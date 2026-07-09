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శబరిమల యాత్ర సజావుగా సాగేలా చూడాలి.. అలాంటివి జరగకూడదు: కేరళ మంత్రి
ఈ ఏడాది శబరిమల యాత్ర సజావుగా సాగేలా చూడాలని కేరళ మంత్రి కె. మురళీధరన్ గురువారం అధికారులను ఆదేశించారు. గత యాత్ర సమయంలో తలెత్తిన లోపాలు పునరావృతం కాకూడదని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. వార్షిక యాత్రకు సంబంధించి ఏర్పాట్లను ముందుగానే ప్రారంభించాలని సూచించారు.
అలాగే, యాత్రికులకు తగిన సౌకర్యాలు కల్పించడంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గత ఏడాది యాత్ర సమయంలో గుర్తించిన లోపాలను సరిదిద్దడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మురళీధరన్ అన్నారు. ముఖ్యంగా యాత్ర ప్రారంభ వారాల్లో రద్దీని నివారించడానికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన పోలీసులను కోరారు. రద్దీ నిర్వహణ సమస్యల కారణంగా గతంలో కొంతమంది యాత్రికులు పండలంలోనే ఆగిపోవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి మళ్లీ తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
యాత్ర నిర్వహణలో ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డుకు ప్రధాన బాధ్యత ఉన్నప్పటికీ, యాత్ర సజావుగా సాగేలా చూడటంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా కీలక పాత్ర ఉందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది యాత్రికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నందున, సమగ్ర ఏర్పాట్లు చేయాలని సంబంధిత శాఖలను ఆదేశించినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఏర్పాట్లపై సమీక్షించేందుకు ముఖ్యమంత్రి వీడీ సతీశన్ అధ్యక్షతన త్వరలో ఉన్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు కూడా మంత్రి పేర్కొన్నారు. యాత్రా సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే కొండపై ఉన్న ఆలయానికి వెళ్లే రహదారులకు మరమ్మతులు చేపట్టాలని మురళీధరన్ ఆదేశించారు.
అలాగే తగినన్ని కేఎస్సార్టీసీ బస్సు సేవలు అందుబాటులో ఉండేలా చూడటం గురించి రవాణా శాఖ మంత్రిని సంప్రదించినట్లు ఆయన చెప్పారు. పెద్ద వాహనాల్లో వచ్చే యాత్రికులకు కలిగే అసౌకర్యం, అదనపు ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
నీలక్కల్ వద్ద ఆపడానికి బదులుగా, అటువంటి వాహనాలను నేరుగా పంపాకు వెళ్లనిచ్చే అవకాశాన్ని పరిశీలించాలని పోలీసులను, టీడీబీని ఆయన సూచించారు. యాత్రా ప్రాంతంలోని ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో సిబ్బంది కొరత ఏమైనా ఉంటే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని ఎమ్మెల్యేలను కోరిన మంత్రి, అటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
నందిగ్రామ్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలులో హనీమూన్ గదిని ఏర్పాటు చేసుకున్న జంట, వీడియో
ఇటీవలి కాలంలో కొంతమంది చేస్తున్న పనులు సమాజంలో పెరుగుతున్న వింత పోకడలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. ఓ జంట ఏకంగా రైలులోని ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ కూపేను తమ హనీమూన్ గదిగా మార్చుకున్న ఘటన వెలుగుచూసింది. బలార్ష నుంచి ముంబైకి వచ్చే నందిగ్రామ్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలులో తమకు కావలసిన విధంగా ఓ ఆన్లైన్ డెకరేటర్ని పిలిచి ఏసీ కూపేలో డెకరేట్ చేయించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో కాస్తా వైరల్ కావడంతో రైల్వే శాఖ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. రైలు బోగీలోకి డెకరేటర్ కి ఎవరు అనుమతి ఇచ్చారని ప్రశ్నించింది. టీటీఈపై వేటు వేసింది. ఈ విషయంపై మరింత లోతుగా దర్యాప్తుకి ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
YSR Kadapa: కోవిడ్ 19.. కడపలో 46 ఏళ్ల వ్యక్తి మృతి
యాంటీబయాటిక్స్ ద్వారా లక్షణాలను అదుపు చేయలేకపోవడంతో, చికిత్స పొందుతున్న 46 ఏళ్ల వ్యక్తి ఒకరు కోవిడ్-19 కారణంగా మరణించారని గురువారం ఒక అధికారి తెలిపారు. మరణించిన వ్యక్తికి మద్యపాన అలవాటు ఉందని, తీవ్రమైన శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, దగ్గుతో స్థానిక ఆసుపత్రిలో చేరారని కడప జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి రవి బాబు పేర్కొన్నారు. ఎక్స్-రే పరీక్షలో అతని ఊపిరితిత్తులు రెండూ పూర్తిగా దెబ్బతిని, న్యుమోనియాకు దారితీసినట్లు తేలిందని ఆయన చెప్పారు. అధిక మోతాదులో యాంటీబయాటిక్ చికిత్స అందించినప్పటికీ వ్యాధి తగ్గకపోవడంతో, వైద్యులు కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అయి ఉండవచ్చని అనుమానించారని ఆయన తెలిపారు.
