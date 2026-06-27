28-06-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - భేషజాలకు పోవద్దు.. పెద్దలను సంప్రదించండి...

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మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
వ్యవహారంలో స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. భేషజాలకు పోవద్దు. పెద్దలను సంప్రదించండి. ఊహించని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉత్సాహపరుస్తుంది.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. మీ ఉన్నతి కొందరికి అపోహ కలిగిస్తుంది. వ్యాఖ్యలు, విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. కొన్ని ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్ధికలావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. ఖర్చులు అధికం. మితంగా సంభాషించండి. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. పనులు వాయిదా వేసుకుంటారు. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడవు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. మీ చొరవతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. పత్రాల రెన్యువల్, చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మీదైన రంగంలో ఒత్తిడికి గురికావద్దు. మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తధ్యం. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. ఖర్చులు విపరీతం. తెలివిగా వ్యవహరిస్తున్నామనుకొని తప్పటడుగు వేస్తారు. పందాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అన్ని విధాలా అనుకూలమే. కార్యసిద్ధి, వ్యవహార జయం ఉన్నాయి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. వస్త్రప్రాప్తి, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. పనులు, బాధ్యతలు పురమాయించవద్దు. స్థిరచరాస్తుల వ్యవహారంలో జాగ్రత్త, పోగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి సంపాదిస్తారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ముఖ్యమైన పనుల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. సాయం ఆశించవద్దు. ఓర్పు, స్వయంకృషితోనే కార్యం సాధ్యమవుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. సొంతంగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన కార్యరూపం దాల్చుతుంది. ధార్మిక, సేవా సంస్థలకు విరాళాలందిస్తారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. ధృఢసంకల్పంతో శ్రమించి లక్ష్యం సాధిస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఒక వార్త సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఏకాగ్రతతో మెలగండి. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో తొందరపాటుతనం తగదు. అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఆర్ధికంగా బాగున్నా ధనం మితంగా ఖర్చుచేయండి. ఆర్భాటాలకు పోవద్దు. పొగిడే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. చేపట్టిన పనులపై శ్రద్ధ వహించండి. మీ ఏమరుపాటు ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. మీదైన రంగంలో రాణిస్తారు. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. కొంతమొత్తం పొదుపు చేయగల్గుతారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. వేడుకకు హాజరవుతారు. ఆత్మీయులకు కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కష్టం వృధాకాదు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మీ వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదం కాకుండా చూసుకోండి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లక్ష్యసాధనకు పట్టుదల ప్రధానం. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఓర్పుతో యత్నాలు కొనసాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. ఖర్చులు అధికం. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉత్తేజపరుస్తుంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. వివాహ యత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు.
పెళ్ళికి నిరాకరించిన యువతి.. కత్తితో పొడిచిన యువకుడు.. చివరకు నాటు బాంబు పేలి...
తాను ప్రేమించిన యువతి పెళ్లికి నిరాకరించింది. దీన్ని జీర్ణించుకోలేని యువకుడు ఆమెపై కత్తితో దాడి చేశారు. అయితే, ఆ యువతి ప్రతిఘటించి, అతని నుంచి పారిపోయింది. అయితే, ఆ యువతిని ఎలాగైనా చంపాలని భావించిన ఆ యువకుడు తన వెంట తెచ్చుకున్న నాటు బాంబులను పేల్చాడు. ఆ పేలుడు దాటికి ఆ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ సంఘటన బెంగళూరు - పుణె జాతీయ రహదారిపై తుమకురు జిల్లా కల్లంబెల్ల వద్ద జరిగింది.
28-06-2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వెదర్ రిపోర్ట్- 33 జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన
ఆంధ్రప్రదేశ్: పగటిపూట భారీ ఉరుములతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. రాత్రి వేళల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం (95%) చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఏపీలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 36°C,కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 27°C గా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ: రుతుపవనాల ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణం చల్లబడనుంది. పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుండి చాలా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
తిరుపతి విమానాశ్రయం మినహా బార్లు, మద్యం దుకాణాలు.. ఏపీ మార్గదర్శకాలు
తిరుపతి విమానాశ్రయం మినహా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న విమానాశ్రయాలలో బార్లు, మద్యం దుకాణాలను ఏర్పాటు చేయడానికి ఎక్సైజ్ లైసెన్సులను మంజూరు చేసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. రెవెన్యూ (ఎక్సైజ్-II) శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ముఖేష్ కుమార్ మీనా శనివారం నాడు ఈ కొత్త విధానాన్ని వివరించారు. ఈ మార్గదర్శకాల ప్రకారం, విమానాశ్రయ నిర్వాహకులు విమానాశ్రయ ప్రాంగణంలో బార్, మద్యం దుకాణాల లైసెన్సుల కోసం దరఖాస్తుదారులను సిఫార్సు చేయవచ్చు.
