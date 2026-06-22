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Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 22 June 2026 (11:31 IST)

త్వరలో యాపిల్ ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్‌ విడుదల.. ధరెంతో తెలుసా?

iPhone 18 Pro
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (11:28 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (11:31 IST)
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iPhone 18 Pro
యాపిల్ త్వరలో ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్‌ను విడుదల చేయనుంది. కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే, తదుపరి తరం యాపిల్ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ కోసం వేచి ఉండటం మంచిది. ప్రతి సంవత్సరం, లక్షలాది మంది వినియోగదారులు యాపిల్ విడుదల చేసే సరికొత్త ఐఫోన్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు.
 
ఈ సంవత్సరం కూడా పరిస్థితి అలాగే ఉండనుంది. గత ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో విడుదలైన ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌కు భారీ ఆదరణ లభించింది. ఇప్పుడు తదుపరి తరం ఐఫోన్‌లతో మరింత మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించాల్సిన బాధ్యత యాపిల్‌పై ఉంది. కుపెర్టినోకు చెందిన ఈ దిగ్గజ సంస్థ త్వరలో కొన్ని ముఖ్యమైన అప్‌గ్రేడ్‌లతో ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడళ్లను విడుదల చేయనుందని అంచనా. ఇది సాధారణ ఐఫోన్ 18 మోడల్ తర్వాత రావచ్చునని సమాచారం. కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనాలని అనుకుంటున్నట్లయితే, ఐఫోన్ 18 ప్రో విడుదలయ్యే వరకు వేచి ఉండటం మంచిది.
 
యాపిల్ తన ఐఫోన్ విడుదలల విషయంలో కొత్త విధానాన్ని అనుసరించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్‌, ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్‌ మ్యాక్స్, ఎప్పటి నుంచో ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్న ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ సెప్టెంబర్ 2026లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో, సాధారణ ఐఫోన్ 18 విడుదల 2027 ప్రారంభం వరకు వాయిదా పడవచ్చు.
 
ఐఫోన్ 18 (బేస్ మోడల్)తో పాటు ఐఫోన్ 18ఈ, తదుపరి తరం ఐఫోన్ ఎయిర్ కూడా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ధరల విషయంలో ఇంకా స్పష్టత లేనప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఉన్న మెమరీ కొరత కారణంగా యాపిల్ ప్రస్తుత ధరలను కొనసాగించడం కష్టంగా మారవచ్చు. 
 
యాపిల్ సీఈఓ టిమ్ కుక్ ఇటీవల ధరల పెంపు అనివార్యం అని అంగీకరించారు. అయితే తదుపరి తరం ఐఫోన్ల ధరలు పెరుగుతాయని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పలేదు. భారతదేశంలో ఐఫోన్ 17 ప్రో ప్రారంభ ధర 1,34,900 రూపాయలు కాగా, ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ ధర 1,49,900 రూపాయలుగా ఉంది.
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సెల్వి

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