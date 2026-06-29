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30-06-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఓర్పుతో పనిచేయండి. అనుమానాలకు తావివ్వవడం యత్నాలకు సన్నిహితుల ప్రోత్సాహ ఉంటుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. ముఖ్యుల సందర్శనం వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
స్వయం కృషితో లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ కార్యదీక్ష స్ఫూర్తిదాయకమవుతుంది. పరిచయాలు ఉన్నతికి దోహదపడతాయి. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
మీ అభీష్టం నెరవేరుతుంది. ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. లౌక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. రోజు వారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. విందుకు హాజరవుతారు. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆటుపోట్లకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. ఏ విషయాన్నీ పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు, సంకల్పబలంతోనే విజయం సాధిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం, పత్రాల రెన్యువల్ను అశ్రద్ధ చేయకండి. ఆస్తులతో సంభాషిస్తారు. అనుకున్న సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. కొన్ని విషయాలు అడుగున్నద్ధి జరుగుతాయి. ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. యత్నాలకు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. పట్టుదలతో లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపులో అలక్ష్యం తగదు. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
భ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్ని తీవ్రంగా భావించవద్దు. పెద్దల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పెట్టుబడుల విషయంలో పునరాలోచన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అభీష్టం నెరవేరుతుంది. కీలక వ్యవహారంలో మీచే పైచేయి. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాల్పేడతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. అందరితో మితంగా సంభాషించండి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్బుతాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం, ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. అవకాశాలను చేజిక్కుంచుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. సంతానం చదువులపై దృష్టి సారిస్తారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మీ మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. బాధ్యతగా మెలగాలి. విలాసాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. అప్రియమైన వార్త వినవలసి వస్తుంది. కుటుంబీకులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
మీనం: పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. మీ సమర్థతను తక్కువ అంచనా వేసుకోవద్దు. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తథ్యం. ఖర్చులు భారమనిపించవు. పరిచయస్తులకు ధనసహాయం చేస్తారు. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం.
పెళ్లి ఊరేగింపుపై సాయుధ దుండగుల దాడి.. వధువు బంగాలు నగలు లూటీ
బీహార్ రాష్ట్రంలోని జామూయ్ జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఒక వివాహ వేడుక విషాదాంతంగా మారింది. పెళ్లి ఊరేగింపుపై కొందరు సాయుధ దండగులు దాడికి పాల్పడ్డారు. తుపాకులతో కాల్పులు జరపడంతో పలువురు గాయపడ్డారు. వధువు మేనత్త కాల్పుల్లో చనిపోయింది. అలాగే, వధువు ధరించిన బంగారు నగలు దోచుకుని పారిపోయారు. ఈ దారుణం మంగళవారం తెల్లవారుజామున చోటుచేసుకుంది.
జూన్ 30, 2026 మంగళవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
తెలంగాణ వాతావరణ నివేదిక: నైరుతి రుతుపవనాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చురుకుగా ఉన్నాయి. దీనివల్ల విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గాయి. భారీ వర్ష హెచ్చరిక: ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు భారీ వర్ష హెచ్చరికను ఐఎండి జారీ చేసింది ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు ఈదురు గాలులు: తెలంగాణలోని మొత్తం 33 జిల్లాలను ఉరుములతో కూడిన వర్షాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంచారు. ఈదురు గాలులతో పాటు మెరుపులు కూడా ఉంటాయి. గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి.
స్వరితం 2026 శీర్షికన తమ వార్షికోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్న ముజిగల్ మల్కాజ్గిరి అకాడమీ
హైదరాబాద్: ముజిగల్ మల్కాజ్గిరి అకాడమీ తమ వార్షికోత్సవ వేడుకలను స్వరితం 2026 పేరిట మల్కాజ్గిరిలోని అమోఘం బాంక్వెట్స్ సీసీపీఎల్లో విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఈ సంగీతోత్సవ వేడుకలలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సంగీత ప్రియులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఇంపెల్ గ్రూప్-ముజిగల్ ఎడ్యుటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకులు-మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ ఏలూరి, ప్రముఖ నేపథ్య గాయకులు వేణు శ్రీరంగం హాజరయ్యారు.
సీఎం విజయ్ బాటలో సూర్య రాజకీయాల్లోకి వస్తే పరిస్థితి ఎలా వుంటుంది?
తమిళనాడులో అనూహ్య ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత విజయ్ ముఖ్యమంత్రి కావడంతో, నటులు రాజకీయాల్లోకి రావడంపై చర్చలు ఊపందుకున్నాయి. కోలీవుడ్కు చెందిన అగ్రతారలు ఇదే బాటలో నడవవచ్చనే దానిపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో, సూర్య త్వరలో రాజకీయాల్లోకి రావచ్చనే కొత్త ప్రచారం మొదలైంది. ఈ నటుడు సమీప భవిష్యత్తులో తన రాజకీయ ప్రవేశాన్ని ప్రకటించవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.
హైదరాబాదులో వర్షాలు.. పెరుగుతున్న అనారోగ్య సమస్యలు.. జాగ్రత్తలు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గడం, దానికి తోడు గాలిలో తేమ శాతం పెరగడం వల్ల, రుతు సంబంధిత అనారోగ్యాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆరోగ్య కేంద్రాలలోని ఓపీ విభాగాలకు, వైరల్ జ్వరాలతో సహా ఎగువ శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, కీటకాల ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులకు సంబంధించిన అనారోగ్యాలతో వచ్చే రోగుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది.
30-06-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఓర్పుతో పనిచేయండి. అనుమానాలకు తావివ్వవడం యత్నాలకు సన్నిహితుల ప్రోత్సాహ ఉంటుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. ముఖ్యుల సందర్శనం వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు స్వయం కృషితో లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ కార్యదీక్ష స్ఫూర్తిదాయకమవుతుంది. పరిచయాలు ఉన్నతికి దోహదపడతాయి. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
తిరుమల చరిత్రలోనే తొలిసారి.. లక్షన్నర మందికి పైగా భక్తుల దర్శనం
29-06-2026 సోమవారం ఫలితాలు - దుబారా ఖర్చులు విపరీతం...
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ఈ ఆదిత్య శ్లోకాలతో రోజంతా హాయిగా, ఆరోగ్యంగా...
చాలామందికి ఒక్కోరోజు చాలా నిస్సత్తువగా, ఏదో కోల్పోయిన భావన కలుగుతుంది. అలాంటి సమస్య నుంచి బైటపడేందుకు ఆదిత్య శ్లోకాలను పఠించాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యభగవానుడిని స్మరించుకోవడం వల్ల రోజంతా మానసిక ప్రశాంతత, శారీరక ఉత్సాహం లభిస్తాయి. ఇందుకోసం ప్రతిరోజూ ఉదయం పఠించదగిన రెండు అత్యంత శక్తివంతమైన శ్లోకాలు, వాటి అర్థాలు తెలుసుకుందాము. ఉత్సాహం, విజయం కోసం ఈ శ్లోకం రోజంతా మనలో సానుకూల శక్తిని (Positive Energy) నింపి, చేపట్టే పనుల్లో విజయం చేకూరేలా చేస్తుంది.