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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (15:33 IST)

ప్రైమ్ డే 2026 సేల్ తేదీలను ప్రకటించిన అమేజాన్

Amazon Prime Day 2026
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (15:29 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (15:33 IST)
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Amazon Prime Day 2026
ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ తన వార్షిక షాపింగ్ ఈవెంట్ ప్రైమ్ డే 2026 సేల్ తేదీలను అధికారికంగా ప్రకటించింది. భారత్‌ ఈ సేల్ జులై 4వ తేదీ అర్ధరాత్రి నుంచి ప్రారంభమై జులై 6వ తేదీ వరకు, మొత్తం 72 గంటల పాటు కొనసాగనుంది. ప్రైమ్ సభ్యుల కోసం ప్రత్యేకంగా నిర్వహించే ఈ సేల్లో స్మార్ట్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, టెలివిజన్లు, గృహోపకరణాలపై భారీ డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. 
 
భారత్‌లో ప్రైమ్ సేవలు ప్రారంభించి 10 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ సేల్ను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సేవల్లో భాగంగా పలు స్మార్ట్ ఫోన్లపై అమెజాన్ ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను ప్రకటించింది. బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కలిపి శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా సుమారు రూ. 84,999 ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులో ఉండనుంది. 
 
కొత్తగా విడుదలైన శాంసంగ్ గెలాక్సీ M47 5G ఫోన్‌ను రూ.22,999కి, వన్ ప్లస్ 13ను రూ.49,999కి విక్రయించనున్నారు. రెడ్ మీ, ఐకూ, రియల్మీ వంటి ఇతర ప్రముఖ బ్రాండ్ల ఫోన్లు కూడా ఆకర్షణీయమైన ధరలకే లభించనున్నాయి. ఇక ల్యాప్‌టాప్‌ విభాగంలో హెచ్పీ ఓమ్నీబుక్ సుమారు రూ. 68,990 ధరలో ఉండగా, డెల్ మోడళ్లు రూ.60,990 ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులో ఉంటాయి.
 
వీటితో పాటు శాంసంగ్, టీసీఎల్, ఎలీ, సోనీ వంటి అగ్రశ్రేణి బ్రాండ్ల స్మార్ట్ టీవీలపై గరిష్ఠంగా 75 శాతం వరకు తగ్గింపును ప్రకటించారు.
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