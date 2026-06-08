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Ai+ Smartphone లాంచ్ను ఓపెన్ ట్రయల్గా మార్చింది
భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ పరిశ్రమలో తొలిసారిగా, Ai+ Smartphone నేడు ప్రకటించింది. విశ్వసనీయ వినియోగదారులకు విక్రయాలు ప్రారంభించే ముందే, భారతదేశం అంతటా ఉన్న సమీక్షకులు, కంటెంట్ నిర్మాతలు, పాత్రికేయులు, సాంకేతిక సమాజ సభ్యులకు తన రాబోయే Nova2 Neo, Nova2 Pro స్మార్ట్ఫోన్లను పంపిస్తుందని, ఎటువంటి పరిమితులు లేకుండా పరికరాలను విమర్శించి సమీక్షించడానికి. లాంచ్ ఈవెంట్ల చుట్టూ నిర్మించిన ఒక పరిశ్రమలో, Ai+ Smartphone భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంటోంది. ప్రచారానికి ముందు సంభాషణ, విక్రయానికి ముందు అభిప్రాయం, మార్కెటింగ్కు ముందు వినియోగదారులు.
ఉత్పత్తి లాంచ్లు తరచుగా జాగ్రత్తగా నియంత్రించిన కథనాలతో కూడి ఉండే ఈ సమయంలో, Ai+ భిన్నమైన విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది: లాంచ్ రోజు మార్కెటింగ్కు ముందు వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం. మాకు ధృవీకరణ అవసరం లేదు. వినియోగదారుల ప్రయోజనాల కోసం నిష్పక్షపాతమైన అభిప్రాయం కావాలి," అని అన్నారు మాధవ్ సేత్, సీఈఓ Ai+ స్మార్ట్ ఫోన్ వ్యవస్థాపకులు NxtQuantum Shift Technologies.
ఎటువంటి నిషేధం ఉండదు, సమీక్షా మార్గదర్శకాలు ఉండవు, ముందుగా రాసిన సందేశాలు ఉండవు, ఎంపిక చేసిన లాంచ్ అనుభవాలు ఉండవు. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా, సమీక్షకులకు తమ అభిప్రాయాన్ని పంచుకోవడానికి ఏడు రోజులు కిటికీ దొరికే వరకు పరికరాలు విక్రయానికి రావు. హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ పనితీరు నుండి కెమెరాలు, బ్యాటరీ జీవితకాలం, డేటా బదిలీ, విశ్వసనీయత, మొత్తం వినియోగదారు అనుభవం వరకు పరికరాల ప్రతి అంశాన్ని పరీక్షించడానికి సమీక్షకులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
Peddi Thanks meet: హిట్ అవ్వాలనే కసితో పెద్ది సినిమా చేశా, ప్రేక్షకులు దీవించారు : రామ్ చరణ్
పెద్ది సినిమా విడుదలై మంచి టాక్ తో రన్ అవుతుండడంతో నేడు హైదరాబాద్ లో థ్యాంక్స్ ప్రెస్ మీట్ ను చిత్ర యూనిట్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ మాట్లాడుతూ, నచ్చుతూ, ప్రేమిస్తూ పనిచేయడం నాకు ఇష్టం. తెలిసిన పని చేస్తూ ఇంత ప్రేమను పొందడం అర్థంకాలేదు. ఎవరూ నన్ను పుష్ చేసి ఇలా చేయి అనలేదు. నాకు పెద్ది సినిమా చేయడం చాలా సంత్రుప్తిగా వుంది. అందుకే థ్యాంక్స్ చెబుదామనే ఈ రోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం.
Trigun : జంగా గా త్రిగుణ్ మోషన్ పోస్టర్ విడుదల
త్రిగుణ్, నేహా పఠాన్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్ ప్రధాన తారాగణంగా నటిస్తున్న చిత్రం జంగా. కెవిన్ గడ్డం(శ్రీహరి) కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వనిత కిలారి సమర్పణలో ఆర్కె ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారి నిర్మిస్తున్న చిత్రం. నేడు త్రిగుణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా చిత్రయూనిట్ స్పెషల్ అప్డేట్ను ఇచ్చారు.
Thaman: ప్రజలు హ్యాపీగా వుండేందుకే ఓజీ టూర్ చేస్తున్నాం : థమన్
ఓజీ టూర్ పేరుతో తన టీమ్ తో థమన్ ప్రోగ్రామ్ లు చేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను ఆయన హైదరాబాద్ తెలియజేశారు. హైదరాబాద్ లో జూన్ 6న జరగాల్సింది. వర్షం కారణంగా వాయిదా పడింది. అందుకే జూన్ 13న ప్రారంబిస్తున్నాం. నాలుగు సిటీలలో ఓజీ షో చేయాలనుకున్నాం. ఓజీ లోని టైటిల్ సాంగ్ కు ఎంత క్రేజ్ వచ్చిందో అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే ఆ పేరుతో షో చేస్తున్నాం. బుక్ హౌ షోలో దాదాపు టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. షో కు వచ్చేవారికి చాలా ప్రికాషియన్స్ తీసుకున్నాం.
Akash Goparaju: ఎప్పుడూ నా వెన్నంటే అమ్మ ప్రోత్సహిస్తుంది : ఆకాష్ గోపరాజు
తొలి చిత్రం ‘సర్కారు నౌకరి’తో హీరోగా పరిచయమైన ఆకాష్ గోపరాజు, ఇప్పుడు ‘కొత్త మలుపు’తో మరో విభిన్నమైన కథతో ప్రేక్షకుల వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ సినిమాపై తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. కోనసీమ నేపథ్యం, రొమాన్స్, సస్పెన్స్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కలగలిసిన ఈ చిత్రం జూన్ 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాపై చిత్రబృందం పూర్తి నమ్మకంతో ఉంది.