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జూలై 14న భౌమవతీ అమావాస్య.. కుజ దోషాలు తొలగిపోవాలంటే?
భౌమవతీ అమావాస్య జూలై 14న వస్తోంది. అమావాస్య తిథి మంగళవారంతో (భౌమవారంతో) కలిసి వచ్చినప్పుడు ఏర్పడుతుంది. ఈ కలయిక అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అమావాస్య అనేది పూర్వీకులతో ముడిపడి ఉంటుందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి.
Bhaumvati Amavasya 2026
ఎందుకంటే, చంద్రుడు. మంగళవారం కుజ గ్రహానికి (మంగళుడికి), వంశానికి అనుసంధానించబడి ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ రోజు కుటుంబ వ్యవహారాలు, పూర్వీకులపై ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తారు. ఈ రోజున పూర్వీకులకు ప్రార్థనలు, తర్పణం, దానధర్మాలు, వ్రతం ఆచరించడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.
కుజుడు అంతర్గత అగ్నికి, కర్మకు ప్రతీక కాగా, అమావాస్య విముక్తిని సూచిస్తుంది. ఈ రెండూ కలిసి, సమస్యలు సృష్టించక ముందే దాగి ఉన్న కర్మలను ప్రతీకాత్మకంగా దహించివేస్తాయి. ఈ పవిత్రమైన రోజుతో ముడిపడి ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన ఆచారం ఏమిటంటే, నువ్వులు కలిపిన నీటిని పితృదేవతలకు సమర్పించడం. ఇది ప్రతికూల శక్తులను గ్రహించి, పితృశక్తులను శాంతింపజేస్తుందని నమ్ముతారు. ఎర్రటి వస్త్రం, ఎర్ర పప్పులు లేదా ఇనుమును దానం చేయడం కుజుడితో ముడిపడి ఉంటుంది. శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. కొందరు రావి చెట్ల చుట్టూ కూడా ప్రదక్షిణలు చేస్తారు.
చాలామంది భక్తులు శ్రేయస్సును కోరుకోవడానికి, అడ్డంకులను తొలగించుకోవడానికి, మంగళ దోషం, ఇతర గ్రహ పీడనల దుష్ప్రభావాలను తగ్గించుకోవడానికి ఉపవాసాలు పాటిస్తారు. దివంగత పూర్వీకులకు పితృ తర్పణం సమర్పించడానికి భౌమవతి అమావాస్య అత్యంత అనువైన రోజులలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది.
భక్తులు పూర్వీకుల ఆత్మశాంతి కోసం ప్రార్థిస్తూ, నల్ల నువ్వులు కలిపిన నీటిని సమర్పిస్తారు. సాంప్రదాయ నమ్మకాల ప్రకారం, ఈ కర్మకాండలను చిత్తశుద్ధితో పాటించడం వల్ల పితృ దోషం తగ్గి, కుటుంబ సామరస్యం, శ్రేయస్సు, పురోగతి కోసం ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయి.
కుజ దోషం, కేతువుకు సంబంధించిన సమస్యలు, దీర్ఘకాలిక అప్పులు లేదా జీవితంలోని ముఖ్యమైన ఘట్టాలలో జాప్యం వంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్న వారికి 'భౌమవతీ అమావాస్య' విశేషమైన ప్రయోజనకరమని జ్యోతిష్యులు భావిస్తారు.
హనుమంతుడిని పూజించడం, పవిత్ర మంత్రాలను పఠించడం, దానధర్మాలు చేయడం వల్ల గ్రహాల అనుకూల ప్రభావాలు బలపడి స్థిరత్వం, ధైర్యం, విజయం కలుగుతాయని విశ్వసిస్తారు.
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ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ముంబైలోని కోకిలాబెన్ అంబానీ ఆసుపత్రిలో జరిగిన భుజం శస్త్రచికిత్స తర్వాత ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నారు. రాబోయే కొన్ని రోజుల పాటు వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉండాలని ఆయనకు సూచించగా, ఆయన ప్రస్తుతం ఆ సూచనలను పాటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ముంబైకి వెళ్లి, పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకోవడంతో పాటు ఆయనతో కొంత సమయం గడిపారు.
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వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో అధికారానికి దూరమైన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నేతలు అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీకి మరిన్ని చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి. ఆయన మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన 'సేవాశ్రయ్' ఉచిత హెల్త్ క్యాంప్లో చికిత్స తీసుకున్న ఒక మహిళ, వైద్యం వికటించి తన కాలును కోల్పోయింది. దీనిపై వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ క్యాంపులలో వైద్య నిర్లక్ష్యం నేపథ్యంలో అభిషేక్ బెనర్జీపై కేసు నమోదు కావడం ఇది మూడోసారి కావడం గమనార్హం.
