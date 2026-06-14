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WIPO తాజా పేటెంట్ల ర్యాంకింగ్స్లో ప్రపంచ టాప్-20లోకి దూసుకెళ్లిన జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్
ముంబై: రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్కు చెందిన టెక్నాలజీ విభాగమైన జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్(JPL), ప్రపంచ మేధో సంపత్తి సంస్థ(WIPO) ఇటీవల విడుదల చేసిన తాజా పేటెంట్ కోఆపరేషన్ ట్రీటీ (PCT) ర్యాంకింగ్స్లో ప్రపంచ టాప్-20లోకి ప్రవేశించింది. ప్రచురిత డేటా ఆధారంగా అగ్ర PCT దరఖాస్తుదారులను ఈ నివేదిక ర్యాంక్ చేస్తుంది.
2025 సంవత్సరానికి సంబంధించిన జాబితాలో JPL ఏకంగా 320 స్థానాలు ఎగబాకి, ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న ఇన్నోవేటర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. దీంతో హువావే, శాంసంగ్, క్వాల్కమ్, ఎల్జీ, పానాసోనిక్, నోకియా, గూగుల్, యాపిల్, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి ప్రపంచ టెక్నాలజీ దిగ్గజాల సరసన స్థానం సంపాదించింది.
జియో పేటెంట్ పోర్ట్ఫోలియో ప్రధానంగా 5G, 5G అడ్వాన్స్డ్, 6G, కృత్రిమ మేధస్సు (AI), AI-నేటివ్ నెట్వర్క్స్, క్లౌడ్-నేటివ్ ప్లాట్ఫార్మ్స్, ఇంటెలిజెంట్ ఆటోమేషన్, రేడియో యాక్సెస్, కోర్ నెట్వర్క్ సాఫ్ట్వేర్, ఎడ్జ్ ఇంటెలిజెన్స్, ఫిక్స్డ్ వైర్లెస్ యాక్సెస్, నెట్వర్క్ స్లైసింగ్ మరియు డిజిటల్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వంటి తదుపరి తరం డిజిటల్ సాంకేతికతలపై దృష్టి సారించింది.
ఈ విజయంపై జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఆకాష్ ఎం. అంబానీ మాట్లాడుతూ: WIPO PCT ర్యాంకింగ్స్లో జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ ప్రపంచ టాప్-20లోకి ఎదగడం, ఒక డీప్-టెక్ కంపెనీగా మారేందుకు మేము ఎన్నో సంవత్సరాలుగా చేసిన కృషికి ప్రతిబింబం. ఇది పలు అధునాతన సాంకేతిక రంగాల్లో జియోలో జరుగుతున్న వేగవంతమైన ఆవిష్కరణలకు నిదర్శనం. రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రగతి మరింత వేగం అందుకుంటుంది. ప్రపంచానికి సాంకేతికతను సృష్టించే, స్వంతం చేసుకునే మరియు ఎగుమతి చేసే దేశంగా భారత్ను తీర్చిదిద్దాలనే గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ దృష్టికి ఈ విజయాన్ని అంకితం చేస్తున్నాను. ప్రపంచ డీప్-టెక్ శక్తిగా భారత్ ఎదిగే ప్రయాణంలో మా వంతు పాత్ర పోషిస్తున్నందుకు మేము గర్విస్తున్నాము.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా PCT దాఖలాలు 1% కంటే తక్కువగా పెరిగిన ఏడాదిలోనే జియో 320 స్థానాలు ఎగబాకి 20వ స్థానాన్ని సాధించడం విశేషం. WIPO ర్యాంకింగ్, జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ పరిశోధన, అభివృద్ధి (R&D) సామర్థ్యానికి, అలాగే మేధోసంపత్తి బలానికి లభించిన ఒక ముఖ్యమైన అంతర్జాతీయ గుర్తింపు. ఇది పలు అధునాతన సాంకేతిక రంగాల్లో భారతీయ మూలాలున్న ఆవిష్కరణలను ప్రపంచ టెక్నాలజీ సృష్టి వేదికపై బలంగా నిలబెడుతోంది.
