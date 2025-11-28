శనివారం, 29 నవంబరు 2025
  ఆధ్యాత్మికం
  ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 28 నవంబరు 2025 (19:29 IST)

Sabarimala: శబరిమల ట్రెక్కింగ్ మార్గాల్లో 65 పాములను పట్టేశారు.. భక్తుల కోసం వివిధ బృందాలు

Sabarimala
Sabarimala
శబరిమల, ట్రెక్కింగ్ మార్గాల్లో అడవి జంతువులు, సరీసృపాల దాడులను నివారించడానికి విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు అటవీ శాఖ శుక్రవారం తెలిపింది. శబరిమల ఆలయం అడవి లోపల ఉన్నందున, యాత్రికులు అటవీ మార్గాల ద్వారా నడవాలి కాబట్టి, భక్తులకు సహాయం చేయడానికి వివిధ బృందాలను నియమించినట్లు అటవీ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. శబరిమల, పంపా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుండి 65 పాములను పట్టుకుని లోపలి అడవిలోకి వదిలినట్లు ఆ శాఖ తెలిపింది. 
 
అదనంగా, సన్నిధానం ప్రాంతం నుండి అడవి పందులను పట్టుకుని తిరిగి అడవిలోకి వదిలారని అటవీశాఖ వెల్లడించింది. అడవి జంతువుల దాడులను నివారించడానికి, 30 ఏనుగు బృందాలు, రాపిడ్ రెస్పాన్స్ బృందాలను నియమించారు. పన్నెండు మంది పాములు పట్టేవారు, గిరిజన వర్గాల నుండి దాదాపు 60 మంది ఎకో-గార్డ్‌లు కూడా యాత్రికులకు సహాయం చేస్తున్నారు. 
 
భక్తుల భద్రతను నిర్ధారించడానికి రాత్రిపూట హాల్ ప్రదేశాలలో సౌర కంచెలను ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వన్యప్రాణుల ఆవాసాలను రక్షించడానికి, అటవీ ట్రెక్కింగ్ మార్గంలో అనేక ప్రదేశాలలో వ్యర్థాల డబ్బాలను ఉంచారు. సరైన వ్యర్థాలను పారవేయడాన్ని యాత్రికులకు పర్యావరణ అనుకూల సంచులను పంపిణీ చేస్తున్నట్లు అటవీ శాఖ తెలిపింది. 
 
ట్రెక్కింగ్ మార్గంలో వైద్య సహాయం కోసం, నాలుగు అత్యవసర వైద్య కేంద్రాలు, ఆసుపత్రి సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయబడింది. అజుతకడవు నుండి పంప వరకు ట్రెక్కింగ్ చేసే భక్తులకు ఉచిత తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, విశ్రాంతి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. పంపాలో అసిస్టెంట్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ నేతృత్వంలోని ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ అటవీ శాఖ కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేస్తోంది. 

పవన్ కళ్యాణ్ హత్యకు కుట్ర... రాజోలులో రెక్కీ సక్సెస్

పవన్ కళ్యాణ్ హత్యకు కుట్ర... రాజోలులో రెక్కీ సక్సెస్ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌ హత్యకు కుట్రపన్నినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇందుకోసం పవన్ తాజాగా చేపట్టిన రాజోలు పర్యటనలో విజయవంతంగా రెక్కీ నిర్వహించారు. డాక్టర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని రాజోలులో పల్లెపండుగ 2.0ను ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగానే పవన్‌పై రెక్కీ నిర్వహించారు. ఈ పర్యటనలో ఓ అపరిచిత వ్యక్తి ఈ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కు అత్యంత సమీపానికి వచ్చినట్టు జనసేన పార్టీ గుర్తించింది.

