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కేవలం రూ.120 ఖర్చుతో శ్రీవారిని దగ్గరగా దర్శనం చేసుకోవచ్చు..
కలియుగ వైకుంఠం తిరుమలలో వెలసిన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దగ్గరి నుండి దర్శించుకోవాలంటే గంటల తరబడి వేచి ఉండటమో లేదా ఖరీదైన ప్రత్యేక ప్రవేశ మార్గాలను ఎంచుకోవడమో తప్పనిసరి అని చాలామంది భక్తులు భావిస్తుంటారు. కానీ, కేవలం రూ.120 ఖర్చుతో కూడిన మరో మార్గం కూడా ఉంది.
అయితే ఇందులో ఒక మెలిక ఉంది. కేవలం డబ్బు ఉంటేనే ఈ టికెట్ దొరకదు. సుప్రభాతం, తోమాల సేవ, అర్చన వంటి ఆర్జిత సేవలకు భక్తులను ఎంపిక చేసే టీటీడీ వారి ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ అంటే లక్కీ డిప్ విధానం ద్వారా మాత్రమే ఈ అవకాశం లభిస్తుంది.
లాటరీలో ఎంపికైన వారు మాత్రమే సేవా టికెట్ను కొనుగోలు చేయగలరు. సాధారణ క్యూ లైన్ల కంటే స్వామివారికి మరింత దగ్గరగా దర్శనం చేసుకునే అవకాశాన్ని పొందగలరు.
తిరుమలలో స్వామివారిని దగ్గరి నుండి దర్శించుకోవడానికి ఇది అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన మార్గాలలో ఒకటి అయినప్పటికీ, దీనిని పొందడం మాత్రం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే దీనిలో ఎంపిక అనేది పూర్తిగా అదృష్టంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఫాస్ట్-ఫుడ్ తయారీ యూనిట్లపై ఆకస్మిక దాడులు.. పాచిపోయిన ఫ్రైడ్ చికెన్ (video)
హెచ్-ఫాస్ట్గా పిలువబడే కొత్తగా ఏర్పడిన హైదరాబాద్ ఆహార భద్రతా టాస్క్ ఫోర్స్, శుక్రవారం ఉదయం ఓల్డ్ సిటీలోని చార్మినార్ ప్రాంతంలో ఉన్న రహస్య ఫాస్ట్-ఫుడ్ తయారీ యూనిట్లపై తీవ్రమైన, ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించింది. ఈ ఆకస్మిక తనిఖీలలో, సరైన వాణిజ్య లైసెన్సులు లేదా పారిశుధ్య అనుమతులు లేకుండా నివాస ప్రాంగణాలలో నడుస్తున్న దిగ్భ్రాంతికరమైన ప్రజారోగ్య ఉల్లంఘనలు బయటపడ్డాయి.
ఆ బిడ్డ నాకు పుట్టలేదు.. రెండు నెలల పసికందును చంపేసిన తండ్రి
నిజామాబాద్లో ఘోరం జరిగింది. నిజామాబాద్, అశోక్ నగర్లో రెండు నెలల కుమారుడు ప్రేమ్ను తనకు పుట్టలేదనే అనుమానంతో తండ్రి యువరాజ్ కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు. అనంతరం మృతదేహాన్ని రైల్వే ట్రాక్పై పడేశాడు. భార్య ప్రియాంక ఫిర్యాదుతో మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, విచారించగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మహారాష్ట్రలోని నయాగావ్కు చెందిన యువరాజ్, నిజామాబాద్లోని అశోక్నగర్ కాలనీకి చెందిన ప్రియాంక ఏడాది కిందట వివాహం చేసుకున్నారు. కొన్ని నెలలపాటు వారి బంధం అన్యోన్యంగా సాగింది. ఆ తర్వాత ప్రియాంకపై యువరాజ్ అనుమానం పెంచుకోవడం ప్రారంభించాడు.
ఆరు లేన్ల కారిడార్గా నెల్లూరు- తడా హైవే 16.. ఇక ట్రాఫిక్కు బైబై
నెల్లూరు- తడా మధ్య జాతీయ రహదారి-16 (ఎన్హెచ్-16)పై ప్రయాణించే వాహనదారులు త్వరలో ట్రాఫిక్ రద్దీ సమస్య నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. ఎందుకంటే, ప్రస్తుతం నాలుగు లేన్లుగా ఉన్న ఈ రహదారి భాగాన్ని ఆరు లేన్ల కారిడార్గా విస్తరించేందుకు నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్హెచ్ఏఐ) చర్యలు చేపట్టింది. టాడా నుండి విశాఖపట్నం వరకు ఉన్న ఎన్హెచ్-16లో చాలా వరకు ఇప్పటికే ఆరు లేన్లుగా విస్తరించినప్పటికీ, కీలకమైన నెల్లూరు-టాడా విభాగం మాత్రం రద్దీకి నిలయంగా మిగిలిపోయింది.
