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27-06-2026 శనివారం ఫలితాలు - మీ కష్టం ఫలిస్తుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం, ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. ఆదాయం నిరాశాజనకం. అసహనానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు, రుణాలు, చేబదుళ్లను స్వీకరిస్తారు. సన్నిహితుల సాయంతో అవసరం తీరుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. వాహనసౌఖ్యం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ కృషి ప్రశంసనీయమువుతుంది. పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. వేడుకకు హాజరవుతారు. ఇంటిని ఆలక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సర్వత్రా అనుకూలతలున్నాయి. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తథ్యం. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. సాయం ఆశించవద్దు. మీ కృషి వెంటనే ఫలిస్తుంది. బడ్జెట్ రూపొందించుకుంటారు. పనులు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. ముఖ్యులకు స్వాగతం, వీడ్కోలు పలుకుతారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆశయ సాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి. అపోహలకు తావివ్వవద్దు. సంకల్ప బలమే మీ విజయానికి దోహదపడుతుంది. దంపతుల మధ్య కలహం. చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. పనులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
రుణ విముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. గృహంలో స్తబ్ధత తొలగుతుంది. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దంపతుల మధ్య నెలకొంటుంది. ఇతరులతో సంప్రదింపులు జోక్యం తగదు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
గ్రహసంచారం బాగుంది. ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేయండి. మీ కష్టం వృధా కాదు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. వ్యతిరేకులు నన్నిహితులవుతారు. అర్థాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతి విషయంలోను మీదే పైచేయి. ఎంతటివారికైనా ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. అవకాశాలను, చేజిక్కించుకుంటారు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో పనులు సానుకూలవుతాయి.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
నేడు అనుకూలదాయకం. కార్యసిద్ధి, ధనలాభం ఉన్నాయి. బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. మీ సామర్థ్యంపై ఎదుటి వారికి గురి కుదురుతుంది. ఖర్చులు అధికం. కీలక వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. పుణ్యక్షేత్రాలు, కొత్త ప్రదేశాలు సందర్శిస్తారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. మీ కృషి స్ఫూర్తిదాయకమవుతుంది. వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. కొత్తవారితో మితంగా సంభాషించండి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మీ రంగాల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. తొందరపడి హామీలివ్వవద్దు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. కొందరి రాక ఇబ్బంది. కలిగిస్తుంది. పనులు, కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. పత్రాల్లో మార్పుచేర్పులు సాధ్యమవుతాయి. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్ని సమస్యగా భావించవద్దు. కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు. వాహనం ఇతరులవ్వవద్దు.
జూన్ 27, 2026 శనివారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
తెలంగాణ వాతావరణం: పగలు, రాత్రి సమయాల్లో వర్షం పడే అవకాశం (65%) ఉంది. రుతుపవనాల ప్రభావంతో ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, మెదక్, కామారెడ్డి తదితర జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 31°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26°C గా నమోదవుతుంది. గాలి తేమ: వాయువ్య దిశ నుండి గంటకు 10 మైళ్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి. తేమ శాతం 69% గా ఉంటుంది.
అతడు ఓ అనుమానపు పురుగు, పక్కా ప్రణాళికతోనే నా కుమార్తెను హత్య చేసాడు: రాధాగాయత్రి తండ్రి
రాధాగాయత్రి అనుమానస్పద మృతి కేసుపై ఆమె తండ్రి సుధాకర్ తమ అల్లుడు శ్రీచరణ్ తన కుమార్తెను హత్య చేసి వుంటాడని అనుమానం వ్యక్తం చేసారు. ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ... శ్రీచరణ్ అందరినీ తప్పుదారి పట్టించాడు. నా కుమార్తెను చంపాలనే ముందస్తు ప్రణాళికతోనే ముస్సోరీ తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఆమెను హత్య చేసాడు. నిద్రపోయి తెల్లారి లేచేసరికల్లా చనిపోయిందని చెప్పాడు. ఉదయం ఆరున్నర గంటలకే చనిపోయిందని, ఆ విషయాన్ని నాకు ఉదయం 8 గంటల తర్వాత ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. అంత గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకున్నట్లు? టిక్కెట్లు పంపుతున్నా వచ్చేయమని మాకు చెప్పి ఉత్తరాఖండ్ లోనే ఒక న్యాయవాదితో సంప్రదింపులు ఎందుకు చేసాడు?
కేతన్ హత్యకు కారణం అతడి బట్టతల? అది నచ్చక సియా అగర్వాల్ చంపేసిందట...
కొంతమంది అమ్మాయిలు కొందరు అబ్బాయిల్ని పెళ్లాడేందుకు ఇష్టపడరు. వాటిలో గుణగణాలు వుండొచ్చు, అందచందాలు వుండొచ్చు. ఆస్తిపాస్తులు వుండొచ్చు. ఐతే ఇటీవలే సంచలనం సృష్టించిన కేతన్ హత్యకు కారణం అతడి బట్టతల అనే వాదన వినిపిస్తోంది. తను పెళ్లాడబోయేవాడు బట్టతలతో వున్నాడనీ, అతడు విగ్గు ధరించడాన్ని సియా ఎంతమాత్రం జీర్ణించుకోలేకపోయిందని, దాంతో తన ప్రియుడితో కలిసి కాబోయే భర్తను హత్య చేసినట్లు చెబుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా జూన్ 18న లోహగడ్ కోట పైనుంచి కేతన్ అగర్వాల్ను కిందకు తోసి చంపే ముందు, అతని కాబోయే భార్య సియా గోయల్ తన ప్రియుడు చేతన్ చౌదరికి సంకేతాన్ని ఇచ్చిందని తెలిపారు.
