తిరుమల లడ్డు నెయ్యి కల్తీ కేసు: ఏడుగురు అధికారులపై క్రమశిక్షణా చర్యలు
తిరుమల లడ్డు నెయ్యి కల్తీ కేసులో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) కనుగొన్న విషయాల ఆధారంగా, ఫ్యాక్టరీలు, బాయిలర్ల శాఖకు చెందిన ఏడుగురు అధికారులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రమశిక్షణా చర్యలు ప్రారంభించింది. కార్మిక శాఖ కార్యదర్శి శేషగిరి బాబు మంగళవారం నాడు ఆ అధికారులపై అభియోగాలు మోపుతూ పలు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
తనిఖీలు, ధృవీకరణ పత్రాలు, ఇతర నియంత్రణ విధులను నిర్వహిస్తున్నప్పుడు, వారు శ్రీ వైష్ణవి డైరీ స్పెషాలిటీస్ నుండి అక్రమంగా చెల్లింపులు స్వీకరించారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ చర్య తీసుకున్నారు. సిట్ ప్రకారం, నెయ్యి ఉత్పత్తి చేయడానికి వైష్ణవి డైరీకి అవసరమైన పరికరాలు లేదా తయారీ సామర్థ్యం లేదు.
అయినప్పటికీ, ఆ సంస్థ ఫ్యాక్టరీలు, బాయిలర్లు, కార్మిక శాఖల అధికారుల నుండి అనుమతులు, ధృవీకరణ పత్రాలు పొందింది. అధికారులు, వైష్ణవి డైరీ ప్రతినిధుల మధ్య జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీలను సిట్ ప్రస్తావించింది.
అధికారులు నియంత్రణ ప్రక్రియలలో రాజీపడ్డారని, ఆ సంస్థకు అనవసరమైన అనుకూలతలు కల్పించారని అది నిర్ధారించింది. ఈ ఆధారాల ప్రకారం, అనుమతులు జారీ చేయడంలో పాలుపడిన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
'దేశీ ప్రిన్సెస్'లా మెరిసిపోతున్న జాన్వీ కపూర్

బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ 'దేశీ ప్రిన్సెస్'లా మెరిసిపోతోంది. రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన "పెద్ది" చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటించారు. జూన్ 4వ తేదీన విడుదలకానున్న ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అయితే, తాజాగా బెంగుళూరులో తన తాజా చిత్రం 'పెద్ది' ప్రమోషన్లలో భాగంగా, ఆమె ధరించిన ఒక ప్రత్యేక డ్రెస్ ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. సంప్రదాయ బెనారసీ వస్త్రానికి ఆధునిక హంగులు జోడించి రూపొందించిన గౌనులో జాన్వీ అచ్చం దేశీ ప్రిన్సెస్లా మెరిసిపోయారు.
నేచురల్ స్టార్ నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న 'దసరా' తర్వాత తెరకెక్కుతున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం 'ది ప్యారడైజ్'. ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్ర సంగీత ప్రయాణానికి శ్రీకారం చుట్టిన తొలి సింగిల్ 'ఆయా షేర్' విడుదలైనప్పటి నుంచి సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది.
ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ 'సర్దార్ 2' యొక్క ఉత్సాహభరితమైన పోస్టర్ను విడుదల చేయగా, వాల్ పోస్టర్ సినిమా 'హిట్: ది ఫోర్త్ కేస్' కోసం అతనికి 'ఏసిపి వీరప్పన్' అని పేరు పెట్టింది, మరియు డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ 1960ల నాటి రామేశ్వరం నేపథ్యంలో సాగే 'మార్షల్' యొక్క వాస్తవిక రూపాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఈ సందర్భంగా సంబరాలు వెల్లువెత్తాయి.
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది'. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చార్ట్ బస్టర్ పాటలు, అద్భుతమైన ట్రైలర్ తో సినిమాపై అంచనాలు భారీ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ చిత్రం జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా డీవోపీ రత్నవేలు విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.