కన్నబిడ్డల ముందే భార్యను గుండు గీయించి మూత్రం తాగించిన భర్త
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో కోరియా జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి తన భార్య పట్ల అత్యంత పాశవికంగా ప్రవర్తించాడు. కన్నబిడ్డల ముందే భార్యను చిత్ర హింసలకు గురిచేశాడు. ఆమెకు గుండు గీయడంతోపాటు బలవంతంగా మూత్రం తాగించాడు. జూన్ 14న ఈ ఘటన చోటుచేసుకోగా ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.
తెలంగాణకు వస్తాం, తిరుగుతాం, పోటీ చేస్తాం, తెలంగాణలో పవన్ జనసేన జెండా, వీడియో
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జనసేన నూతన కార్యాలయంలో జనసేన జెండాను ఎగురవేసారు జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్. తెలంగాణలో మీకేం పని అంటూ ఆమధ్య తెలంగాణకి చెందిన కొంతమంది నాయకులు చేసిన వ్యాఖ్యలపై అప్పట్లో పవన్ కల్యాణ్ గట్టి సమాధానం ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. మేము తెలంగాణకు వస్తాం, తిరుగుతాం, ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తాము. సమస్యలతో బాధపడుతున్న ప్రజలకు అండగా వుంటామని పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు. హైదరాబాద్ మణికొండలో జనసేన తెలంగాణ నూతన రాష్ట్ర కార్యాలయాన్ని శుక్రవారం నాడు ప్రారంభించారు తెలంగాణ జనసేన నాయకులు. ఈ కార్యక్రమానికి పార్టీ నేతలు, జనసైనికులు, వీరమహిళల సమక్షంలో ప్రత్యేక పూజలతో శాస్త్రోక్తంగా కార్యాలయ ప్రవేశం జరిగింది.
కేవలం రూ.120 ఖర్చుతో శ్రీవారిని దగ్గరగా దర్శనం చేసుకోవచ్చు..
Budhaditya Yog 2026: బుధాధిత్య రాజయోగం.. ఏ రాశులకు లాభమో తెలుసా?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అరుదైన యోగాలు ఏర్పడినప్పుడు మానవ జీవితాల మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి. జూన్ 19వ తేదీన మిథున రాశిలో బుధాధిత్య రాజయోగం, భద్ర రాజయోగాలు ఒకదాని తరవాత ఒకటి ఏర్పడనున్నాయి. ఈ రెండు యోగాలు ఒకేరాశిలో ఏర్పడటం వలన రెండు రాశుల వారికి కొత్తగా ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. తులా రాశి జాతకులకు ఈ బుధాధిపత్య యోగం.. శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆర్థిక లాభం వుంది. కొత్తగా ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికీ ఈ సమయం అనుకూలంగా వుంటుంది. ప్రమోషన్లు, బదిలీలు ఏర్పడతాయి. అదృష్టం వరిస్తుంది.
19-06-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టొద్దు...
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ఏ విషయంలోను రాజీపడద్దు. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. పనులు సావకాశంగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపులు వాయిదా పడతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి.
తిరుపతిలో జాతీయ శాసన మ్యూజియం ఏర్పాటుకు టీటీడీ గ్రీన్ సిగ్నల్
తిరుపతిలో జాతీయ శాసన మ్యూజియం ఏర్పాటు కోసం కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖకు రెండు ఎకరాల భూమిని కేటాయించడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించాయి. ఈ నిర్ణయం గురించి టీటీడీ జాయింట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్ బుధవారం ఆర్కియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (ఏఎస్ఐ) డైరెక్టర్ (శాసన విభాగం)కు తెలియజేశారు.
Guru Pushya Yog 2026: గురు పుష్య యోగం.. కర్కాటక రాశికి లాభం... పూజ ఎలా చేయాలంటే?
గురు పుష్య యోగంను పురస్కరించుకుని గురు భగవానుడికి ప్రత్యేక పూజలు వివిధ ఆలయాల్లో జరుగుతున్నాయి. గురువారం రోజున పుష్యమి నక్షత్రం కలిసి రావడాన్ని గురు పుష్యమి యోగంఅంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దీనిని అత్యంత పవిత్రమైన, శక్తివంతమైన అమృత ఘడియలుగా భావిస్తారు. 2026 జూన్ 18న కర్కాటక రాశిలో చంద్రుడు, ఉచ్చ స్థితిలో గురుడు కలవడం వల్ల 12 ఏళ్లకు ఒకసారి వచ్చే అరుదైన యోగంగా మారింది. ఈ రోజున శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణుల అనుగ్రహం కోసం చేసే పూజలు, కొనుగోళ్లు అఖండ ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తాయి. ఈ రోజున లక్ష్మీపూజ చేసేవారికి.. నారాయణునిని స్మరించే వారికి సకల సంపదలు చేకూరుతాయి.