వైజాగ్ కలెక్టర్గా చిన్నారి ఆర్ణ, సీఎం చంద్రబాబుతో మీటింగ్.. సీఎం ఫిదా.. రీ ట్వీట్... వీడియో వైరల్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోను పంచుకున్నారు. అది చూసి తన ముఖంలో చిరునవ్వు ఆగలేదని ఆయనే ఒప్పుకున్నారు. తన మామూలు రాజకీయ వ్యక్తిత్వాన్ని పక్కనపెట్టి, ముఖ్యమంత్రి ఆర్ణ అనే చిన్నారి ఉన్న ఒక వైరల్ రీల్ను పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోలో విక్టరీ వెంకటేష్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్'లోని ఒక ఐకానిక్ కామెడీ ఆడియో ట్రాక్ను ఉపయోగించారు. ఆ అమ్మాయి అమాయకపు హావభావాలకు, పదునైన, చమత్కారమైన తెలుగు సంభాషణలకు మధ్య ఉన్న వైరుధ్యం వెంటనే ఇంటర్నెట్ను, స్వయంగా ముఖ్యమంత్రిని ఆకట్టుకుంది.
ప్రైవేట్ సంస్థల అధిక ఫీజుల భారాన్ని పరిష్కరించాల్సిందే- నారా లోకేష్
ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో అధిక ఫీజుల నియంత్రణపై సమగ్ర అధ్యయనం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా- ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం ఉండవల్లిలోని తన నివాసంలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన ఈ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ సమావేశంలో పాఠశాల విద్య, ఉన్నత విద్య మరియు నైపుణ్యాభివృద్ధి -శిక్షణ శాఖల పనితీరు, అలాగే రాబోయే కార్యక్రమాలపై మంత్రి సమీక్షించారు.
హనుమాన్ చాలీసా శక్తి, ప్రతి శనివారం పఠిస్తే...
మనం అనుకున్న పనులు ఒక్కోసారి జరుగకుండా అవుతాయి. ఏదైనా వ్యాపారం చేద్దామన్నా.. పని మొదలుపెడదామన్నా ఏదీ జరుగదు. మన సమయం బాగా లేదేమో అనిపిస్తుంది. ఇలా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి మాత్రమే కాదు విద్యార్థులకు, వృద్ధులకు, గృహిణులకు కూడా ఇలాంటి అనుభవం ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయాల్లో కొంతమంది ధైర్యంగా ఉంటారు. మంచి సమయం కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. అయితే మరికొంతమంది మాత్రం ఆ చెడు సమయాన్ని కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అలాంటి సమయాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ధృఢంగా ఉండాలి.
26-06-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - కొత్త సమస్య తలెత్తకుండా జాగ్రత్త వహించండి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. అనాలోచిత నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. ప్రణాళికా బద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అన్నివిధాలా అనుకూలదాయకం. వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా వసూలు చేసుకోవాలి. ఎవరినీ ఇబ్బంది పెట్టొద్దు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. మీ ప్రమేయంతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది.
శ్రీ మహాలక్ష్మి కటాక్షం ఈ శ్లోకాలు జపిస్తే...
వారాల్లో శుక్రవారం అనగానే మహాలక్ష్మిని ఆవాహనం చేస్తుంటారు. ఆ లక్ష్మీదేవి ఇంట అడుగుపెట్టాలని కోరుకుంటుంటారు. ఎందుకంటే.. శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్మలమైన మనస్సుతో అమ్మవారిని పూజించి, క్రింది శ్లోకాలను పఠించడం వల్ల దారిద్ర్యం తొలగిపోయి, అష్టైశ్వర్యాలు, సుఖసంతోషాలు సిద్ధిస్తాయి. శుక్రవారం పఠించాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన లక్ష్మీ శ్లోకాలు, మంత్రాలు తెలుసుకుందాము. మహాలక్ష్మీ అష్టకం (అత్యంత శక్తివంతమైన శ్లోకం) లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం ప్రతి శుక్రవారం ఈ శ్లోకాన్ని కనీసం 3 లేదా 9 సార్లు పఠించడం విశేష ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్రగదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే ||
ఏరువాక పూర్ణమి, నోముల పూర్ణిమ విశిష్టత ఏమిటి?
తొలకరి జల్లులతో నేల తల్లి పులకరించే మధుర క్షణాలు ఏరువాక పౌర్ణమి. రైతన్నలు తమ పంటసాగును పవిత్రంగా ప్రారంభించే పరమ పవిత్రమైన రోజు ఇది. ఈ పవిత్రమైన ఏరువాక పౌర్ణమి నాడు రైతులు తమకు పంటను ప్రసాదించే భూమి తల్లిని పూజిస్తారు. ఎద్దులకు పసుపు, కుంకుమలతో అందంగా అలంకరిస్తారు. మూపురాలకు నమస్కరించి వృషభ పూజ చేస్తారు. నాగలికి హల ప్రవాహ పూజను నిర్వహిస్తారు. ఎడ్లను కాడికి పూన్చి, ఇంటి ఇల్లాలు నీళ్ళ బిందెతో ఎదురురాగా, ధాన్యలక్ష్మీని ఇంటికి తోడ్కోని తెచ్చే బసవన్నలను అలంకరించి, పూజించి, దుక్కి దున్నడానికి శుభసూచకంగా టెంకాయ కొట్టి, నాగళ్ళతో సాగుకు శ్రీకారం చుడతారు.