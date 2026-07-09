10-07-2025 గురువారం మీ రాశి ఫలితాలు.. రుణ సమస్యలు వేధిస్తాయి..

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మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
Astrology
ఈ రోజు అనుకూల సమయం. ఆర్థిక సమస్య తొలగుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యవహారాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. పత్రాల రెన్యువల్లో మెలకువ వహించండి. ప్రియతములను కలుసుకుంటారు. కొత్త వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు.
మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యవహారాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. పత్రాల రెన్యువల్లో మెలకువ వహించండి. ప్రియతములను కలుసుకుంటారు. కొత్త వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. రశీదులు, పత్రాలు జాగ్రత్త. ఆత్మీయులకు ముఖ్య సమాచారం అందిస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహం. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. సంతానం విద్యాయత్నం ఫలిస్తుంది.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. పెట్టుబడుల నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకుంటారు. చెల్లింపులు, నగదు స్వీకరణలో జాగ్రత్త. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. దైవకార్యంలో పాల్గొంటారు.
సింహం మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
శ్రమించినా ఫలితం శూన్యం. మీ సమర్ధత ఎదుటివారికి కలిసివస్తుంది. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. పనులు ముందుకు సాగవు. ఖర్చులు విపరీతం. ఆప్తుల రాక ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1,2 పాదాలు
సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం. వెండి, బంగారం కొనుగోలు చేస్తారు. ధనసహాయం తగదు. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. బంధుమిత్రులను విందుకు ఆహ్వానిస్తారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది.
తుల: చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
వాక్చాతుర్యంతో రాణిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. అవకాశాలను చేజిక్కించుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. వ్యాపకాలు, సృష్టించుకుంటారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు వాయిదా పడతాయి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కొన్ని విషయాలు అనుకున్నట్టే జరుగుతాయి. సంప్రదింపులతో సతమతమవుతారు. తొందరపాటు నిర్ణయం తగదు. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
రుణ సమస్యలు వేధిస్తాయి. ఖర్చులు విపరీతం. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. అన్యమనస్కంగా గడుపుతారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. అయిన వారు మీ అశక్తతను అర్థం చేసుకుంటారు. నోటీసులు అందుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. ఆదాయం బాగున్నా సంతృప్తి ఉండదు. తెలియని వెలితి వెన్నాడుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. రశీదులు జాగ్రత్త.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మనస్థిమితం ఉండదు. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పెద్దమొత్తం నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. ఆప్తులకు సాయం అందిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహం. మీ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకోండి. ధార్మిక సంస్థలకు సాయం అందిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి.
జూలై 10, 2026 తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
ఆంధ్రప్రదేశ్: ఆంధ్రప్రదేశ్లో జూలై 10న ప్రధానంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. పగలు, రాత్రి సమయాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం (10శాతం అవకాశం) ఉంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 37 డిగ్రీలు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 29 డిగ్రీలు తేమ: 51శాతం గాలి వేగం: పడమర దిశ నుండి గంటకు 12 మైళ్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రాబోయే రోజుల్లో రుతుపవనాల ప్రభావం కాస్త తగ్గినప్పటికీ, హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం (ఐఎండీ) నివేదిక ప్రకారం జూలై 10న రాష్ట్రంలోని పలు చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. హెచ్చరిక: శుక్రవారం (జూలై 10) రాష్ట్రంలో గంటకు 40 నుండి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
చేతికి అందివస్తాడని బెంగళూరుకి పంపితే బెట్టింగ్ యాప్ బానిసై తిరిగొచ్చాడు, కొడుకును చంపిన తండ్రి
ఆన్లైన్ గేమింగ్ యాప్స్, బెట్టింగ్ యాప్స్ ఉచ్చులో చిక్కుకుని ఎంతోమంది అమాయక యువతీయువకులు బలవుతున్నారు. కన్నబిడ్డలను ప్రయోజకులను చేయాలన్న ఆశతో వారిని పెద్ద చదువులు చదివించేందుకు హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి నగరాలకు పంపుతుంటే.. వారు కాస్తా ప్రక్కదారి పడుతున్నారు. ఇలాగే నంద్యాలకు చెందిన ఓ యువకుడు బెంగళూరులో బీసీఎ చదివేందుకు వెళ్లి బెట్టింగ్ లోన్ యాప్స్ ఉచ్చులో ఇరుక్కున్నాడు. ఏజెంట్లు పెట్టే బాధను తట్టుకోలేక ఆ యువకుడి తండ్రి కొడుకును ఆగ్రహంతో కొట్టి చంపేసాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 22 ఏళ్ల వంశీకృష్ణ ఇటీవలే బెంగళూరులో బీసీఏ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు.
విజయవాడలో ఆర్టీసీ ఓ వ్యక్తిని ఢీకొంది.. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే?
విజయవాడలోని పండిట్ నెహ్రూ బస్ స్టేషన్లో ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొనడంతో ఒక పాదచారి మరణించాడు. డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగిందా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బస్ స్టేషన్ ఆవరణలో చాలా మంది ప్రయాణికులు ఉన్నప్పటికీ, డ్రైవర్ వేగంగా వాహనాన్ని నడిపి సదరు వ్యక్తిని ఢీకొట్టారు. అక్కడ స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉన్నప్పటికీ డ్రైవర్ అజాగ్రత్తగా, వేగంగా వాహనాన్ని నడపడం వల్ల జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ఒడిశా రాష్ట్రంలోని గోవింద్నగర్కు చెందిన 42 ఏళ్ల బులు సాహూ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.
ఖమ్మం బైపాస్ రోడ్డుపై 113 కిలోల గంజాయి పట్టివేత.. విలువ రూ.56లక్షలు
ఖమ్మం బైపాస్ రోడ్డుపై రెండు కార్లలో రూ. 56 లక్షల విలువైన 113 కిలోల గంజాయిని తరలిస్తున్నారన్న ఆరోపణతో మహారాష్ట్రకు చెందిన నలుగురు వ్యక్తులను గురువారం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అరెస్టు అయిన వారిని మహారాష్ట్రలోని ఉస్మానాబాద్కు చెందిన రవి జాదవ్ (28), గోపీనాథ్ శుక్లే (55), సంతోష్ తయ్యప్ప (40), మోహన్ భీకాజీ యాదవ్ (36)గా గుర్తించారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ను కలిసిన కెనరా బ్యాంక్ సీజీఎం అలోక్ కుమార్ అగర్వాల్
హైదరాబాద్: కెనరా బ్యాంక్ 'స్ట్రాటజీ, రీసోర్సెస్- గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్' వింగ్ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ శ్రీ అలోక్ కుమార్ అగర్వాల్, అలాగే హైదరాబాద్ సర్కిల్ హెడ్, చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ శ్రీ కళ్యాణ్ ముఖర్జీ.. తెలంగాణ రాష్ట్ర గౌరవ గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లాను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సమావేశంలో, బ్యాంక్ సాధిస్తున్న పటిష్టమైన వ్యాపార వృద్ధితో పాటు.. ఆర్థిక సమ్మిళితాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, డిజిటల్ పరివర్తనను వేగవంతం చేయడానికి మరియు సుస్థిర ఆర్థికాభివృద్ధికి అండగా నిలవడానికి కెనరా బ్యాంక్ చేపట్టిన వ్యూహాత్మక కార్యక్రమాలను చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ గౌరవ గవర్నర్కు వివరించారు.
10-07-2025 గురువారం మీ రాశి ఫలితాలు.. రుణ సమస్యలు వేధిస్తాయి..
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ రోజు అనుకూల సమయం. ఆర్థిక సమస్య తొలగుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యవహారాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. పత్రాల రెన్యువల్లో మెలకువ వహించండి. ప్రియతములను కలుసుకుంటారు. కొత్త వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు.
శబరిమల యాత్ర సజావుగా సాగేలా చూడాలి.. అలాంటివి జరగకూడదు: కేరళ మంత్రి
ఈ ఏడాది శబరిమల యాత్ర సజావుగా సాగేలా చూడాలని కేరళ మంత్రి కె. మురళీధరన్ గురువారం అధికారులను ఆదేశించారు. గత యాత్ర సమయంలో తలెత్తిన లోపాలు పునరావృతం కాకూడదని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. వార్షిక యాత్రకు సంబంధించి ఏర్పాట్లను ముందుగానే ప్రారంభించాలని సూచించారు. అలాగే, యాత్రికులకు తగిన సౌకర్యాలు కల్పించడంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గత ఏడాది యాత్ర సమయంలో గుర్తించిన లోపాలను సరిదిద్దడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మురళీధరన్ అన్నారు. ముఖ్యంగా యాత్ర ప్రారంభ వారాల్లో రద్దీని నివారించడానికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన పోలీసులను కోరారు. రద్దీ నిర్వహణ సమస్యల కారణంగా గతంలో కొంతమంది యాత్రికులు పండలంలోనే ఆగిపోవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి మళ్లీ తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
09-07-2025 బుధవారం ఫలితాలు - పిల్లల కదలికలపై దృష్టి పెట్టండి...
08-07-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు....
ఈ పంచ కన్యల శ్లోకం స్మరిస్తే మహాపాతకాలు పోతాయ్
అహల్యా ద్రౌపదీ సీతా తారా మండోదరీ తథా పంచ కన్యా స్మరేన్నిత్యం మహా పాతక నాశనం ఈ శ్లోకంలో ఒక్కొక్క కన్య గురించి క్లుప్తంగా: అహల్యా: బ్రహ్మదేవుని సృష్టిలో అందమైన స్త్రీలలో ఒకరు. తన పాతివ్రత్యం కారణంగా శిలగా మారిన తర్వాత, శ్రీరాముని పాద స్పర్శతో తిరిగి మానవ రూపం పొందింది. ద్రౌపది: మహాభారతంలో ఒక ముఖ్య పాత్ర. ఆమె తన జీవితంలో అనేక కష్టాలు, అవమానాలు ఎదుర్కొని కూడా, ఆమె ధైర్యాన్ని మరియు గొప్ప వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోలేదు.