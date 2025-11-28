Sabarimala: శబరిమల ట్రెక్కింగ్ మార్గాల్లో 65 పాములను పట్టేశారు.. భక్తుల కోసం వివిధ బృందాలు
శబరిమల, ట్రెక్కింగ్ మార్గాల్లో అడవి జంతువులు, సరీసృపాల దాడులను నివారించడానికి విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు అటవీ శాఖ శుక్రవారం తెలిపింది. శబరిమల ఆలయం అడవి లోపల ఉన్నందున, యాత్రికులు అటవీ మార్గాల ద్వారా నడవాలి కాబట్టి, భక్తులకు సహాయం చేయడానికి వివిధ బృందాలను నియమించినట్లు అటవీ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. శబరిమల, పంపా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుండి 65 పాములను పట్టుకుని లోపలి అడవిలోకి వదిలినట్లు ఆ శాఖ తెలిపింది.
అదనంగా, సన్నిధానం ప్రాంతం నుండి అడవి పందులను పట్టుకుని తిరిగి అడవిలోకి వదిలారని అటవీశాఖ వెల్లడించింది. అడవి జంతువుల దాడులను నివారించడానికి, 30 ఏనుగు బృందాలు, రాపిడ్ రెస్పాన్స్ బృందాలను నియమించారు. పన్నెండు మంది పాములు పట్టేవారు, గిరిజన వర్గాల నుండి దాదాపు 60 మంది ఎకో-గార్డ్లు కూడా యాత్రికులకు సహాయం చేస్తున్నారు.
భక్తుల భద్రతను నిర్ధారించడానికి రాత్రిపూట హాల్ ప్రదేశాలలో సౌర కంచెలను ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వన్యప్రాణుల ఆవాసాలను రక్షించడానికి, అటవీ ట్రెక్కింగ్ మార్గంలో అనేక ప్రదేశాలలో వ్యర్థాల డబ్బాలను ఉంచారు. సరైన వ్యర్థాలను పారవేయడాన్ని యాత్రికులకు పర్యావరణ అనుకూల సంచులను పంపిణీ చేస్తున్నట్లు అటవీ శాఖ తెలిపింది.
ట్రెక్కింగ్ మార్గంలో వైద్య సహాయం కోసం, నాలుగు అత్యవసర వైద్య కేంద్రాలు, ఆసుపత్రి సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయబడింది. అజుతకడవు నుండి పంప వరకు ట్రెక్కింగ్ చేసే భక్తులకు ఉచిత తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, విశ్రాంతి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. పంపాలో అసిస్టెంట్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ నేతృత్వంలోని ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ అటవీ శాఖ కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేస్తోంది.