తీవ్రరూపం దాల్చిన దిత్వా తుపాను - ఏపీలో అత్యంత భారీ వర్షాలు

తీవ్రరూపం దాల్చిన దిత్వా తుపాను - ఏపీలో అత్యంత భారీ వర్షాలునైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దిత్వా తుపాను తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఇది శ్రీలంక తీర ప్రాంతం మీదుగా పయనిస్తూ మరింత బలపడింది. దీని ప్రభావంతో రాగల మూడు రోజుల పాటు తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి తీర ప్రాంతాలతో పాటు దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీచేసింది. ప్రస్తుతం ఈ తుపాను వాయువ్య దిశగా కదులుతూ, బంగాళాఖాతంలో కారైకాల్‌కు ఆగ్నేయంగా 320 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైవుందని అధికారులు ధృవీకరించారు.

తాగుబోతు భర్త వేధింపులు.. భరించలేక హత్య చేసిన భార్య

తాగుబోతు భర్త వేధింపులు.. భరించలేక హత్య చేసిన భార్యతాగుబోతు భర్త వేధింపులను భార్య భరించలేకపోయింది. ఈ వేధింపుల నుంచి విముక్తి పొందేందుకు ఏకంగా కట్టుకున్న భర్తనే హత్య చేసింది. ఇందుకోసం కన్నబిడ్డతో పాటు మరో వ్యక్తి సాయం తీసుకుని భర్తను చంపేసింది. మెడకు కండువా బిగించి ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారు. ఈ దారుణం మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్‌ పరిధిలో ఈ దారుణం జరిగింది.

Pawan Kalyan: అమరావతి అభివృద్ధికి కేంద్రం అమూల్యమైన మద్దతు.. పవన్ కల్యాణ్

Pawan Kalyan: అమరావతి అభివృద్ధికి కేంద్రం అమూల్యమైన మద్దతు.. పవన్ కల్యాణ్ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్నిర్మాణం, నూతన రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అమూల్యమైన మద్దతును అందిస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ శుక్రవారం తెలిపారు. అమరావతిలో 15 జాతీయ బ్యాంకులు, బీమా కంపెనీల ప్రధాన కార్యాలయాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న తర్వాత ఉప ముఖ్యమంత్రి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కియర్ని- స్విగ్గీ వారి హౌ ఇండియా ఈట్స్ 2025 ఎడిషన్: డిన్నర్ కంటే అర్థరాత్రి భోజనాలు 3 రెట్లు

కియర్ని- స్విగ్గీ వారి హౌ ఇండియా ఈట్స్ 2025 ఎడిషన్: డిన్నర్ కంటే అర్థరాత్రి భోజనాలు 3 రెట్లుస్విగ్గీ, భారతదేశపు ప్రముఖ ఆన్-డిమాండ్ కన్వీనియెన్స్ ప్లాట్ఫాం, కియర్ని భాగస్వామ్యంతో తన వార్షిక నివేదిక హౌ ఇండియా ఈట్స్ 2025 ఎడిషన్‌ను నేడు విడుదల చేసింది. ఫ్లాగ్ షిప్ నివేదిక భారతదేశపు వినియోగదారులు యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆహారపు అలవాట్లకు ప్రతిబింబంగా ఉంది మరియ ఇది దాని రెండవ ఎడిషన్. 2030 నాటికి భారతదేశపు ఆహార సేవల మార్కెట్ US$ 125 బిలియన్‌ను దాటుతుందని, సంఘటిత విభాగం అసంఘటిత విభాగం కంటే 2 x పెరుగుతుందని నివేదిక అంచనా వేసింది.

టీటీడీకి మరో గొప్ప విరాళం.. రూ.9కోట్లు ఇచ్చిన అమెరికా భక్తుడు

టీటీడీకి మరో గొప్ప విరాళం.. రూ.9కోట్లు ఇచ్చిన అమెరికా భక్తుడుతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలకు అమెరికాకు చెందిన ఒక భక్తుడు రూ.9 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారని ఆలయ సంస్థ చైర్మన్ బి.ఆర్.నాయుడు తెలిపారు. పిఎసి-1, పిఎసి-2, పిఎసి-3 భవనాల పునరుద్ధరణకు ఎం.రామలింగ రాజు ఈ మొత్తాన్ని విరాళంగా ఇచ్చారు. టిటిడికి ఇది మరో గొప్ప విరాళం. పిఎసి-1, 2, 3 భవనాల పునరుద్ధరణకు ఎం.రామలింగ రాజు రూ.9 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారని చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. రాజు గతంలో 2012లో రూ.16 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారని తెలిపారు.

