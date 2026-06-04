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డిజిటల్ కనెక్టివిటీ కోసం భవనాల రేటింగ్ పైన ట్రాయ్ వర్క్షాప్
విజయవాడ: టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (TRAI-ట్రాయ్), హైదరాబాద్ ప్రాంతీయ కార్యాలయం, ప్రభుత్వం, టెలికాం పరిశ్రమ నుండి కీలక భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చి, విజయవాడలో “డిజిటల్ కనెక్టివిటీ కోసం భవనాల రేటింగ్” పై ఒక వర్క్షాప్ను నిర్వహించింది. నివాస, వాణిజ్య మరియు ప్రజా ప్రదేశాలలో భవనాలలో డిజిటల్ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడానికి ఒక ప్రధాన చొరవ అయిన ట్రాయ్ యొక్క “డిజిటల్ కనెక్టివిటీ కోసం ఆస్తుల రేటింగ్ నిబంధనలు, 2024” గురించి అవగాహన కల్పించడం ఈ వర్క్షాప్ లక్ష్యం.
ఈ కార్యక్రమాన్ని ట్రాయ్ ప్రాంతీయ కార్యాలయం హైదరాబాద్ ఐటీఎస్ శ్రీ బి. ప్రవీణ్ కుమార్ ప్రారంభించారు. ఆయన పటిష్టమైన డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల యొక్క పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు. ట్రాయ్ క్యూఓఎస్ సలహాదారు ఐటీఎస్ శ్రీ తేజ్పాల్ సింగ్ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఐటీఈ&సీ శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ శ్రీ ధవుర్యాన్ నాయక్ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించి, భాగస్వాముల మధ్య సహకార ప్రయత్నాల ఆవశ్యకతను నొక్కి చెప్పారు.
తన స్వాగతోపన్యాసంలో, ట్రాయ్ ఆర్ఓ హైదరాబాద్ సలహాదారు శ్రీ బి. ప్రవీణ్ కుమార్, డిజిటల్ కనెక్టివిటీ ఒక ప్రాథమిక అవసరంగా మారిందని నొక్కిచెప్పారు. అలాగే, డేటా వినియోగంలో గణనీయమైన భాగం భవనాల లోపలే జరుగుతుందని, అందువల్ల పటిష్టమైన ఇన్-బిల్డింగ్ పరిష్కారాలు అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. భవనాల డిజిటల్ కనెక్టివిటీ సంసిద్ధత ఆధారంగా వాటికి స్టార్ రేటింగ్ వ్యవస్థను (1–5 స్టార్లు) ప్రవేశపెడుతున్న ట్రాయ్ కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ను ఈ వర్క్షాప్ ప్రముఖంగా ప్రస్తావించింది. ఈ చొరవ, వినియోగదారుల అనుభవాన్ని మరియు మౌలిక సదుపాయాల నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి ప్రాపర్టీ డెవలపర్లు, టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు మరియు మౌలిక సదుపాయాల ప్రొవైడర్ల మధ్య సమన్వయాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.
డిజిటల్ కనెక్టివిటీ మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన నియంత్రణ నిబంధనలు, అమలు వ్యూహాలు మరియు ప్రణాళికా అంశాలపై సాంకేతిక సమావేశాలు జరిగాయి. వీటితో పాటు ట్రాయ్, ప్రభుత్వ సంస్థలు మరియు పరిశ్రమ నిపుణుల ప్రతినిధులతో ఒక ప్యానెల్ చర్చ కూడా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు మరియు ఇతర భాగస్వాములు పాల్గొన్నారు.
డిజిటల్ కనెక్టివిటీ ఇప్పుడు ఒక కీలకమైన వినియోగ సేవ అని, భారతదేశ డిజిటల్ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో మరియు డిజిటల్ ఇండియా, స్మార్ట్ సిటీస్ వంటి కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇవ్వడంలో ఈ కొత్త రేటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ట్రాయ్ పునరుద్ఘాటించింది.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాకు నో చెప్పిన హనీరోజ్.. ఎందుకంటే?
ఫిల్మ్ నగర్లో ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన పుకార్లలో ఒకటి ఏమిటంటే, మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాబోయే చిత్రంలో నటించడానికి మొదట అంగీకరించిన నటి హనీ రోజ్, ఆ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకున్నట్లు సమాచారం. బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో హనీరోజ్ ఒక కీలక పాత్ర లభించింది. అయితే అది ప్రధాన కథానాయిక పాత్ర మాత్రం కాదు.
Amir Khan: గౌరీతో మూడో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్న అమీర్ ఖాన్?
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ మూడో వివాహానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అమీర్ తన లవ్ పార్ట్నర్ గౌరీ స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోవాలని ఎట్టకేలకు నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో భారీ స్థాయిలో ట్రోలింగ్కు దారితీసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 61 ఏళ్ల నటుడు అమీర్ ఖాన్, 47 ఏళ్ల గౌరీ స్ప్రాట్ జూలై 5న ఒక సాధారణ రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ ద్వారా తమ బంధాన్ని అధికారికం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ వేడుక అమీర్ ఖాన్ ముంబై నివాసంలో సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, కొద్దిమంది స్నేహితుల సమక్షంలో జరగనుంది.
హీరోతో ముద్దు సన్నివేశం.. భర్తను తోడుతెచ్చుకున్న హీరోయిన్.. ఎవరు? (video)
బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ప్రియా బాపత్ తన నటనా జీవితం తొలినాళ్లలో ఎదుర్కొన్న ఒక కష్టమైన అనుభవం గురించి బయటపెట్టారు. ఆ సంఘటన ఒక ముద్దు సన్నివేశానికి సంబంధించినది, దాని కారణంగా చిత్రీకరణ ప్రారంభం కాకముందే ఆమె అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. ఆ సన్నివేశం గురించి ఆమెకు మొదటి నుంచీ ఆందోళనలు ఉన్నాయి. కథకు ఆ ముద్దు సన్నివేశం ఎందుకు అవసరమని ఆమె దర్శకుడిని పదేపదే అడిగారు. దాని ప్రాముఖ్యత, చిత్రీకరణపై హామీలు పొందిన తర్వాత, ఆమె ఆ సన్నివేశంలో నటించడానికి అంగీకరించారు. ప్రియా బాపట్ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
"పెద్ది"తో మళ్లీ ట్రోలింగ్కు గురైన జాన్వీ కపూర్.. దేవర తరహాలో గ్లామర్ ఓవర్ డోస్
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కుట్రలు, కుతంత్రాలను అధిగమించి బ్లాక్బస్టర్గా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పెద్ది: నట్టి కుమార్
ఈరోజు (గురువారం) విడుదలైన "పెద్ది" సినిమా ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన స్పందనను అందుకుంటోందని నట్టి కుమార్ అన్నారు. ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ.... మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తన అసాధారణ నటనతో సినిమాను పూర్తిగా తన భుజాలపై మోసి ముందుకు నడిపించారు. ఆయన నటనను చూసిన అభిమానులు, ప్రేక్షకులు "న భూతో న భవిష్యతి" అనే స్థాయిలో ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కుస్తీ పోరాటాలు, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, భావోద్వేగాల ప్రదర్శనలో రామ్ చరణ్ చూపించిన అంకితభావం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఇలాంటి సాహసోపేతమైన కథను, క్లిష్టమైన పాత్రను చేయడానికి ఎంతో ధైర్యం కావాలి.