Revanth Reddy: మనవడికి స్వయంగా పూరీలు చేసిపెట్టిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (video)
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి తన బిజీ అధికారిక కార్యక్రమాల మధ్య కాస్త విరామం తీసుకుని, ఇంట్లో తన మనవడి కోసం స్వయంగా పూరీలు చేస్తూ అతనితో ఆనందంగా సమయం గడిపారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య జరిగిన ఈ సరదా సన్నివేశానికి సంబంధించిన వీడియోను ముఖ్యమంత్రి సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. తన మనవడు, తాతయ్య స్వయంగా చేస్తేనే పూరీలు తింటానని పట్టుబట్టిన విషయాన్ని ఆయన ఆ వీడియో క్యాప్షన్లో ప్రేమపూర్వకంగా గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఒంటిపై ఉన్న బంగారు నగలు తీసుకుని తమను వదిలేయాలంటూ ప్రాధేయపడిన మహిళ
కర్నాటక రాష్ట్రంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే జాతీయ రహదారుల్లో ఒకటైన బెంగుళూరు - మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్ రహదారిలో దారుణమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరు పసిబిడ్డలతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక కుటుంబాన్ని వెంబడించి, దుండగులు వారిపై విచక్షణా రహితంగా దాడికి తెగబడ్డారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతో, పోలీసులు స్పందించి ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు.
పోక్సో కేసు : బండి భగీరథ్కు బెయిల్
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన కేంద్ర మంత్రి, బీజేపీ సీనియర్ నేత బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్కు ఊరట లభించింది. పోక్సో కేసులో అతడికి తెలంగాణ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. షరతులతో కూడిన బెయిల్ ఇచ్చిన ఉన్నత న్యాయస్థానం.. దర్యాప్తునకు సహకరించాలని బండి భగీరథ్ను ఆదేశించింది. హైదరాబాద్లోని పేట్బషీరాబాద్ పీఎస్లో అతడిపై పోక్సో కేసు నమోదు కాగా, మే 16న పోలీసులు అతడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
శబరిమల యాత్ర సజావుగా సాగేలా చూడాలి.. అలాంటివి జరగకూడదు: కేరళ మంత్రి
ఈ ఏడాది శబరిమల యాత్ర సజావుగా సాగేలా చూడాలని కేరళ మంత్రి కె. మురళీధరన్ గురువారం అధికారులను ఆదేశించారు. గత యాత్ర సమయంలో తలెత్తిన లోపాలు పునరావృతం కాకూడదని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. వార్షిక యాత్రకు సంబంధించి ఏర్పాట్లను ముందుగానే ప్రారంభించాలని సూచించారు. అలాగే, యాత్రికులకు తగిన సౌకర్యాలు కల్పించడంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గత ఏడాది యాత్ర సమయంలో గుర్తించిన లోపాలను సరిదిద్దడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మురళీధరన్ అన్నారు. ముఖ్యంగా యాత్ర ప్రారంభ వారాల్లో రద్దీని నివారించడానికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన పోలీసులను కోరారు. రద్దీ నిర్వహణ సమస్యల కారణంగా గతంలో కొంతమంది యాత్రికులు పండలంలోనే ఆగిపోవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి మళ్లీ తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
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ఈ పంచ కన్యల శ్లోకం స్మరిస్తే మహాపాతకాలు పోతాయ్
అహల్యా ద్రౌపదీ సీతా తారా మండోదరీ తథా పంచ కన్యా స్మరేన్నిత్యం మహా పాతక నాశనం ఈ శ్లోకంలో ఒక్కొక్క కన్య గురించి క్లుప్తంగా: అహల్యా: బ్రహ్మదేవుని సృష్టిలో అందమైన స్త్రీలలో ఒకరు. తన పాతివ్రత్యం కారణంగా శిలగా మారిన తర్వాత, శ్రీరాముని పాద స్పర్శతో తిరిగి మానవ రూపం పొందింది. ద్రౌపది: మహాభారతంలో ఒక ముఖ్య పాత్ర. ఆమె తన జీవితంలో అనేక కష్టాలు, అవమానాలు ఎదుర్కొని కూడా, ఆమె ధైర్యాన్ని మరియు గొప్ప వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోలేదు.
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మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు, అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నీరుగారుస్తాయి. ఆచితూచి అడుగేయండి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ అనుకూలించదు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు గ్రహస్థితి నిరాశాజనకం, మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా భావించవద్దు. సంకల్పబలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది. పనులు మధ్యలో నిలిపివేయవద్దు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పత్రాలు అందుకుంటారు.