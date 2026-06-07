ఇంటర్నెట్ లేకుండానే యూపీఐ లావాదేవీలు.. ఎలాగంటే..?
ఇంటర్నెట్ లేకుండానే యూపీఐ లావాదేవీలు చేసుకునే సదుపాయాన్ని నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. సాధారణ మొబైల్ నెట్వర్క్ సిగ్నల్ ఉంటే చాలు, ఎక్కడి నుండైనా క్షణాల్లో నగదు బదిలీ చేయవచ్చు.
UPI
ఈ పద్ధతి చాలా సురక్షితమని నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ఈ సదుపాయం పొందడానికి మీ మొబైల్ నంబర్ తప్పనిసరిగా బ్యాంక్ ఖాతాతో అనుసంధానం అయి వుంటే సరిపోతుంది.
అంతేగాకుండా బ్యాంక్ ఖాతాలో యూపీఏ సేవలు అప్పటికే యాక్టివేట్ చేసి ఉండటం చాలా ముఖ్యం. అలాగే ఫోన్లో కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ సేవలు సజావుగా పనిచేయాలి. స్మార్ట్ఫోన్ లేకపోయినా సరే సాధారణ కీప్యాడ్ ఫోన్లతో కూడా ఈ సేవలను వినియోగించుకోవచ్చు. ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారికి చాలా ఉపయోగకరంగా వుంటుంది.
ఎలా పంపాలంటే?
మొబైల్ డయలర్ ఓపెన్ చేసి *99# అని టైప్ చేసి కాల్ చేయాలి.
స్క్రీన్ మీద మీకు కొన్ని ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి.
అందులో మనీ పంపడానికి మొదటి ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి.
ఎవరికి డబ్బు పంపాలో వారి నంబర్ లేదా యూపీఏ ఐడి ఎంటర్ చేయాలి.
ఆ తర్వాత మీరు పంపాలనుకుంటున్న అమౌంట్ ఎంటర్ చేసి మీ UPI పిన్ నంబర్ ఇవ్వాలి.
వెంటనే మీ ఖాతా నుండి నగదు బదిలీ అవుతుంది.
స్టార్స్ ఉంటేనే పెద్ద సినిమా కాదు.. : కమల్ హాసన్
స్టార్స్ ఉంటేనే పెద్ద సినిమా కాదని, పెద్ద సినిమా అంటే గొప్ప ఐడియా అని అగ్ర నటుడు కమల్ హాసన్ అన్నారు. ప్రయోగాలకు కేరాఫ్ చిరునామాగా మారిన ప్రముఖ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస రావు తెరకెక్కించిన చిత్రం 'సింగ్ గీతం'. ఈ నెల 11వ తేదీన విడుదల కానుంది. 94 యేళ్ల వయసులో సింగీతం శ్రీనివాస రావు దర్శకత్వం వహించారు. నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాత. ఈ చిత్రం ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ ఆదివారం చెన్నైలో జరిగింది. ఇందులో కమల్ హాసన్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు.
తిరుచ్చి నుంచి రాఘవ లారెన్స్ పోటీ.. జూన్ 11న ప్రకటిస్తానని హింట్
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నా చెస్ట్, నడుము భాగాలను ఫోకస్ చేసే షాట్స్ వద్దు : జాన్వీ కపూర్
రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'పెద్ది'. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకుడు. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. ఏఆర్ రెహ్మాన్ సంగీతం సమకూర్చారు. ఈ నెల 4వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. ఫలితంగా ఈ చిత్రం విడుదలైన రెండు రోజుల్లోనే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.150 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది. అయితే, ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ అచ్చియ్యమ్మ పాత్రను పోషించారు. ఈ పాత్రను అసభ్యకరమైన కోణాల్లో చూపించినట్టు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
Ram 23: రామ్ పోతినేని 23 చిత్రానికి సినిమాటోగ్రాఫర్ గా తిరు ఖరారు
రామ్ పోతినేని తన కెరీర్లో మరో కొత్త ప్రయాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. #RAPO23 చిత్రంతో ఆయన దర్శకుడిగా ఆరంగేట్రం చేస్తున్నారు. రామ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించినప్పటి నుంచే సినీ వర్గాలు, అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. ఇటీవల విడుదలైన ‘వీర’ ఫస్ట్ గ్లింప్స్తో అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. ఇప్పుడు ఆ ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచుతూ జాతీయ అవార్డు గ్రహీత, ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ తిరునావుకరసు (తిరు) ఈ చిత్రానికి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా జాయిన్ అయ్యారు.
రెండు రోజుల్లో పెద్ది ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.181.8 కోట్లు కలెక్షన్స్
రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న యూనానిమస్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ తో అద్భుతంగా దూసుకెళ్తోంది. విడుదలైన తొలి రోజు నుంచే అద్భుతమైన రివ్యూలు, బలమైన మౌత్ పబ్లిసిటీని సొంతం చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టిస్తోంది..తొలి రోజు ప్రీమియర్లతో కలిపి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.135.36 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసిన ‘పెద్ది’, రెండో రోజూ అదే జోరును కొనసాగించింది.