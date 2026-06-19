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WhatsApp Plus: నెలకు 79 రూపాయలకు వాట్సాప్ ప్లస్ను ప్రారంభించిన మెటా.. ఏంటి లాభం?
మెటా భారతదేశంలో నెలకు 79 రూపాయలకు వాట్సాప్ ప్లస్ను ప్రారంభించింది. వాట్సాప్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్తో, ప్రత్యేక థీమ్లు, యాప్ ఐకాన్లు, ప్రత్యేకమైన రింగ్టోన్లు, ఇతర ఫీచర్లకు యాక్సెస్ పొందుతారు. వాట్సాప్ ఎల్లప్పుడూ ఉచితంగానే ఉంది. మరియు చాలా మందికి, అది సరిపోతుంది. అయితే, మెటా ఇప్పుడు వినియోగదారులకు మరింత వ్యక్తిగతీకరించిన అనుభవం కోసం అదనంగా చెల్లించే అవకాశాన్ని అందిస్తోంది.
మెటాకు చెందిన మొదటి సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ అయిన వాట్సాప్ ప్లస్, భారతదేశంలోని ఆండ్రాయిడ్, iOS వినియోగదారుల కోసం అధికారికంగా ప్రారంభించబడింది. గత నెలలో మెటా తన అన్ని ప్రధాన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లైన వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ కోసం సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ను ప్రకటించిన తర్వాత ఈ చర్య తీసుకుంది.
నెలకు 79 రూపాయల వాట్సాప్ ప్లస్ అనేది ప్రాథమికంగా ఒక కస్టమైజేషన్ ప్యాకేజీ. ఈ ప్లాన్ వైబ్రెంట్ బ్లూ, రాయల్ పర్పుల్, ఫారెస్ట్ గ్రీన్, ఫ్యూషియా పింక్ వంటి 18 కొత్త కలర్ థీమ్లను ఉపయోగించి యాప్ రూపాన్ని మార్చడానికి అనుమతిస్తుంది.
ఇక డిఫాల్ట్ యాప్ ఐకాన్ను క్లీన్, మినిమలిస్ట్ స్టైల్స్ నుండి మరింత కళాత్మక ఎంపికల వరకు ఉన్న 14 కొత్త డిజైన్లలో ఒకదానితో కూడా మార్చవచ్చు. కేవలం రూపాన్ని మార్చుకోవడమే కాకుండా, ఈ సబ్స్క్రిప్షన్లో Flutter, Ripple, Meadow మరియు Carnival వంటి పేర్లతో 10 ప్రత్యేకమైన రింగ్టోన్లు, ప్రత్యేక స్టిక్కర్ ప్యాక్లు, చాట్ జాబితాలో గరిష్టంగా 20 చాట్లను పైభాగంలో పిన్ (pin) చేసుకునే సదుపాయం వంటివి లభిస్తాయి.
ఇది సాధారణ పరిమితితో పోలిస్తే చాలా ఉపయోగకరమైన మార్పు. అలాగే, మీ చాట్ జాబితాలను మీకు నచ్చినట్లుగా సృష్టించుకునే, అనుకూలీకరించుకునే వెసులుబాటుతో వాటిపై పూర్తి నియంత్రణ ఉంటుంది.
గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, WhatsApp Plus యాప్ ప్రధాన ఫీచర్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయదు. కాల్స్, స్టేటస్ అప్డేట్లు మరియు ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ వంటివి యథాతథంగా ఉంటాయి
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