26-11-2025 బుధవారం ఫలితాలు - రుణఒత్తిళ్లు అధికం.. రావలసిన ధనం అందదు...

26-11-2025 బుధవారం ఫలితాలు - రుణఒత్తిళ్లు అధికం.. రావలసిన ధనం అందదు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు సంకల్పబలం ముఖ్యం. పట్టుదలతో యత్నాలు కొనసాగించండి. మీ కృషికి సన్నిహితులు ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు ముందుకు సాగవు. ముఖ్యుల సందర్శనం వీలుపడదు. ఆధ్యాత్మిక, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.

కోనసీమలో సంక్రాంతి నుంచి శతాబ్ధాల నాటి జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థ ఉత్సవం

కోనసీమలో సంక్రాంతి నుంచి శతాబ్ధాల నాటి జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థ ఉత్సవండాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని అంబాజీపేట మండలం మోసలపల్లి గ్రామంలో జరుపుకునే శతాబ్దాల నాటి జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థ ఉత్సవాన్ని వచ్చే సంక్రాంతి నుండి అధికారికంగా రాష్ట్ర పండుగగా జరుపుకుంటామని పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ప్రకటించారు. మంగళవారం మంత్రి రాజోలు పర్యటన సందర్భంగా కోనసీమ నివాసితులు విజ్ఞప్తి చేసిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదించారని దుర్గేష్ తెలిపారు.

Kerala Sadya: శబరిమల అన్నదానంలో కేరళ సద్య.. పులావ్, సాంబార్, పాయసంతో పాటు..

Kerala Sadya: శబరిమల అన్నదానంలో కేరళ సద్య.. పులావ్, సాంబార్, పాయసంతో పాటు..శబరిమలలోని అయ్యప్ప ఆలయాన్ని సందర్శించే యాత్రికులు త్వరలో సాంప్రదాయ అన్నదానం (ఉచిత ఆహారం)లో భాగంగా రుచికరమైన కేరళ సద్యను ఆస్వాదించవచ్చని ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టీడీబీ) మంగళవారం తెలిపింది. గతంలో కొండ గుడిలో అన్నదానంలో భాగంగా పులావ్, సాంబార్ వడ్డించేవారని, ఇది భక్తులకు సముచితం కాదని టీడీబీ అధ్యక్షుడు కె. జయకుమార్ అన్నారు. కాబట్టి, దానిని కేరళ సద్యతో పాయసం, పప్పడ్‌తో భర్తీ చేయాలని బోర్డు నిర్ణయించిందని టీడీబీ తెలిపారు.

వివాహ పంచమి.. అష్టోత్తర శతనామాలతో సీతారాములను పూజిస్తే?

వివాహ పంచమి.. అష్టోత్తర శతనామాలతో సీతారాములను పూజిస్తే?మార్గశిర శుద్ధ పంచమి రోజున వివాహ పంచమిగా పిలుస్తారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 25, మంగళవారం వస్తోంది. ఈ రోజు సాయంత్రం, రాత్రి వారాహి పూజను చేయడం విశిష్ట ఫలితాలుంటాయి. వివాహం ఆలస్యం అవుతున్నవారు, పెళ్లి విషయంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు వివాహ పంచమి రోజు ఒక ప్రత్యేకమైన పూజ జరపడం ద్వారా వివాహంలో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యశాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ రోజున సీతా దేవి, శ్రీరాముల క‌ల్యాణం జరిగినదనే విశ్వాసం.
