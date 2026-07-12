13-07-2026 సోమవారం ఫలితాలు - మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు...

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మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. పెద్ద ఖర్చు తగిలే సూచనలున్నాయి. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం తీవ్రంగా ఆలోచింపచేస్తుంది.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. అనుమానాలకు తావ్వివద్దు. పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. అనవసర జోక్యం తగదు. పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనంలో పాల్గొంటారు.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. అవకాశాలు చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. కొందరి రాక చికాకుపరుస్తుంది. పనులు, కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం. ఫైనాన్స్, చిట్స్ జోలికి పోవద్దు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
వ్యవహారాల్లో అప్రమతంగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయం తగదు. పెద్దల సలహా పాటించండి. పనుల్లో జాప్యం, చికాకులు అధికం. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. మీ సాయంతో ఒకరికి లబ్ధి చేకూరుతుంది. దూరపు బంధువులను కలుసుకుంటారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఓర్పుతో శ్రమించండి. సాయం ఆశించవద్దు. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. ఆత్మీయులకు సాయం చేస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. సావకాశంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఒక సమాచారం ఉత్తేజం కలిగిస్తుంది. ధనలాభం ఉంది. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. వివాదాస్పద విషయాల్లో మీ జోక్యం లేకుండా చూసుకోండి.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ కార్యదీక్ష ప్రముఖులను ఆకట్టుకుంటుంది. పదవులు చేపడతారు. పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పొగిడే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు. మీ ప్రమేయంతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ముఖ్యల ఇంటర్వ్యూ సాధ్యం కాదు. పనులు, కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం. రుణసమస్య తొలగుతుంది. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
గ్రహస్థితి సామాన్యం. అవకాశాలు చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. మీ కష్టం వేరొకరికి కలిసివస్తుంది. ధృఢసంకల్పంతో యత్నం సాగించండి. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు అతికష్టంమ్మీద నెరవేరుతాయి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. సంకల్పబలంతోనే లక్ష్యం సాధిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. చేపట్టిన పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. సన్మాన, సంస్మరణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్టే జరుగుతాయి. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మెలగండి. ఆదాయం సంతృప్తికరం. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్ధిస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. పొగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి సంపాదిస్తారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. సమర్థతను చాటుకుంటారు. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. ఆత్మీయుతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పత్రాలు అందుతాయి. బెట్టింగుల జోలికి పోవద్దు
షాబాద్ సీరియల్ కిల్లర్ కోసం వేట - 12 బృందాలతో గాలింపు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్లో జరిగిన ఆరు హత్యల కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్కుమార్ కోసం పోలీసులు గాలింపును ముమ్మరం చేశారు. గాలింపు బృందాల సంఖ్యను 10 నుంచి 12కు పెంచారు. నిందితుడి కదలికలను గుర్తించేందుకు అతడు ఉపయోగించిన సిమ్ కార్డులతో పాటు బస్స్టేషన్లు, రైల్వేస్టేషన్ల సీసీటీవీ ఫుటేజీలను అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
ముంబై ఆస్పత్రిలో పవన్కు ఆపరేషన్ - పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్కు ముంబైలోని కోకిలా బెన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఆస్పత్రిలో శనివారం కుడిభుజానికి ఆపరేషన్ జరిగింది. ఆయనను ఏపీ సీఎం, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఆదివారం పరామర్శించారు. ప్రత్యేకంగా ముంబై వెళ్లిన చంద్రబాబు వెళ్లి పవన్ను పరామర్శించి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వాకబు చేశారు. త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
అమరావతిపై విషం చిమ్మడమే గొడ్డలి పార్టీ విధానం : నక్కా ఆనందబాబు
వియత్నానం పడవ ప్రమాద మృతులను స్వస్థలాలకు తరలించండి : ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
వియత్నాంలో జరిగిన ఘోర పడవ ప్రమాదంలో మరణించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ముగ్గురి మృతదేహాలను స్వస్థలాలకు తరలించేందుకు తక్షణమే ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. వియత్నాం ప్రమాద బాధితులకు అందిస్తున్న సహాయంపై ఆయన నేడు అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. మృతుల కుటుంబాలకు అండగా నిలవాలని, తరలింపు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
కర్నాటక రవాణా శాఖామంత్రికి షాకిచ్చిన కండక్టర్
కర్నాటక రాష్ట్ర రవాణా శాఖామంత్రికి బస్సు కండక్టర్ షాకిచ్చారు. సాధారణ ప్రయాణికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను స్వయంగా తెలుసుకునేందుకు మారు వేషంలో బయలుదేరిన కర్నాటక రవాణా శాఖామంత్రి భైరతి సురేశ్కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. టికెట్ కోసం చిల్లర లేకపోవడంతో ఓ బీఎంటీసీ బస్సు కండక్టర్ ఆయన్ను బస్సు దిగిపొమ్మన్నారు. ఈ సంఘటన బెంగళూరు నగరంలో చోటుచేసుకుంది.
