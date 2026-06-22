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ఇండియాకు నోవా వచ్చింది: NOVA2 NEO 5G, NOVA2 PRO 5G సిరీస్
న్యూఢిల్లీ: Ai+ Smartphone ఈరోజు Nova 2 Neo 5G, Nova 2 Pro 5G లను ప్రకటించింది. దీని ద్వారా Nova Series పోర్ట్ఫోలియో విస్తరిస్తుంది మరియు భారతీయ వినియోగదారులకు విశ్వసనీయమైన, అందుబాటులో ఉండే మరియు పనితీరు-ఆధారిత స్మార్ట్ఫోన్ అనుభవాలను అందించే తమ నిబద్ధతను మరింత బలపరుస్తుంది.
NOVA2 NEO 5G
వేర్వేరు వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించినప్పటికీ, డిజైన్, విశ్వసనీయత మరియు పారదర్శకత అనే ఉమ్మడి తత్వాన్ని పంచుకునే Nova2 Neo 5G మరియు Nova2 Pro 5G, తొలిసారి స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారులు మరియు విలువను ముందు ఉంచే కొనుగోలుదారుల నుండి సృష్టికర్తలు, నిపుణులు మరియు పనితీరు-ఆసక్తి గల అప్గ్రేడర్ల వరకు విస్తృత శ్రేణి ప్రేక్షకులకు Nova అనుభవాన్ని అందిస్తున్నాయి.
సంప్రదాయ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ నుండి విడివడి, Ai+ Smartphones పరికరాలను "India's Got Nova" అనే వినోద-ఆధారిత లాంచ్ వేదిక ద్వారా ప్రకటించింది. ఇది హాస్య నటుడు సమాయ్ రైనా మరియు Gadget Guru రాజీవ్ మఖ్నిల నేతృత్వంలో నిర్వహించబడింది. ఈ కార్యక్రమం ప్రేక్షక పరస్పర చర్య, ఉత్పత్తి ప్రదర్శనలు, నేరుగా చర్చలు మరియు వాస్తవ-ప్రపంచ సవాళ్లను కలపడం ద్వారా పరికరాలను మరింత నిజమైన మరియు వినియోగదారు-కేంద్రిత పద్ధతిలో వెల్లడించింది.
ఈ ప్రకటన Ai+ Smartphones ఇటీవల ప్రకటించిన Open Review Program ని అనుసరించి వస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం కింద, సమీక్షకులు, సృష్టికర్తలు, పత్రికా రచయితలు మరియు భారతదేశం యొక్క సాంకేతిక సమాజ సభ్యులు పరికరాలు వాణిజ్యపరంగా అందుబాటులో వచ్చే ముందే వాటిని ఉపయోగించమని, పరీక్షించమని, సవాలు చేయమని మరియు సమీక్షించమని ఆహ్వానించబడ్డారు. ఎంబార్గోలు లేవు, మాట్లాడే అంశాలు లేవు, సమీక్షా మార్గదర్శకాలు లేవు. ఈ చొరవ నమ్మకం పారదర్శకత ద్వారా సంపాదించబడుతుందని మరియు వినియోగదారుల అభిప్రాయం పరికరాలు మార్కెట్కు చేరుకోవడానికి ముందే వాటిని రూపొందించడంలో సహాయపడాలని కంపెనీ నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ప్రకటన గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ మాధవ్ శేత్, సిఇఒ, Ai+ Smartphone మరియు వ్యవస్థాపకుడు, NxtQuantum Shift Technologies ఇలా అన్నారు, స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ మరింత వైవిధ్యభరితంగా మారుతోంది. వినియోగదారులు అందరికీ ఒకే అనుభవం కాకుండా తమ వ్యక్తిగత జీవనశైలులు, ఆకాంక్షలు మరియు అంచనాలకు అనుగుణమైన పరికరాలను వెతుకుతున్నారు. ఈ మార్పును పరిష్కరించడానికి Nova Series సృష్టించబడింది. ఒకే పోర్ట్ఫోలియోలో ఆలోచనాత్మక డిజైన్, నమ్మదగిన పనితీరు, విశ్వసనీయమైన సాఫ్ట్వేర్ మరియు అర్థవంతమైన నవీకరణను ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానిస్తోంది."
Nova 2 Neo మరియు Nova 2 Pro ని పరిచయం చేయడం ద్వారా, తొలిసారి స్మార్ట్ఫోన్ యజమానుల నుండి పనితీరు-ఆసక్తి గల అప్గ్రేడర్ల వరకు విస్తృత వినియోగదారులకు Nova Series యొక్క విస్తృతిని మేము పెంచుతున్నాం. అదే సమయంలో, లాంచ్ కార్యక్రమం కూడా మేము నమ్మే విలువలను ప్రతిబింబించాలని మేము కోరుకున్నాం. అందుకే సమాజాన్ని భాగస్వామ్యం చేయడానికి, నేరుగా అభిప్రాయాన్ని ఆహ్వానించడానికి మరియు సాధారణ ప్రదర్శనలకు బదులు నిజమైన సంభాషణలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే వేదిక ద్వారా ఈ పరికరాలను లాంచ్ చేయాలని ఎంచుకున్నాం అని ఆయన అదనంగా పేర్కొన్నారు.
