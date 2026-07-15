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16-07-2026 గురువారం ఫలితాలు - పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడికి గురికావద్దు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. మీ శ్రీమతి చొరవతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. పిల్లల కదలికలపై దృష్టిపెట్టండి.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రణాళికాబద్ధంగా పనిచేయండి. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఏ విషయానికీ అధైర్యపడవద్దు. నచ్చిన వ్యక్తులతో కాలక్షేపం చేయండి. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. ఆచితూచి అడుగేయాలి. ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. మానసికంగా స్థిమితపడతారు. ఖర్చులు సంతృప్తికరం. ఒక సమాచారం ఉత్తేజపరుస్తుంది. పనులు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. కీలక వివరాలు వెల్లడించవద్దు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తధ్యం. ముందుచూపుతో నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆవేశాలకు లోను కావద్దు. ధనసమస్యలెదురవుతాయి. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, జాప్యం అధికం. ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పాత పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు పురమాయించవద్దు. మితంగా సంభాషించండి. మీ అభిమానానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ఆహార నియమాలు పాటించండి. నిలిచిపోయిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ప్రయాణం ప్రశాంతంగా సాగుతుంది.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
వ్యవహారాల్లో మొహమ్మాటాలకు పోవద్దు. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ధనసహాయం తగదు. కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. మాటతీరుతో నెట్టుకొస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. రుణ విముక్తులవుతారు. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు సంకల్పబలం ముఖ్యం. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. కొందరి వ్యాఖ్యలు కష్టమనిపిస్తాయి. ఏ విషయాన్నీ పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. మీ శ్రమ నిదానంగా ఫలిస్తుంది యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. పుణ్యక్షేత్రాలు, కొత్త ప్రదేశాలు సందర్శిస్తారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. ముఖ్యులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో జరుగుతాయి. విజ్ఞతతోవ్యవహరిస్తారు. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు.
భర్త ICUలో వుంటే వెకిలిగా నవ్వుతూ రీల్స్ చేసిన భార్య, వీడియో వైరల్
రీల్స్ పిచ్చి ఎంతగా పెరిగిందంటే... ఒకరు చావుబతుకుల మధ్య ప్రాణం కోసం పోరాడుతున్నా, ఆ సమయంలో కూడా ఫోనులో రీల్స్ చేస్తూ పైశాచికినందం పొందేవారు వున్నారంటే ఆశ్చర్యం కలుగక మానదు. ఇట్లాంటి వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. భర్త ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ బెడ్ పైన వున్నాడు. అతడు అలా వుండగా అతడి భార్య ఇన్ స్టాగ్రాం రీల్స్ చేసింది. ఆ వీడియోను పోస్ట్ చేయడంతో నెటిజన్లు ఆమె చర్యపై మండిపడుతున్నారు. మానవత్వం రోజురోజుకీ నశించిపోతోందంటూ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు.
ముద్రగడ అంత్యక్రియలు: గౌరవ వందనం చేస్తున్న పోలీసులను తోసేసిన అంబటి, వీడియో
ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియల్లో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొన్నది. ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో ముద్రగడ అంత్యక్రియలు జరిపించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. దీనితో పోలీసులు ముద్రగడ అంత్యక్రియలలో ఖననం జరుగుతున్నప్పుడు గౌరవ వందనం చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. పోలీసులు గౌరవ వందన సమర్పణ చేస్తున్న సమయంలో వైసిపి నాయకుడు, మాజీమంత్రి అంబటి రాంబాబు వారిపైకి దూసుకెళ్లారు. కుటుంబ సభ్యులు వద్దని చెబుతుంటే మీరు ఎందుకు గౌరవ వందనం చేస్తున్నారంటూ పోలీసులను పక్కకి నెట్టివేసారు. దీనితో అక్కడ గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొన్నది.
ముద్రగడ పద్మనాభం మృతి... ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలు వద్దన్న కుటుంబీకులు
కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం అనారోగ్యంతో మృతి చెందగా, ఆయన అంత్యక్రియలను టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. అయితే, ముద్రగడ పద్మనాభం కుటుంబీకులు మాత్రం ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని తిరస్కరించారు. జీవించివున్నపుడు అనేక విధాలుగా అవమానించి, ఇపుడు అధికారిక గౌరవాలు, సానుభూతి తమకు అవసరం లేదని ఆయన కుటుంబీకులు స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్కు చార్జ్ చేస్తుండగా మంటలు... ఇద్దరు మృతి
ఇటీవలికాలంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలోని బ్యాటరీలు పేలిపోతున్న సంఘటనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా అగ్నిప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. తాజాగా ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నోయిడాలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్కు చార్జింగ్ చేస్తుండగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ మంటలు భారీ అగ్నిప్రమాదానికి దారితీశాయి. ఫలితంగా ఇద్దరు వ్యక్తులు మృత్యువాతపడ్డారు.
