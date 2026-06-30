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ప్రైమ్ డే 2026 సేల్ తేదీలను ప్రకటించిన అమేజాన్
ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ తన వార్షిక షాపింగ్ ఈవెంట్ ప్రైమ్ డే 2026 సేల్ తేదీలను అధికారికంగా ప్రకటించింది. భారత్ ఈ సేల్ జులై 4వ తేదీ అర్ధరాత్రి నుంచి ప్రారంభమై జులై 6వ తేదీ వరకు, మొత్తం 72 గంటల పాటు కొనసాగనుంది. ప్రైమ్ సభ్యుల కోసం ప్రత్యేకంగా నిర్వహించే ఈ సేల్లో స్మార్ట్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, టెలివిజన్లు, గృహోపకరణాలపై భారీ డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
Amazon Prime Day 2026
భారత్లో ప్రైమ్ సేవలు ప్రారంభించి 10 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ సేల్ను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సేవల్లో భాగంగా పలు స్మార్ట్ ఫోన్లపై అమెజాన్ ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను ప్రకటించింది. బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కలిపి శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా సుమారు రూ. 84,999 ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులో ఉండనుంది.
కొత్తగా విడుదలైన శాంసంగ్ గెలాక్సీ M47 5G ఫోన్ను రూ.22,999కి, వన్ ప్లస్ 13ను రూ.49,999కి విక్రయించనున్నారు. రెడ్ మీ, ఐకూ, రియల్మీ వంటి ఇతర ప్రముఖ బ్రాండ్ల ఫోన్లు కూడా ఆకర్షణీయమైన ధరలకే లభించనున్నాయి. ఇక ల్యాప్టాప్ విభాగంలో హెచ్పీ ఓమ్నీబుక్ సుమారు రూ. 68,990 ధరలో ఉండగా, డెల్ మోడళ్లు రూ.60,990 ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులో ఉంటాయి.
వీటితో పాటు శాంసంగ్, టీసీఎల్, ఎలీ, సోనీ వంటి అగ్రశ్రేణి బ్రాండ్ల స్మార్ట్ టీవీలపై గరిష్ఠంగా 75 శాతం వరకు తగ్గింపును ప్రకటించారు.
Nag: లెనిన్ ప్రమోషన్ల హడావిడి మధ్యలో సరదా క్షణాలతో అక్కినేని నాగార్జున
అక్కినేని నాగార్జున నేడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలోని సెట్లో లెనిన్ టీమ్ తో మాటామంతీ మాట్లాడుతూ కనిపించారు. అఖిల్ నటించిన లెనిన్ ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఆయన ముందుకు వచ్చి టీమ్ తో సందడి చేశారు. లెనిన్ ట్రైలర్ వైజాగ్ వేదికగా విడుదలకాబోతోంది. జులై 10న సినిమా విడుదలకాబోతోంది. ఇప్పటికే రెండు సార్లు విడుదల వాయిదా పడింది. గత వారం విడుదలచేయాల్సింది సమంత సినిమా కోసం వాయిదా వేసినట్లు వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
Samudra: ఏపీ సినీ వర్కర్స్ హౌసింగ్ సొసైటీకి ప్రభుత్వం స్థలాలు కేటాయించలేదు - ఎఫ్.డి.సి డైరెక్టర్ సముద్ర
Allari Naresh : ఆల్కహాల్ తో అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటే రంభ ఊర్వశి మేనక వచ్చారు
అనేక మంది అభిమానులు, 'ఆల్కహాల్' చిత్ర బృందం, సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వారు తెలుగు నటుడు అల్లరి నరేష్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. హాస్యరంగంలో మరియు శక్తివంతమైన నటనలో ఒక వినోదకారుడిగా అతని బహుముఖ ప్రజ్ఞను ఈ పోస్టులు హైలైట్ చేస్తున్నాయి. అతని రాబోయే చిత్రం 'ఆల్కహాల్' విజయవంతం కావాలని శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
Adivi Sesh : జూలైలో జి 2 షెడ్యూల్ చాలా ప్రత్యేకమైందంటున్న అడివి శేష్
స్పై యాక్షన్ సినిమాల కోవలో జి2 సినిమా రాబోతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తయింది. ఫస్ట్ లుక్ తోపాుట గ్లింప్స్ కూడా విడుదలచేశారు. కానీ ఈ సినిమా ఇంకా చాలా వర్క్ పెండింగ్ వుంది. దానికితో సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమా ఆగిపోయిందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ముంబైలో ఓ ప్రధాన వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన వివరాలలో అడవి శేష్ పలు విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు.
అవకాశాలు లేక వెనుకబడిన హీరోయిన్... అయినా పవన్ చిత్రంలో గోల్డెన్ ఛాన్?
చిత్రపరిశ్రమలో బుట్టబొమ్మగా పేరొందిన పూజా హెగ్డేకు గత కొంతకాలంగా ఏమాత్రం కలిసిరావడం లేదు. ఒకపుడు వరుస అవకాశాలతో అగ్ర హీరోయిన్గా రాణించిన ఈ భామకు ఇపుడు సినీ అవకాశాలు లేకపోవడంతో వెనుకబడిపోయారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించనున్న 'ఓజీ-2' చిత్రంలో నటించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు.