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  4. Ai+ Smartphone Turns Launch Into Open Trial: Nova2 Neo- Pro Reviewed Before Retail
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 8 June 2026 (21:47 IST)

Ai+ Smartphone లాంచ్‌ను ఓపెన్ ట్రయల్‌గా మార్చింది

Ai plus Smartphone
BY: ఐవీఆర్
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (21:47 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (21:49 IST)
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భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్ పరిశ్రమలో తొలిసారిగా, Ai+ Smartphone నేడు ప్రకటించింది. విశ్వసనీయ వినియోగదారులకు విక్రయాలు ప్రారంభించే ముందే, భారతదేశం అంతటా ఉన్న సమీక్షకులు, కంటెంట్ నిర్మాతలు, పాత్రికేయులు, సాంకేతిక సమాజ సభ్యులకు తన రాబోయే Nova2 Neo, Nova2 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను పంపిస్తుందని, ఎటువంటి పరిమితులు లేకుండా పరికరాలను విమర్శించి సమీక్షించడానికి. లాంచ్ ఈవెంట్‌ల చుట్టూ నిర్మించిన ఒక పరిశ్రమలో, Ai+ Smartphone భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంటోంది. ప్రచారానికి ముందు సంభాషణ, విక్రయానికి ముందు అభిప్రాయం, మార్కెటింగ్‌కు ముందు వినియోగదారులు.
 
ఉత్పత్తి లాంచ్‌లు తరచుగా జాగ్రత్తగా నియంత్రించిన కథనాలతో కూడి ఉండే ఈ సమయంలో, Ai+ భిన్నమైన విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది: లాంచ్ రోజు మార్కెటింగ్‌కు ముందు వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం. మాకు ధృవీకరణ అవసరం లేదు. వినియోగదారుల ప్రయోజనాల కోసం నిష్పక్షపాతమైన అభిప్రాయం కావాలి," అని అన్నారు మాధవ్ సేత్, సీఈఓ Ai+ స్మార్ట్ ఫోన్ వ్యవస్థాపకులు NxtQuantum Shift Technologies.
 
ఎటువంటి నిషేధం ఉండదు, సమీక్షా మార్గదర్శకాలు ఉండవు, ముందుగా రాసిన సందేశాలు ఉండవు, ఎంపిక చేసిన లాంచ్ అనుభవాలు ఉండవు. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా, సమీక్షకులకు తమ అభిప్రాయాన్ని పంచుకోవడానికి ఏడు రోజులు కిటికీ దొరికే వరకు పరికరాలు విక్రయానికి రావు. హార్డ్‌వేర్, సాఫ్ట్‌వేర్ పనితీరు నుండి కెమెరాలు, బ్యాటరీ జీవితకాలం, డేటా బదిలీ, విశ్వసనీయత, మొత్తం వినియోగదారు అనుభవం వరకు పరికరాల ప్రతి అంశాన్ని పరీక్షించడానికి సమీక్షకులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
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