో 1,26,81,805 లడ్డూలు అమ్ముడయ్యాయి. దీనిని గత మూడు నెలలతో పోలిస్తే, జూన్ నెలలో లడ్డూల అమ్మకాలు గణనీయంగా పెరిగాయి.
03-07-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - మనోభీష్టం సిద్ధిస్తుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని విధాలా అనుకూలం. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పిల్లల చదువులపై దృష్టి పెడతారు. సన్మాన, సంస్కరణ సభల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. కొత్త పనులకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. వ్యవహారంలో ఆచితూచి అడుగేయండి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
Sankatahara Chaturthi 2026: జూలై 3న కృష్ణ పింగళ సంకష్టి చతుర్థి.. 21 జిల్లేడు ఆకుల పూజ చేసినా..
కృష్ణ పింగళ సంకష్టి చతుర్థి 2026లో జూలై 3న వస్తుంది. ఉదయం 11.20 గంటలకు ప్రారంభమై, మరుసటి రోజు 2026 జూలై 4న మధ్యాహ్నం 12.39 గంటలకు ముగుస్తుంది. జ్యేష్ఠమాసంలో కృష్ణ పక్ష చతుర్థి నాడు గణేశుని కృష్ణపింగళ రూపాన్ని పూజిస్తారు. ఈ రోజును కృష్ణ పింగళ సంకష్ట చతుర్థి అని అంటారు. ఈ రోజున ఉపవాసం పాటించే వారికి అన్ని విధాలా విజయం, శ్రేయస్సు కలుగుతాయి. సంకష్టి చతుర్థి వ్రతం రోజున, వ్రతం చేసేవారు ఉదయం స్నానం చేసి, శుభ్రమైన బట్టలు ధరించాలి. ఆ తర్వాత, పాప పరిహారి అయిన గణేశుడిని పూజించాలి. పూజ సమయంలో, గణేశుడికి నువ్వులు, బెల్లం, లడ్డూలు, దూర్వా , చందనం సమర్పించి, మోదకాలను నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
02-07-2026 గురువారం ఫలితాలు - మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు పట్టుదలతో శ్రమిస్తారు. సంకల్పబలంతో లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు వాయిదా చేసుకుంటారు. పనులు ముందుకు సాగవు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పుణ్యకార్యంలో పాల్గొంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు నిర్దేశిత ప్రణాళికలతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ధనలాభం ఉంది. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. బంధువులతో సంభాషిస్తారు. మీ సాయంతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి.
01-07-2026 బుధవారం ఫలితాలు - రుణ సమస్య కొలిక్కి వస్తుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. నోటీసులు అందుకుంటారు. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ప్రయాణంలో కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రతికూలతలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. ఏకాగ్రతలో వాహనం నడపండి.