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త్వరలో యాపిల్ ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్ విడుదల.. ధరెంతో తెలుసా?
యాపిల్ త్వరలో ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్ను విడుదల చేయనుంది. కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే, తదుపరి తరం యాపిల్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ కోసం వేచి ఉండటం మంచిది. ప్రతి సంవత్సరం, లక్షలాది మంది వినియోగదారులు యాపిల్ విడుదల చేసే సరికొత్త ఐఫోన్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు.
iPhone 18 Pro
ఈ సంవత్సరం కూడా పరిస్థితి అలాగే ఉండనుంది. గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో విడుదలైన ఐఫోన్ 17 సిరీస్కు భారీ ఆదరణ లభించింది. ఇప్పుడు తదుపరి తరం ఐఫోన్లతో మరింత మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించాల్సిన బాధ్యత యాపిల్పై ఉంది. కుపెర్టినోకు చెందిన ఈ దిగ్గజ సంస్థ త్వరలో కొన్ని ముఖ్యమైన అప్గ్రేడ్లతో ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడళ్లను విడుదల చేయనుందని అంచనా. ఇది సాధారణ ఐఫోన్ 18 మోడల్ తర్వాత రావచ్చునని సమాచారం. కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలని అనుకుంటున్నట్లయితే, ఐఫోన్ 18 ప్రో విడుదలయ్యే వరకు వేచి ఉండటం మంచిది.
యాపిల్ తన ఐఫోన్ విడుదలల విషయంలో కొత్త విధానాన్ని అనుసరించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్, ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్ మ్యాక్స్, ఎప్పటి నుంచో ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్న ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ సెప్టెంబర్ 2026లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో, సాధారణ ఐఫోన్ 18 విడుదల 2027 ప్రారంభం వరకు వాయిదా పడవచ్చు.
ఐఫోన్ 18 (బేస్ మోడల్)తో పాటు ఐఫోన్ 18ఈ, తదుపరి తరం ఐఫోన్ ఎయిర్ కూడా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ధరల విషయంలో ఇంకా స్పష్టత లేనప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఉన్న మెమరీ కొరత కారణంగా యాపిల్ ప్రస్తుత ధరలను కొనసాగించడం కష్టంగా మారవచ్చు.
యాపిల్ సీఈఓ టిమ్ కుక్ ఇటీవల ధరల పెంపు అనివార్యం అని అంగీకరించారు. అయితే తదుపరి తరం ఐఫోన్ల ధరలు పెరుగుతాయని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పలేదు. భారతదేశంలో ఐఫోన్ 17 ప్రో ప్రారంభ ధర 1,34,900 రూపాయలు కాగా, ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ ధర 1,49,900 రూపాయలుగా ఉంది.
Vijay Birthday Special: రూ.500ల యాక్టర్ నుంచి తమిళనాడు సీఎం వరకు.. జననాయగన్ జర్నీ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్కు 2026 జూన్ 22న, తన 52వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. నటుడి నుండి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన ఆయన పుట్టినరోజును ఆన్లైన్లో అభిమానులు, సినీ పరిశ్రమ ప్రముఖులు, నరేంద్ర మోదీ, రాహుల్ గాంధీ వంటి రాజకీయ నాయకులు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా విజయ్ రాబోయే చిత్రం జన నాయగన్పై కూడా దృష్టిని మళ్లించింది. ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై ఇంకా ఎటువంటి స్పష్టత లేకపోవడంతో అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
The red bag teser: నలుగురు గాళ్స్ ది రెడ్ బ్యాగ్ కోసం ఏం చేశారు ?
నలుగురు గాళ్స్ ఓ సమస్య నేపథ్యంగా ది రెడ్ బ్యాగ్’ టీజర్ విడుదలయింది. డ్రెగ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇందులో కనిపిస్తుంది. ఈ సినిమాలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బాదల్, భార్గవి, రాశీ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మించిన చిత్రం. రవి కుమార్ సీరపు దర్శకత్వం వహించారు. కాగా, ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ టీజర్ను ఏపీ ఇండస్ట్రీస్, కామర్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మినిస్టర్ టీజీ భరత్ రిలీజ్ చేశారు.
Pawan Kalyan: సి.ఎం. విజయ్ నిర్ణయంతో అభినందనలు తెలిపిన పవన్ కళ్యాణ్
Mamitha Baiju: విశ్వనాథ్ & సన్స్ తో జెంజీ పాత్ర పోషించిన మమితా బైజు
కేరళలోని కిడంగూర్లో జూన్ 22, 2001న జన్మించిన ఈ నటి, 2017లో వచ్చిన 'సర్వోపరి పాలక్కారన్' చిత్రంతో అరంగేట్రం చేయడానికి ముందు సైకాలజీ చదివారు. ఆ తర్వాత 2024లో వచ్చిన హిట్ చిత్రం 'ప్రేమలు'లో ఉత్సాహభరితమైన రీను పాత్రతో మంచి పేరు సంపాదించారు. ఆమె ఆకర్షణ 2025లో వచ్చిన 'డ్యూడ్' వంటి తమిళ విజయాలకు, అలాగే 2026లో సూర్య, విజయ్, ధనుష్లతో రాబోయే బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలకు దారితీసింది.
Toxic : యశ్ రెండు డిఫరెంట్ లుక్స్లో టాక్సిక్ .రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' ఏర్పడిన అంచనాలు, వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న క్రేజ్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ను తాజాగా ప్రకటించారు. ఇప్పటికే విడుదల వాయిదా వేసుకున్న ఈ సినిమా ఓ స్పెషల్ పోస్టర్ను రివీల్ చేస్తూ ఆగస్ట్ 26న సినిమాని రిలీజ్ చేయబోతోన్నట్టుగా ప్రకటించారు. ఇక ఈ పోస్టర్ను గమనిస్తే యశ్ రెండు డిఫరెంట్ లుక్స్లో కనిపిస్తున్నారు. సరికొత్త సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియెన్స్ అందించేలా ‘టాక్సిక్’ను రూపొందించారు.