Open Review Program సాంకేతిక సమాజం నుండి అపారమైన స్పందన పొందింది. వందలాది సమీక్షకులు, సృష్టికర్తలు, పత్రికా రచయితులు మరియు సాంకేతిక ఆసక్తిదారులు పాల్గొనేందుకు నమోదు చేసుకున్నారు. కార్యక్రమం నుండి వచ్చే అభిప్రాయం పారదర్శకత, ఉత్పత్తి మెరుగుదల మరియు వినియోగదారుల నమ్మకం పట్ల Ai+ యొక్క విస్తృత నిబద్ధతలో భాగంగా తదుపరి కూడా చేర్చబడుతుంది.
NOVA 2 NEO: తెలివైన ప్రవేశం
Nova 2 Neo అనేది Nova Series లో అత్యంత అందుబాటులో ఉండే పరికరం. ఇది తొలిసారి స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారులు మరియు విలువను ముందు ఉంచే కొనుగోలుదారులకు ఆలోచనాత్మక డిజైన్, నమ్మదగిన పనితీరు మరియు విశ్వసనీయమైన సాఫ్ట్వేర్ యొక్క Nova అనుభవాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడింది.
MediaTek Dimensity 6300 5G చిప్సెట్ ద్వారా నడిచే ఈ పరికరం, 6.745-inch HD+ 120Hz డిస్ప్లే, 48MP Sony IMX582 AI కెమెరా మరియు 8MP ముందువైపు కెమెరాను కలిగి ఉంది. 6000mAh బ్యాటరీ మరియు 18W చార్జింగ్ మద్దతు రోజంతా వినియోగాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. 2TB వరకు విస్తరించదగిన నిల్వ, డ్యూయల్ SIM 5G, పక్క-అమర్చిన వేలిముద్ర స్కానర్, IP65 దూళి మరియు నీటి నిరోధకత మరియు 8.5mm సన్నని ప్రొఫైల్ దీన్ని ఒక అత్యంత ఆచరణాత్మక రోజువారీ సహాయకంగా మారుస్తున్నాయి.
Nova 2 Neo, Android 16 ఆధారిత NxtQuantum OS లో నడుస్తుంది మరియు NxtPrivacy Dashboard, AI Key మద్దతు మరియు వినియోగదారు నియంత్రణ మరియు పారదర్శకత చుట్టూ రూపొందించిన స్వచ్ఛమైన సాఫ్ట్వేర్ అనుభవాన్ని కలిగి ఉంది.
అందుబాటులో ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్లు:
4GB + 128GB
6GB + 128GB
NOVA 2 PRO: పనితీరు ప్రకటన
సృష్టికర్తలు, నిపుణులు మరియు మరింత నిమగ్నమైన స్మార్ట్ఫోన్ అనుభవాన్ని వెతుకుతున్న వినియోగదారులకు నిర్మించబడిన Nova 2 Pro, ఉన్నతమైన డిజైన్ను బలమైన పనితీరు మరియు సమృద్ధమైన మల్టీమీడియా సామర్థ్యాలతో మిళితం చేస్తుంది. MediaTek Dimensity 7100 చిప్సెట్ ద్వారా నడిచే ఈ పరికరం, 800 nits HBM ప్రకాశం మరియు బహు-పొర శీతలీకరణ వ్యవస్థతో 6.9-inch FHD+ 144Hz పంచ్-హోల్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది.
కెమెరా సెటప్లో 48MP Sony IMX582 AI మెయిన్ కెమెరా, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా మరియు కంటెంట్ నిర్మాణం మరియు వీడియో కమ్యూనికేషన్ కోసం 13MP ముందువైపు కెమెరా ఉన్నాయి. Nova 2 Pro అదనంగా కాల్లు, సందేశాలు, నోటిఫికేషన్లు మొదలైన వాటికి వెనుక ప్యానెల్లో అనుకూలీకరించదగిన లైట్లు, ప్రీమియం 2.5D గ్లాస్ ఫినిష్, డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు, డ్యూయల్ మైక్రోఫోన్లు, UFS నిల్వ, 1TB విస్తరించదగిన మెమరీ మరియు 33W వేగమైన చార్జింగ్తో 6000mAh బ్యాటరీని పరిచయం చేస్తుంది.
Neo వలె, ఇది కూడా NxtPrivacy Dashboard మరియు అధునాతన AI Key అనుకూలీకరణతో Android 16 ఆధారిత NxtQuantum OS లో నడుస్తుంది.
అందుబాటులో ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్లు:
6GB + 128GB
8GB + 128GB
లభ్యత:
Nova 2 Neo మరియు Nova 2 Pro, Flipkart మరియు ఎంపిక చేసిన రిటైల్ దుకాణాలలో లభ్యమవుతాయి.
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