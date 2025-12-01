Karthigai Deepam: అరుణాచలేశ్వరం.. కార్తీక దీపం ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు సిద్ధం..

కార్తీక దీపం పండుగకు ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది భక్తులు తరలి రానుండటంతో, తమిళనాడులోని తిరువణ్ణామలై జిల్లా యంత్రాంగం వేడుకలను సజావుగా నిర్వహించడానికి అతిపెద్ద భద్రతా, లాజిస్టిక్స్ ఏర్పాట్లలో ఒకటి ఏర్పాటు చేసింది. నవంబర్ 24న ప్రారంభమైన ఈ ఉత్సవాలు డిసెంబర్ 3న మహా దీపంతో ముగుస్తాయి.
తమిళనాడు, పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి భక్తులు వస్తారు. డిసెంబర్ 3న యాత్రికుల భారీ రద్దీని నియంత్రించడానికి, ఆలయ పట్టణం అంతటా 15,000 మందికి పైగా పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించనున్నారు. ఇందులో కీలకమైన ప్రదేశాలలో ఏర్పాటు చేసిన 24 వాచ్టవర్లను నిర్వహించే యూనిట్లు ఉన్నాయి.
జిల్లా కలెక్టర్ కె. తర్పగరాజ్ మరియు పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎం. సుధాకర్ అరుణాచలేశ్వర ఆలయం చుట్టూ ఉన్న పౌర సౌకర్యాలను, 14 కి.మీ. గిరివలం మార్గాన్ని పరిశీలించారు. పండుగ శిఖరాగ్రానికి ముందు జన సంసిద్ధతను అంచనా వేశారు.
మహా దీపం రోజున మాత్రమే తిరువణ్ణామలైలో 40-45 లక్షల మంది భక్తులు ఉంటారని అంచనా. ఆదివారం (నవంబర్ 30) జరిగిన ఆలయ రథోత్సవంలో దాదాపు ఆరు లక్షల మంది భక్తులు పాల్గొనగా, భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరవుతారని అంచనా వేశారు.
నిఘాను బలోపేతం చేయడానికి, పట్టణం అంతటా 1,060 సీసీటీవీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి, 303 కెమెరాలు ఆలయ ప్రాంగణానికి అంకితం చేయబడ్డాయి. అధికారులు 26 దుర్బల ప్రదేశాలను కూడా గుర్తించారు. ఇక్కడ వాచ్టవర్లు, పోలీసు గస్తీ వంటి అదనపు భద్రతా చర్యలు ప్రవేశపెడుతున్నారు.
జిల్లా యంత్రాంగం పట్టణ శివార్లలో 2,325 బస్సుల పార్కింగ్ సామర్థ్యంతో 24 తాత్కాలిక బస్ టెర్మినీలను నిర్వహిస్తుంది. డిసెంబర్ 3-4 తేదీలలో 11,293 ట్రిప్పులను కవర్ చేసే మొత్తం 4,764 ప్రత్యేక బస్సులు వివిధ జిల్లాల నుండి భక్తులను తీసుకువెళతాయి.
రద్దీని నివారించడానికి మహా దీపం రోజున పట్టణంలోకి ప్రైవేట్ వాహనాలను అనుమతించరు కాబట్టి, తాత్కాలిక బస్ స్టాండ్లు, గిరివలం మార్గం, ఆలయం మధ్య ఒక్కొక్కరికి రూ.10 ధరతో 180 షటిల్ సర్వీసులు నడుస్తాయి. అదనంగా, పట్టణం వెలుపల 19,815 కార్లకు స్థలం ఉన్న 130 పార్కింగ్ స్థలాలను ఏర్పాటు చేశారు.
భక్తులు సౌకర్యవంతంగా నడవడానికి రెండు కిలోమీటర్ల ఫుట్పాత్లలో జూట్ మ్యాట్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. కుటుంబాల నుండి ప్రమాదవశాత్తు విడిపోకుండా నిరోధించడానికి పిల్లలకు భద్రతా రిస్ట్బ్యాండ్లు అందుతాయి.
ఆరోగ్య శాఖ 85 మొబైల్ మెడికల్ డెస్క్లను ఏర్పాటు చేస్తుంది, వీటికి 45 అంబులెన్స్లు మద్దతు ఇస్తాయి. వీటిలో ఐదు బైక్ అంబులెన్స్లు ఉన్నాయి. పండుగ మౌలిక సదుపాయాలలో 136 తాగునీటి పాయింట్లు, 836 వాష్రూమ్లు (గిరివలం మార్గంలో 483), కీలకమైన ప్రదేశాలలో 1,258 వీధిలైట్లు ఉన్నాయి.
పరిశుభ్రతను కాపాడుకోవడానికి, పండుగ కాలంలో 3,600 మంది పారిశుధ్య కార్మికులను మోహరిస్తారు. డిసెంబర్ 3న 2,668 అడుగుల అరుణాచల కొండపై మహా దీపం వెలిగించడం పండుగ అత్యంత పవిత్రమైన క్షణాన్ని సూచిస్తుంది.