ఉత్తర భారతదేశంలో కంపించిన భూమి... ఆప్ఘనిస్థాన్ ఎఫెక్ట్
ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని హిందూ కుష్ ప్రాంతంలో శనివారం సాయంత్రం రిక్టర్ స్కేలుపై 6.2 తీవ్రతతో శక్తివంతమైన భూకంపం సంభవించింది. దీని ప్రకంపనలు ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్, ఉత్తర భారతదేశంలోని అనేక ఇతర ప్రాంతాలలో వ్యాపించాయి. భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 6:04 గంటలకు సంభవించిన ఈ భారీ భూకంపం, భారత రాజధాని ప్రాంతమంతటా తాత్కాలిక భయాందోళనలను రేకెత్తించింది. దీంతో నివాసితులు ఎత్తైన భవనాలు, కార్పొరేట్ కార్యాలయాల నుంచి బయటకు వచ్చి బహిరంగ ప్రదేశాలకు తరలివెళ్లాల్సి వచ్చింది.
మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రికి హెచ్చరిక చేసిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్కు ఆ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత దిగ్విజయ్ సింగ్ కీలక హెచ్చరిక చేశారు. ఎంపీ సీఎం మోహన్ యాదవ్ ఏకంగా 12 మంత్రిత్వ శాఖలను తన వద్ద ఉంచుకోవడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు. ఏదో ఒకరోజు అధికారులు ఎవరైనా అక్రమాలకు పాల్పడితే ఆయనే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని అలెర్ట్ చేశారు. భూ కొనుగోలు విషయంపై ముఖ్యమంత్రి కుటుంబ సభ్యులపై ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో మాజీ సీఎం ఇలా స్పందించారు.
28-06-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - భేషజాలకు పోవద్దు.. పెద్దలను సంప్రదించండి...
ఈ ఆదిత్య శ్లోకాలతో రోజంతా హాయిగా, ఆరోగ్యంగా...
చాలామందికి ఒక్కోరోజు చాలా నిస్సత్తువగా, ఏదో కోల్పోయిన భావన కలుగుతుంది. అలాంటి సమస్య నుంచి బైటపడేందుకు ఆదిత్య శ్లోకాలను పఠించాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యభగవానుడిని స్మరించుకోవడం వల్ల రోజంతా మానసిక ప్రశాంతత, శారీరక ఉత్సాహం లభిస్తాయి. ఇందుకోసం ప్రతిరోజూ ఉదయం పఠించదగిన రెండు అత్యంత శక్తివంతమైన శ్లోకాలు, వాటి అర్థాలు తెలుసుకుందాము. ఉత్సాహం, విజయం కోసం ఈ శ్లోకం రోజంతా మనలో సానుకూల శక్తిని (Positive Energy) నింపి, చేపట్టే పనుల్లో విజయం చేకూరేలా చేస్తుంది.
28-06-2026 నుంచి 04-07-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ అంచనాలు ఫలిస్తాయి. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఇతరుల కోసం వ్యయం చేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. శనివారం నాడు పెద్దమొత్తం నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. చుట్టుపక్కల వారిని గమనించండి. తరచు బంధుమిత్రులతో సంభాషిస్తారు. మీ శ్రీమతి సాయంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. సంతానానికి శుభపరిణామాలున్నాయి. అవగాహన లేని విషయాల జోలికి పోవద్దు. మీ గౌరవప్రతిష్టలకు భంగం కలుగకుండా మెలగండి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. మధ్యవర్తులు, కన్సల్టెన్సీలను ఆశ్రయించవద్దు. ఉద్యోగ విధుల్లో అలక్ష్యం తగదు. యాదృచ్ఛికంగా పొరపాట్లు దొర్లే ఆస్కారం ఉంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉమ్మడి వ్యాపారాలు కలిసిరావు. విందుకు హాజరవుతారు.
Shani Pradosh Vrat 2026: శని ప్రదోషం.. శివాలయాల్లో ఒక్క దీపమైనా వెలిగించండి..
ప్రదోష వ్రతాన్ని స్త్రీ పురుషులు, వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా ఆచరించవచ్చు. ఈ వ్రతం పరమశివుడు, పార్వతీ దేవికి అంకితం చేయబడింది. భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో, భక్తులు ఈ రోజున పరమశివుని నటరాజ రూపాన్ని పూజిస్తారు. స్కంద పురాణం ప్రకారం, ప్రదోష వ్రతంలో ఉపవాసం పాటించడానికి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. మొదటి పద్ధతిలో, భక్తులు పగలు, రాత్రి కలిపి మొత్తం 24 గంటల పాటు కఠినమైన ఉపవాసాన్ని పాటిస్తారు. ఇందులో రాత్రంతా మేల్కొని ఉండటం కూడా ఒక భాగం.
27-06-2026 శనివారం ఫలితాలు - మీ కష్టం ఫలిస్తుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం, ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. ఆదాయం నిరాశాజనకం. అసహనానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు, రుణాలు, చేబదుళ్లను స్వీకరిస్తారు. సన్నిహితుల సాయంతో అవసరం తీరుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. వాహనసౌఖ్యం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి.