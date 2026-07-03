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రికార్డు స్థాయిలో అమ్ముడుబోయిన శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం
కలియుగ దైవమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న భక్తులు భక్తిభావంతో స్వీకరించే పవిత్రమైన శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం అమ్మకాలు జూన్ 2026లో రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. యాత్రికుల రద్దీ పెరుగుతున్న దృష్ట్యా, టీటీడీ లడ్డూల ఉత్పత్తిని గణనీయంగా పెంచడమే కాకుండా, ఎటువంటి కొరత లేకుండా వాటి పంపిణీ నిరంతరాయంగా జరిగేలా చర్యలు చేపట్టింది.
ఏప్రిల్ 2026లో మొత్తం 1,11,96,170 లడ్డూలు, మే 2026లో 1,21,35,528 లడ్డూలు, జూన్ 2026లో 1,26,81,805 లడ్డూలు అమ్ముడయ్యాయి. దీనిని గత మూడు నెలలతో పోలిస్తే, జూన్ నెలలో లడ్డూల అమ్మకాలు గణనీయంగా పెరిగాయి.
జూన్ 2024లో 1,02,64,364 లడ్డూలు అమ్ముడవగా, జూన్ 2025లో 1,19,21,353 లడ్డూలు అమ్ముడయ్యాయి. జూన్ 2026లో 1,26,81,805 లడ్డూల విక్రయం ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. జూన్ 2025తో పోలిస్తే అదనంగా 7,59,452 లడ్డూలు అమ్ముడయ్యాయి. ఇది 6.37 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తుంది.
అలాగే, జూన్ 2024తో పోలిస్తే విక్రయాలు 24,17,441 లడ్డూల మేర పెరిగాయి, ఇది 23.55 శాతం వృద్ధిని ప్రతిబింబిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతుండటంతో, భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా పవిత్రమైన శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం అందేలా టీటీడీ తయారీ, పంపిణీని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తోంది.
హైదరాబాద్ నగరంలో ఘరానా మోసం.. మటన్ పేరుతో గొడ్డు మాంసం విక్రయం
హైదరాబాద్ నగరంలో ఘరానా మోసం ఒకటి వెలుగు చూసింది. ఓ ముఠా మటన్ పేరుతో జోరుగా గొడ్డు మాంసాన్ని విక్రయిస్తోంది. ఈ ముఠా గుట్టు రట్టయింది. నగరంలోని పలు చోట్ల హోటళ్లకు కల్తీ మాంసాన్ని సరఫరా చేస్తున్నట్టు ఇద్దరు వ్యక్తులను హైదరాబాద్ సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ పోలీసులు, హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్టరేషన్ సర్వైలెన్స్ టీమ్ సంయుక్తంగా అరెస్టు చేసింది. వీరి నుంచి 50 కేజీల కల్తీ మాంసాన్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
రౌడీషీటర్ సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో కీలక పరిణామం
తమిళ సీఎం విజయ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు - డీఎంకే మాజీ మంత్రి అరెస్టు
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు డీఎంకే మాజీ మంత్రి, తిరుచ్చెందూరు ఎమ్మెల్యే అనితా రాధాకృష్ణన్ను ఆ రాష్ట్ర పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ అనుచిత వ్యాఖ్యలపై టీవీకే నేతలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ కోరుతూ ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను మద్రాస్ హైకోర్టు తోసిపుచ్చింది. దీంతో అనితా రాధాకృష్ణన్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
11 ఏళ్ల బాలుడిపై లైంగిక దాడి.. మదర్సా టీచర్కి 20 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష
2022లో 11 ఏళ్ల బాలుడిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడినందుకు గాను, మదర్సా ఉపాధ్యాయుడికి అత్యాచారం, పోక్సో కేసుల ప్రత్యేక న్యాయస్థానం 20 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది. 2022 మార్చి 23న బాలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక వ్యక్తి దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, అతని 11 ఏళ్ల కుమారుడు షాహీన్ నగర్లోని మదర్సా జామియా నూరుల్ అన్వర్కు క్రమం తప్పకుండా వెళ్లేవాడు.