బ్యాంకాక్ పబ్లో విషాదం... 27 మంది అగ్నికి ఆహుతి
థాయ్లాండ్ రాజధాని బ్యాంకాక్లో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. నగరంలోని ఓ ప్రముఖ పబ్లో ఆదివారం అర్థరాత్రి జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో కనీసం 27 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 63 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పబ్ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి, భవనం మొత్తం దట్టమైన పొగ కమ్ముకోవడంతో లోపల ఉన్నవారు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పరుగులు తీశారు.
పుట్టింటికి వెళ్తానన్న భార్య ముక్కు కోసేసిన భర్త.. ఈ గొడవ అంతటితో ఆగలేదు..
ఉత్తరప్రదేశ్లోని లఖింపూర్ ఖేరీ జిల్లాలో నమ్మశక్యం కాని ఒక దారుణ సంఘటన వెలుగుచూసింది. పుట్టింటికి వెళ్లే విషయంలో మొండికేసిందన్న కారణంతో ఒక భర్త తన భార్య ముక్కు కోసేశాడు. ఆదివారం తన కజిన్ సోదరి వివాహ వేడుక ఉండటంతో తాను పుట్టింటికి వెళ్తానని భర్త శ్రావణ్తో చెప్పింది. అయితే అందుకు భర్త నిరాకరించాడు. అయినప్పటికీ ప్రీతి పుట్టింటికి వెళ్లాల్సిందేనని పట్టుబట్టడంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన శ్రావణ్, భార్యపై దాడి చేసి బ్లేడుతో ఆమె ముక్కును కోసేశాడు.
జూలై 14న భౌమవతీ అమావాస్య.. కుజ దోషాలు తొలగిపోవాలంటే?
భౌమవతీ అమావాస్య జూలై 14న వస్తోంది. అమావాస్య తిథి మంగళవారంతో (భౌమవారంతో) కలిసి వచ్చినప్పుడు ఏర్పడుతుంది. ఈ కలయిక అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అమావాస్య అనేది పూర్వీకులతో ముడిపడి ఉంటుందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ఎందుకంటే, చంద్రుడు. మంగళవారం కుజ గ్రహానికి (మంగళుడికి), వంశానికి అనుసంధానించబడి ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ రోజు కుటుంబ వ్యవహారాలు, పూర్వీకులపై ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తారు. ఈ రోజున పూర్వీకులకు ప్రార్థనలు, తర్పణం, దానధర్మాలు, వ్రతం ఆచరించడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.
13-07-2026 సోమవారం ఫలితాలు - మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు...
12-07-2026 నుంచి 18-07-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం శుభవార్త వింటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. ముఖ్యమైన పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. సోమవారం నాడు దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. గృహంలో మార్పుచేర్పులకు అనుకూలం. చిన్ననాటి పరిచయస్తులు తారసపడతారు. గత సంఘటనలు అనుభూతినిస్తాయి. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. సొంత పరిజ్ఞానంతో మందులు వేసుకోవద్దు. ఉద్యోగస్తులకు అదనపు బాధ్యతల నుంచి విముక్తి. వ్యాపారాల్లో పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. చిరువ్యాపారులకు ఆశాజనకం. ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు. ఆకస్మిక ప్రయాణం తలపెడతారు.
12-07-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - పందాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు...
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ప్రదోష వ్రతం శివునికి అంకితం చేయబడిన అత్యంత పవిత్రమైన, ఆధ్యాత్మికంగా గొప్ప ఫలితాలనిచ్చే వ్రతాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది ప్రతి నెలా కృష్ణ పక్షం, శుక్ల పక్షం రెండింటిలోనూ త్రయోదశి తిథినాడు ఆచరించబడుతుంది. ప్రదోష వ్రతం ఆదివారం నాడు వచ్చినప్పుడు, దానిని 'రవి ప్రదోష వ్రతం' అని పిలుస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున శివుడు, సూర్యభగవానుడు ఇద్దరినీ పూజించడం ఎంతో శ్రేయస్కరమని భావిస్తారు. జూలై 2026లో రెండు రవి ప్రదోష వ్రతాలు ఉన్నాయి. మొదటిది 2026 జూలై 12న వచ్చే రవి కృష్ణ ప్రదోష వ్రతం కాగా, రెండవది 2026 జూలై 26న వచ్చే రవి శుక్ల ప్రదోష వ్రతం.