15-07-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఆర్థికలావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి...

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మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థికలావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. నిర్దిష్ట ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు. చేపట్టిన పనుల్లో అవాంతరాలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యుల సందర్శనం వీలుపడదు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. ఆప్తుల సలహా పాటిస్తారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పొదుపునకు అవకాశం లేదు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. పట్టుదలతో ముందుకు సాగండి. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు, కార్యక్రమాలు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరి చికాకు కలిగిస్తుంది.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
అన్ని విధాలా అనుకూలం. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో నిలిపివేయవద్దు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. ఆదాయం ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. వాయిదాల చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు. సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఎవరినీ నొప్పించవద్దు. మీ వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదం కాకుండా చూసుకోండి. ఊహించని ఖర్చులుంటాయి. పనుల ప్రారంభంలో అటంకాలు ఎదురవుతాయి. పట్టుదలతో ముందుకు సాగండి. జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
దీర్ఘకాలిక సమస్య కొలిక్కివస్తుంది. రుణవిముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆదాయం సంతృప్తికరం. ఖర్చులు భారమనిపించవు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. పొదుపు పథకాలపై దృష్టిపెడతారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలను సంప్రదిస్తారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగవు. అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి. పనుల్లో ఒత్తిడి, జాప్యం అధికం. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో తరుచు సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఆలోచనలు చికాకుపరుస్తాయి. ప్రశాంతంగా ఉండటానికి యత్నించండి. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా రాబట్టుకోవాలి. ఖర్చులు అధికం. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణం విరమించుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. సాయం ఆశించి భంగపడతారు. పరిచయస్తుల వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. అపరిచితులతో మితంగా సంభాషించండి.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
విశేషమైన ఫలితాలున్నాయి. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ధనలాభం, వాహనయోగం ఉన్నాయి. అర్థాంతంగా ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
మీ కృషి ఫలిస్తుంది. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. బంధువుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టవద్దు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. సమస్య సద్దుమణుగుతుంది.
జూలై 15, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
జూలై 15, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన ప్రకారం, చెదురుమదురు రుతుపవన వర్షాలు, ఉష్ణోగ్రతలు, తేమతో కూడిన పరిస్థితులు ఉంటాయి. తెలంగాణ: ఈ ప్రాంతంలో పాక్షికంగా ఎండ నుండి మేఘావృతమైన ఆకాశం ఉంటుంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 34°C మరియు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 27°C వరకు చేరుకుంటుంది. గంటకు సుమారు 13 మైళ్ల వేగంతో వాయువ్య గాలులు వీస్తాయి, దీనితో పాటు తేలికపాటి వర్షం లేదా జల్లులు కురిసే స్వల్ప (10శాతం నుండి 15శాతం) అవకాశం ఉంది. చెదురుమదురుగా ఉన్న ప్రాంతాలలో బలమైన గాలులు, అప్పుడప్పుడు మెరుపులు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కూడా కురిసే అవకాశం ఉంది.
Nara Lokesh: ప్రత్యేక సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటుకు ఏపీ సర్కారు రెడీ
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పాఠశాల విద్యా, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడానికి, వారికి ఉన్నత విద్య అవకాశాలను కల్పించడానికి కొత్త కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నాయి. సాధారణ రాజకీయ ప్రకటనలకు భిన్నంగా, విద్యా శాఖ ఇటీవల వార్తాపత్రికలలో పూర్తి-పేజీ ప్రకటనలను ప్రచురించింది. ఇందులో ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుండి 10వ తరగతిలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థుల ఫోటోలు, మార్కులు, పాఠశాల వివరాలను పొందుపరిచారు. సాధారణంగా ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు అనుసరించే ఈ విధానాన్ని, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ నాయకత్వంలో చేపట్టడం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థపై ప్రజల్లో నమ్మకాన్ని పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
ఏపీలో 10 రోజులు సర్ గడువు పొడిగింపు... ఎన్నికల సంఘం
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈవో) వివేక్ యాదవ్ చేసిన అభ్యర్థన మేరకు, ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) మంగళవారం నాడు ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియ (సర్) గడువును 10 రోజులు పొడిగించింది. బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓస్) ఇంటింటికీ వెళ్లి వివరాలు సేకరించే కార్యక్రమాన్ని జూలై 24 వరకు పొడిగిస్తూ ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకుంది.
కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం ఇకలేరు
కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన విప్లవాత్మక నాయకులలో ఒకరైన ముద్రగడ పద్మనాభం ఇక లేరు. గత కొద్ది కాలంగా ఆయన బాధపడుతున్న అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆయన కన్నుమూశారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఆయనకు వెంటిలేటర్పై చికిత్స అందిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో ఆయనకు ప్రత్యేక వైద్యం అందించినప్పటికీ, అది ఆయనను కాపాడటానికి సరిపోలేదు.
రోడ్డు ప్రమాదాలు కామనే.. 18 ఏళ్ల యువకుడిపై కేసు పెడతారా?: వైఎస్ జగన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తరచుగా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాజాగా, హత్య కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న తన మాజీ మంత్రి కుమారుడికి మద్దతుగా నిలవడం ద్వారా ఆయన మరోసారి వివాదాస్పద కామెంట్లు చేశారు. గతంలో, ఏపీ మాజీ మత్స్యశాఖ మంత్రి సిదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు బైక్ నడుపుతూ ఒక వ్యక్తిని ఢీకొట్టి చంపిన ఘటనపై పోలీసు కేసు నమోదైంది. రోడ్డుపై జరిగిన ఈ దురదృష్టకర బైక్ ప్రమాదంలో ఒక సామాన్యుడి మరణానికి కారణమైన ఆ యువకుడిపై పోలీసులు సహజంగానే హత్య కేసు నమోదు చేశారు.
15-07-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఆర్థికలావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి...
ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి ప్రారంభం.. వారాహి దేవిని పూజిస్తే...?
ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి అనేది ఆషాఢ మాసంలో శుక్ల పక్షంలో జరుపుకునే తొమ్మిది రోజుల పవిత్ర పండుగ . విస్తృతంగా జరుపుకునే శరదృతు, చైత్ర నవరాత్రుల వలె కాకుండా, గుప్త నవరాత్రి అంతగా ప్రాచుర్యం పొందలేదు. ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రులు అపారమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, దివ్యశక్తిని కలిగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా దుర్గాదేవి వరాహ అవతారానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఉగ్రమైన, రక్షక దేవత అయిన వరాహి దేవిని పూజిస్తారు.
ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు.. జూలై 16న చారిత్రక గోల్కొండ కోటపై..?
ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. జంట నగరాల్లో జూలై 16 నుండి ఆగస్టు 10 వరకు వైభవంగా సాగుతాయి. జూలై 16న చారిత్రక గోల్కొండ కోటపై ఉన్న శ్రీ జగదాంబ మహంకాళి ఆలయంలో ఈ వేడుకలు ప్రారంభమవుతాయి. ప్రధాన ఉత్సవాలు ఆగస్టు 2, 3 తేదీలలో సికింద్రాబాద్లోని శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయంలో జరుగుతాయి. చివరగా, ఆగస్టు 10న లాల్దర్వాజాలోని శ్రీ సింహవాహిని మహంకాళి ఆలయం, హరిబౌలిలోని శ్రీ అక్కన్న మాదన్న ఆలయాల నుండి అఫ్జల్గంజ్ సమీపంలోని మూసీ నది వరకు జరిగే ఊరేగింపులతో ఈ ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి.
14-07-2026 మంగళవారం ఫలితాలు (అమావాస్య) - దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. వివాదాస్పద విషయాలకు దూరంగా ఉండండి. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. కొన్ని తప్పిదాలకు మూల్యం చెల్లించుకుంటారు.
జూలై 14న భౌమవతీ అమావాస్య.. కుజ దోషాలు తొలగిపోవాలంటే?
భౌమవతీ అమావాస్య జూలై 14న వస్తోంది. అమావాస్య తిథి మంగళవారంతో (భౌమవారంతో) కలిసి వచ్చినప్పుడు ఏర్పడుతుంది. ఈ కలయిక అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అమావాస్య అనేది పూర్వీకులతో ముడిపడి ఉంటుందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ఎందుకంటే, చంద్రుడు. మంగళవారం కుజ గ్రహానికి (మంగళుడికి), వంశానికి అనుసంధానించబడి ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ రోజు కుటుంబ వ్యవహారాలు, పూర్వీకులపై ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తారు. ఈ రోజున పూర్వీకులకు ప్రార్థనలు, తర్పణం, దానధర్మాలు, వ్రతం ఆచరించడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.