పాకిస్థాన్లో ఘోరం : లోయలో పడిన బస్సు - 40 మంది మృత్యువాత
పాకిస్థాన్ దేశంలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆ దేశంలోని ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వాలో ఓ బస్సు లోయలోపడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో 40 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొందరికి గాయాలయ్యాయి. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది చిన్నారులు మహిళలు ఉన్నారు. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున బలోచిస్థాన్-ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్సుల సరిహద్దులోని దారాసర్ ప్రాంతంలో బస్సు అదుపుతప్పి లోయలో పడినట్లు బలోచిస్థాన్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి షాహిద్ రింద్ తెలిపారు.
రికార్డు స్థాయిలో అమ్ముడుబోయిన శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం
కలియుగ దైవమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న భక్తులు భక్తిభావంతో స్వీకరించే పవిత్రమైన శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం అమ్మకాలు జూన్ 2026లో రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. యాత్రికుల రద్దీ పెరుగుతున్న దృష్ట్యా, టీటీడీ లడ్డూల ఉత్పత్తిని గణనీయంగా పెంచడమే కాకుండా, ఎటువంటి కొరత లేకుండా వాటి పంపిణీ నిరంతరాయంగా జరిగేలా చర్యలు చేపట్టింది. ఏప్రిల్ 2026లో మొత్తం 1,11,96,170 లడ్డూలు, మే 2026లో 1,21,35,528 లడ్డూలు, జూన్ 2026లో 1,26,81,805 లడ్డూలు అమ్ముడయ్యాయి. దీనిని గత మూడు నెలలతో పోలిస్తే, జూన్ నెలలో లడ్డూల అమ్మకాలు గణనీయంగా పెరిగాయి.
03-07-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - మనోభీష్టం సిద్ధిస్తుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని విధాలా అనుకూలం. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పిల్లల చదువులపై దృష్టి పెడతారు. సన్మాన, సంస్కరణ సభల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. కొత్త పనులకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. వ్యవహారంలో ఆచితూచి అడుగేయండి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
Sankatahara Chaturthi 2026: జూలై 3న కృష్ణ పింగళ సంకష్టి చతుర్థి.. 21 జిల్లేడు ఆకుల పూజ చేసినా..
కృష్ణ పింగళ సంకష్టి చతుర్థి 2026లో జూలై 3న వస్తుంది. ఉదయం 11.20 గంటలకు ప్రారంభమై, మరుసటి రోజు 2026 జూలై 4న మధ్యాహ్నం 12.39 గంటలకు ముగుస్తుంది. జ్యేష్ఠమాసంలో కృష్ణ పక్ష చతుర్థి నాడు గణేశుని కృష్ణపింగళ రూపాన్ని పూజిస్తారు. ఈ రోజును కృష్ణ పింగళ సంకష్ట చతుర్థి అని అంటారు. ఈ రోజున ఉపవాసం పాటించే వారికి అన్ని విధాలా విజయం, శ్రేయస్సు కలుగుతాయి. సంకష్టి చతుర్థి వ్రతం రోజున, వ్రతం చేసేవారు ఉదయం స్నానం చేసి, శుభ్రమైన బట్టలు ధరించాలి. ఆ తర్వాత, పాప పరిహారి అయిన గణేశుడిని పూజించాలి. పూజ సమయంలో, గణేశుడికి నువ్వులు, బెల్లం, లడ్డూలు, దూర్వా , చందనం సమర్పించి, మోదకాలను నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
02-07-2026 గురువారం ఫలితాలు - మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు పట్టుదలతో శ్రమిస్తారు. సంకల్పబలంతో లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు వాయిదా చేసుకుంటారు. పనులు ముందుకు సాగవు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పుణ్యకార్యంలో పాల్గొంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు నిర్దేశిత ప్రణాళికలతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ధనలాభం ఉంది. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. బంధువులతో సంభాషిస్తారు. మీ సాయంతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి.
01-07-2026 బుధవారం ఫలితాలు - రుణ సమస్య కొలిక్కి వస్తుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. నోటీసులు అందుకుంటారు. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ప్రయాణంలో కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రతికూలతలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. ఏకాగ్రతలో వాహనం నడపండి.