మార్చి 31, 2026 నాటికి జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ మొత్తం 6,817 పేటెంట్లను దాఖలు చేసింది. వీటిలో 2,393 పేటెంట్లు భారత్లో, 4,424 పేటెంట్లు విదేశీ దేశాల్లో దాఖలయ్యాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1,009 పేటెంట్లు మంజూరయ్యాయి, వీటిలో భారత్లో 538, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో 471 పేటెంట్లు ఉన్నాయి. జియో ఎల్లప్పుడూ తాను అభివృద్ధి చేసి, భారీ స్థాయిలో వాణిజ్యీకరించిన సాంకేతికతలు, ప్లాట్ఫార్మ్ల ఆధారంగానే ఆవిష్కరణలను కొనసాగిస్తోంది. భవిష్యత్తు డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను నిర్వచించే సాంకేతికతలైన 5G/6G రేడియో, 5G/6G కోర్, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్ మరియు ఏజెంటిక్ AI రంగంలోని JioBrain వంటి పరిజ్ఞానాలను కూడా అభివృద్ధి చేస్తోంది.
ప్రపంచ స్థాయి టెక్ ఐపీ లీడర్గా జియో ఎదగడం, భారీ స్థాయిలో సాంకేతికతలను అమలు చేసే దేశం నుంచి, స్వంత సాంకేతికతలను సృష్టించే దేశంగా భారత్ మారుతున్న దిశను సూచిస్తోంది.
ప్రజలు కుక్కలు అని ఎలా అంటాను? టీవీకె గురించి నేనలా అన్నాననీ: రాఘవ లారెన్స్
ప్రజలు కుక్కలుతో సమానం అని కోలీవుడ్ నటుడు రాఘవ లారెన్స్ అన్నట్లుగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరగడంపై ఆయన తన ఎక్స్ పేజీలో వివరణ ఇచ్చారు. లారెన్స్ పేర్కొంటూ... నా ఇటీవలి పత్రికా సమావేశానికి సంబంధించి నెలకొన్న ఒక అపార్థాన్ని నేను నివృత్తి చేయాలనుకుంటున్నాను. నా అభిమానులు, ప్రజలు నా తల్లితో సమానమని నేను ఎప్పుడూ చెబుతూనే ఉన్నాను. నేను ప్రజలను కుక్కలని సంబోధించానని కొందరు తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఇది పూర్తిగా అవాస్తవం, తప్పుదోవ పట్టించేది.
కాశీలో రేణూ దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణూ దేశాయ్ కాశీ యాత్రలో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్తో విడాకుల తర్వాత, తన పిల్లలు పెద్దవారైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో రెండో ఇన్నింగ్స్లో ప్రారంభించారు. తనకు నచ్చిన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన అప్డేట్ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
Mohanlal: మోహన్లాల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ దృశ్యం 3 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్
థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటైన ‘దృశ్యం’ సిరీస్ మూడో భాగం ‘దృశ్యం 3’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ 18 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. జీతూ జోసెఫ్ రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని ఆంథోనీ పెరుంబవూర్ నిర్మించగా, మోహన్లాల్, మీనా, సిద్ధిక్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. థియేటర్లలో విజయవంతమైన ప్రదర్శన అనంతరం ఈ చిత్రం మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది.
Bhogi: శర్వా.. భోగి చిత్రం కోసం యాక్షన్ సీన్స్ చిత్రీకరిస్తున్న సంపత్ నంది
శర్వా భారీ పాన్-ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రం 'భోగి'. దర్శకుడు సంపత్ నంది. శ్రీ సత్య సాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె.కె. రాధామోహన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రాన్ని లక్ష్మి రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్నారు. సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్-లుక్, పుట్టినరోజు పోస్టర్లుకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది.. పల్లెటూరి యువతిగా కథానాయిక అనుపమ పరమేశ్వరన్ కనిపించిన ఫస్ట్-లుక్కు కూడా అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది.
V.V. Vinayak: వడ్డే నవీన్ సినిమాలు ఇష్టంతో చేయలేదు : వి. వి. వినాయక్
వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిన చిత్రం ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్కు ప్రముఖ దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ట్రైలర్ను లాంచ్ చేశారు.