పెళ్లి సంబంధం చూస్తున్నారని గుండు చేయించుకున్న యువతి, వీడియో
ఓ యువతి గుండు చేయించుకుంటున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఆ యువతి గుడిలో తలనీలాలు ఇస్తూ కనబడుతోంది. ఇన్స్టాగ్రాంలో తనకు సంబంధించిన ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసి.... మా అమ్మ నాకు పెళ్లి సంబంధం చూస్తోంది అంటూ ట్యాగ్ లైన్ పెట్టింది. ఈ ట్యాగ్ లైన్ చూసిన నెటిజన్లు... ఇదేదో ఆమెకి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారనీ, అందుకే ఆమె అలా గుండు చేయించుకుంటోందంటూ వ్యాఖ్యలు జోడిస్తూ దాన్ని వైరల్ చేసారు. వీడియో కింద కామెంట్లు చూసిన యువతి కీర్తనా మీనన్ షాక్ తిన్నానంటూ మరో వివరణ ఇచ్చింది.
16-07-2026 గురువారం ఫలితాలు - పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి
గర్భిణి స్త్రీ తండ్రి దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చా?
కుమార్తె గర్భం ధరించిన తర్వాత ఆమె తల్లిదండ్రులు ఏం చేయకూడదు, ఏం చేయాలని అనే దానిపై ఎన్నో సందేహాలు వుంటుంటాయి. వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి. గర్భిణీ స్త్రీ తండ్రి దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చా అనేది. గర్భిణి స్త్రీ తండ్రి దేవుడికి నిశ్చింతగా కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చు. దీనివల్ల గర్భిణికి కానీ, కడుపులోని బిడ్డకు కానీ ఎలాంటి దోషం చుట్టుకోదు. హిందూ సంప్రదాయాల్లో గర్భధారణ సమయంలో కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి సంబంధించి కొన్ని నమ్మకాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వాటి గురించిన స్పష్టత తెలుసుకుందాము. సాధారణంగా సమాజంలో ఉన్న నమ్మకం ప్రకారం,
15-07-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఆర్థికలావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి...
ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి ప్రారంభం.. వారాహి దేవిని పూజిస్తే...?
ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి అనేది ఆషాఢ మాసంలో శుక్ల పక్షంలో జరుపుకునే తొమ్మిది రోజుల పవిత్ర పండుగ . విస్తృతంగా జరుపుకునే శరదృతు, చైత్ర నవరాత్రుల వలె కాకుండా, గుప్త నవరాత్రి అంతగా ప్రాచుర్యం పొందలేదు. ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రులు అపారమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, దివ్యశక్తిని కలిగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా దుర్గాదేవి వరాహ అవతారానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఉగ్రమైన, రక్షక దేవత అయిన వరాహి దేవిని పూజిస్తారు.
ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు.. జూలై 16న చారిత్రక గోల్కొండ కోటపై..?
ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. జంట నగరాల్లో జూలై 16 నుండి ఆగస్టు 10 వరకు వైభవంగా సాగుతాయి. జూలై 16న చారిత్రక గోల్కొండ కోటపై ఉన్న శ్రీ జగదాంబ మహంకాళి ఆలయంలో ఈ వేడుకలు ప్రారంభమవుతాయి. ప్రధాన ఉత్సవాలు ఆగస్టు 2, 3 తేదీలలో సికింద్రాబాద్లోని శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయంలో జరుగుతాయి. చివరగా, ఆగస్టు 10న లాల్దర్వాజాలోని శ్రీ సింహవాహిని మహంకాళి ఆలయం, హరిబౌలిలోని శ్రీ అక్కన్న మాదన్న ఆలయాల నుండి అఫ్జల్గంజ్ సమీపంలోని మూసీ నది వరకు జరిగే ఊరేగింపులతో ఈ ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి.