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Lava Virat V1 5G: లావా విరాట్ వీ1 5జీని విడుదల.. ఫీచర్స్ ఇవే
లావా నుంచి కొత్త స్మార్ట్ ఫోన్లు మార్కెట్లోకి వచ్చాయి. లావా విరాట్ వీ1 5జీని విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్లు ఫ్లిప్కార్ట్లో మాత్రమే ప్రత్యేకంగా లభించనున్నాయి. లాంచ్ డేట్ దగ్గరపడుతుండటంతో ఫ్లిప్కార్ట్లో దీనికి సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ను కూడా కంపెనీ లైవ్ చేసింది.
Lava Virat V1 5G
ఈ రెండు ఫోన్లు దాదాపు ఒకే రకమైన ప్రీమియం ఫ్లాట్ ప్యానెల్ డిజైన్ను కలిగి ఉన్నాయి. లావా విరాట్ వీ1 4 జీలో 13 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో కూడిన చదరపు ఆకారపు కెమెరా మాడ్యూల్ను అందించారు.
అలాగే లావా విరాట్ వీ1 5జీ ఈ హై-ఎండ్ వేరియంట్లో మరింత ఆకర్షణీయమైన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను చేర్చారు. దీని బ్యాక్ ప్యానెల్పై ప్రత్యేకమైన డిజైన్ ప్యాట్రన్ హైలైట్గా నిలుస్తోంది. ఫోన్ కింది భాగంలో యూఎస్బీ టైప్-సి పోర్ట్, 3.5 ఎంఎం హెడ్ఫోన్ జాక్, స్పీకర్ గ్రిల్ వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
కలర్ ఆప్షన్స్: వినియోగదారుల కోసం ఈ ఫోన్లు బ్లూ, గోల్డ్ రంగులలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
లావా విరాట్ వీ1 5జీ మోడల్ ధర సుమారు రూ. 15,000 నుంచి రూ. 20,000 మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.
Jani Master: మా మధ్య గొడవలు లేవు, డ్యాన్సర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి 18 లక్షలు విరాళం : జానీ మాస్టర్
తెలుగు సినిమా టీవీ డ్యాన్సర్స్ అండ్ డ్యాన్స్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ (TFTDDA) ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమం రసాభాసాగా మారింది. జానీ మాస్టర్, శేఖర్ మాస్టర్కి సంబంధించిన విజువల్స్ అన్నీ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగిందంటూ వార్తలు వ్యాపించాయి. ఇక ఈ మేరకు జానీ మాస్టర్, టీఎఫ్టీడీడీఏ అధ్యక్షురాలు సుమలత వివరణ ఇచ్చేందుకు సోమవారం నాడు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.
Bhagyashri: రాజమౌళి గారి దర్శకత్వంలో రాణి లా నటించాలని కోరిక : భాగ్యశ్రీ బోర్సే
లెనిన్' విజయం నాకు గొప్ప ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. 'భారతి' పాత్ర జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది' అని హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే అన్నారు. అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా, భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన 'లెనిన్' చిత్రాన్ని అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మించగా, మురళీకిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఇటీవల విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుని బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా భాగ్యశ్రీ బోర్సే పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
SS Karthikeya: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్ లాంటి జానర్లో సినిమా రాలేదు :ఎస్ఎస్ కార్తికేయ
ఫహాద్ ఫాజిల్ హీరోగా ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి సమర్పణలో ఆర్కా మీడియా వర్క్స్, షోయింగ్ బిజినెస్ బ్యానర్స్పై శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని, ఎస్.ఎస్.కార్తికేయ నిర్మించిన చిత్రం ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’. శశాంక్ యేలేటి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ మూవీని సెప్టెంబర్ 11న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ను సోమవారం నాడు రిలీజ్ చేశారు.
నా భర్త 50 ఎఫైర్లు పెట్టుకున్నా మీకేంటి నష్టం? నటుడు గోవిందా భార్య
తన భర్తకు 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధం ఉన్నప్పటికీ తాను మాత్రం తన భర్తను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ప్రముఖ బాలీవుడ నటుడు గోవిందా భార్య సునీత అహుజా అన్నారు. ఇపుడు ఈ వ్యాఖ్యలు బాలీవుడ్తో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తన భర్త గోవిందా 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకున్నా తాను మాత్రం అతడిని వదిలిపెట్టబోనని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. 'లాకప్: సచ్ యా సజా' అనే హిందీ రియాలిటీ షోలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. షో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా తాను అన్న మాటలకు కట్టుబడి ఉన్నానని, వాటిపై ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
రమ్యకృష్ణ లంచ్ బాక్సును చూపెట్టిన శ్రుతి హాసన్ (video)
శ్రుతి హాసన్- రమ్యకృష్ణల తాజా వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, బాహుబలి నటి రమ్యకృష్ణ విమాన ప్రయాణంలో తీసుకునే భోజనాన్ని శ్రుతి అభిమానులకు చూపించారు. తాను ఎప్పుడూ విమానంలో లభించే ఆహారాన్ని తిననని, దానికి బదులుగా ఎప్పుడూ ఇంట్లో వండుకున్న ఆహారాన్నే వెంట తీసుకెళ్తానని శ్రుతి పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత, తాజా పండ్లతో నిండి ఉన్న తన సీనియర్ సహనటి లంచ్ బాక్స్ను ఆమె చూపించారు. ఈ వీడియో క్లిప్ చూస్తుంటే, ఆ నటీమణులు సినిమా షూటింగ్ లేదా వ్యక్తిగత పర్యటన నిమిత్తం కలిసి ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.