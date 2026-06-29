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తిరుమల చరిత్రలోనే తొలిసారి.. లక్షన్నర మందికి పైగా భక్తుల దర్శనం
శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నుండి వారాంతపు సెలవుల కారణంగా తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లోని అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు నిండిపోగా, భక్తుల క్యూ లైన్లు శిలాతోరణం వరకు విస్తరించాయి. సర్వదర్శనానికి సుమారు 24 గంటలు, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి ఐదు గంటలకు పైగా వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది.
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఎప్పుడూ లేనంతగా భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తుండటంతో సాధారణ భక్తులకు త్వరగా శ్రీవారి దర్శనం కల్పించేందుకు టీటీడీ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. భక్తుల సౌకర్యం, భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ సోమవారం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను పూర్తిగా రద్దు చేసింది. అలాగే ప్రతిరోజూ ఆన్లైన్లో జారీ చేసే 800 శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కోటాను కూడా తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది.
టీటీడీ అదనపు ఈవో సి.హెచ్. వెంకయ్య చౌదరి మాట్లాడుతూ.. శనివారం మాత్రం పరిస్థితి మరింత భిన్నంగా ఉందన్నారు. తిరుమల చరిత్రలోనే అరుదుగా కనిపించేలా లక్షన్నర మందికి పైగా భక్తులు దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారని చెప్పారు. దాదాపు 30 గంటలు దర్శనానికి టైమ్ పడుతుంట.
భారీ రద్దీ ఉన్నప్పటికీ అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో పనిచేస్తూ క్యూ లైన్లలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వివరించారు. ఆదివారం కూడా భారీగా భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో ప్రత్యేక కార్యాచరణ అమలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. అధికారులు, ఉద్యోగుల సెలవులు పూర్తిగా రద్దు చేశామని, అందరినీ విధుల్లో కొనసాగిస్తున్నామని తెలిపారు.
పైలట్కు అంతరాయం కలిగించిన లేజర్ కాంతి .. విమానం ల్యాండ్ అవుతుండగా..? (video)
రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వద్ద విమానం ల్యాండింగ్ సమయంలో, శంషాబాద్లో ప్రసరించిన లేజర్ కాంతి పైలట్కు అంతరాయం కలిగించింది. ఫ్రాంక్ఫర్ట్ నుండి షంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి వస్తున్న విమానంపై రాత్రిపూట లేజర్ కాంతి పడింది. పైలట్ వెంటనే ఏటీసీ అధికారులకు సమాచారం అందించగా, అధికారులు దీనిపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సమాచారం ప్రకారం, ఆ తర్వాత కొద్ది నిమిషాలకే విమానం ఆర్జీఐఏలో సురక్షితంగా దిగింది. శంషాబాద్, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లోని ఫంక్షన్ హాల్స్లో వివాహ వేడుకల సమయంలో వెలువడిన లేజర్ కాంతులు విమాన పైలట్లకు అంతరాయం కలిగించాయి.
విందులో మాంసం వడ్డించలేదని కేటరింగ్ సిబ్బందిపై మైనర్ల దాడి
వైకాపా నేతలపై తాడేపల్లి పోలీస్ స్టేషనులో అట్రాసిటీ కేసులు
పెళ్లిని ఆపేందుకే కేతన్ అగర్వాల్ హత్య - మాస్టర్ మైండ్ సియా ప్రియుడు చైతన్
మహారాష్ట్ర పూణెకు చెందిన రియల్టర్ కేతన్ అగర్వాల్ హత్యకు మాస్టర్ మైండ్ సియా గోయల్ ప్రియుడు చేతన్ అని వెలుగులోకి వచ్చింది. తన ప్రియురాలు సియాతో కేతన్ అగర్వాల్ పెళ్లిని ఆపేందుకే ఈ హత్యకు పాల్పడినట్టు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. లోహగడ్ కోట వద్ద కొండపై నుంచి తోసేసి హత్య చేసిన కేసులో సిసీటీవీ ఫుటేజీ, మొబైల్ డేటా ఆధారంగా ఈ హత్య కేసులేని గుట్టును పోలీసులు ఛేదించారు. కేతన్తో సియాకు జరగాల్సిన పెళ్లిని ఆపేందుకే ఈ హత్యకు పాల్పడినట్టు తేలింది.
29-06-2026 సోమవారం ఫలితాలు - దుబారా ఖర్చులు విపరీతం...
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ఈ ఆదిత్య శ్లోకాలతో రోజంతా హాయిగా, ఆరోగ్యంగా...
చాలామందికి ఒక్కోరోజు చాలా నిస్సత్తువగా, ఏదో కోల్పోయిన భావన కలుగుతుంది. అలాంటి సమస్య నుంచి బైటపడేందుకు ఆదిత్య శ్లోకాలను పఠించాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యభగవానుడిని స్మరించుకోవడం వల్ల రోజంతా మానసిక ప్రశాంతత, శారీరక ఉత్సాహం లభిస్తాయి. ఇందుకోసం ప్రతిరోజూ ఉదయం పఠించదగిన రెండు అత్యంత శక్తివంతమైన శ్లోకాలు, వాటి అర్థాలు తెలుసుకుందాము. ఉత్సాహం, విజయం కోసం ఈ శ్లోకం రోజంతా మనలో సానుకూల శక్తిని (Positive Energy) నింపి, చేపట్టే పనుల్లో విజయం చేకూరేలా చేస్తుంది.
28-06-2026 నుంచి 04-07-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ అంచనాలు ఫలిస్తాయి. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఇతరుల కోసం వ్యయం చేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. శనివారం నాడు పెద్దమొత్తం నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. చుట్టుపక్కల వారిని గమనించండి. తరచు బంధుమిత్రులతో సంభాషిస్తారు. మీ శ్రీమతి సాయంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. సంతానానికి శుభపరిణామాలున్నాయి. అవగాహన లేని విషయాల జోలికి పోవద్దు. మీ గౌరవప్రతిష్టలకు భంగం కలుగకుండా మెలగండి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. మధ్యవర్తులు, కన్సల్టెన్సీలను ఆశ్రయించవద్దు. ఉద్యోగ విధుల్లో అలక్ష్యం తగదు. యాదృచ్ఛికంగా పొరపాట్లు దొర్లే ఆస్కారం ఉంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉమ్మడి వ్యాపారాలు కలిసిరావు. విందుకు హాజరవుతారు.
Shani Pradosh Vrat 2026: శని ప్రదోషం.. శివాలయాల్లో ఒక్క దీపమైనా వెలిగించండి..
ప్రదోష వ్రతాన్ని స్త్రీ పురుషులు, వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా ఆచరించవచ్చు. ఈ వ్రతం పరమశివుడు, పార్వతీ దేవికి అంకితం చేయబడింది. భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో, భక్తులు ఈ రోజున పరమశివుని నటరాజ రూపాన్ని పూజిస్తారు. స్కంద పురాణం ప్రకారం, ప్రదోష వ్రతంలో ఉపవాసం పాటించడానికి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. మొదటి పద్ధతిలో, భక్తులు పగలు, రాత్రి కలిపి మొత్తం 24 గంటల పాటు కఠినమైన ఉపవాసాన్ని పాటిస్తారు. ఇందులో రాత్రంతా మేల్కొని ఉండటం కూడా ఒక భాగం.