13-07-2026 సోమవారం ఫలితాలు - మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు...
12-07-2026 నుంచి 18-07-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం శుభవార్త వింటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. ముఖ్యమైన పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. సోమవారం నాడు దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. గృహంలో మార్పుచేర్పులకు అనుకూలం. చిన్ననాటి పరిచయస్తులు తారసపడతారు. గత సంఘటనలు అనుభూతినిస్తాయి. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. సొంత పరిజ్ఞానంతో మందులు వేసుకోవద్దు. ఉద్యోగస్తులకు అదనపు బాధ్యతల నుంచి విముక్తి. వ్యాపారాల్లో పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. చిరువ్యాపారులకు ఆశాజనకం. ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు. ఆకస్మిక ప్రయాణం తలపెడతారు.
12-07-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - పందాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు...
Ravi Pradosh Vrat July 2026: ప్రదోష వ్రతం.. ఆరుద్ర నక్షత్రం.. శివపూజను మరిచిపోద్దు..
ప్రదోష వ్రతం శివునికి అంకితం చేయబడిన అత్యంత పవిత్రమైన, ఆధ్యాత్మికంగా గొప్ప ఫలితాలనిచ్చే వ్రతాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది ప్రతి నెలా కృష్ణ పక్షం, శుక్ల పక్షం రెండింటిలోనూ త్రయోదశి తిథినాడు ఆచరించబడుతుంది. ప్రదోష వ్రతం ఆదివారం నాడు వచ్చినప్పుడు, దానిని 'రవి ప్రదోష వ్రతం' అని పిలుస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున శివుడు, సూర్యభగవానుడు ఇద్దరినీ పూజించడం ఎంతో శ్రేయస్కరమని భావిస్తారు. జూలై 2026లో రెండు రవి ప్రదోష వ్రతాలు ఉన్నాయి. మొదటిది 2026 జూలై 12న వచ్చే రవి కృష్ణ ప్రదోష వ్రతం కాగా, రెండవది 2026 జూలై 26న వచ్చే రవి శుక్ల ప్రదోష వ్రతం.
తిరుమల అలిపిరి నడక మార్గంలో చిరుతపులి సంచారం (video)
తిరుమల అలిపిరి నడక మార్గంలో శుక్రవారం నాడు చిరుతపులి కనిపించడంతో భక్తులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం సమీపంలో చిరుత కనిపించడంతో భక్తులు భయపడిపోయారు. ఆలయం దగ్గర చిరుతపులిని గమనించిన భక్తులు వెంటనే పెద్దగా కేకలు వేశారు. సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకుని, ఇనుప కడ్డీలతో పెద్ద శబ్దాలు చేస్తూ ఆ చిరుతపులిని తిరిగి అడవిలోకి పంపించివేశారు. భక్తులు భద్రత దృష్ట్యా నడక మార్గంలో ఒంటరిగా వెళ్లవద్దని, గుంపులుగా ప్రయాణించాలని అధికారులు సూచించారు.