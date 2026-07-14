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ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి ప్రారంభం.. వారాహి దేవిని పూజిస్తే...?
ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి అనేది ఆషాఢ మాసంలో శుక్ల పక్షంలో జరుపుకునే తొమ్మిది రోజుల పవిత్ర పండుగ . విస్తృతంగా జరుపుకునే శరదృతు, చైత్ర నవరాత్రుల వలె కాకుండా, గుప్త నవరాత్రి అంతగా ప్రాచుర్యం పొందలేదు. ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రులు అపారమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, దివ్యశక్తిని కలిగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా దుర్గాదేవి వరాహ అవతారానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఉగ్రమైన, రక్షక దేవత అయిన వరాహి దేవిని పూజిస్తారు.
Ashadha Gupt Navratri 2026
ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రులు పాటించడం వల్ల.. భూమి ఆస్తి లేదా భవనానికి సంబంధించిన వివాదాలు పరిష్కరించబడుతాయని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. భౌతిక విజయం, చట్టపరమైన విజయం, శత్రువులు, చేతబడి, దాగివున్న ప్రమాదాల నుండి రక్షణ లభిస్తుంది. ప్రతికూల కర్మ, పితృ దోషాల తొలగింపు, ఆధ్యాత్మిక పురోగతి, అంతర్గత జాగృతి మెరుగైన మానసిక ఆరోగ్యం, మానసిక శక్తి ఏర్పడుతుంది.
సంరక్షక దేవతగా, వరాహిని శత్రువుల నుండి రక్షణ, న్యాయ వివాదాలలో విజయం, వ్యాధుల నుండి స్వస్థత, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కోసం తరచుగా పూజిస్తారు. ప్రతికూల కలలు, మానసిక దాడులు, నిగూఢ భయాల నుండి రక్షణ కోసం మొదటి రాత్రి స్వప్న వరాహిని ఆవాహన చేస్తారు.
శరదృతు నవరాత్రులతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి పండుగ అలంకరణలు లేదా గొప్ప దేవాలయాలు గుప్త నవరాత్రులకు ఉండకపోవచ్చు. కానీ అది ప్రేరేపించే అంతర్గత ప్రయాణంలోనే దాని శక్తి ఉంది. తొమ్మిది రాత్రుల వరాహి పూజ ద్వారా, ఒక వ్యక్తి చీకటి నుండి వెలుగులోకి, భయం నుండి నిర్భయత్వంలోకి, భ్రమ నుండి సత్యంలోకి నడిపించబడతాడు.
ఏపీలో 10 రోజులు సర్ గడువు పొడిగింపు... ఎన్నికల సంఘం
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈవో) వివేక్ యాదవ్ చేసిన అభ్యర్థన మేరకు, ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) మంగళవారం నాడు ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియ (సర్) గడువును 10 రోజులు పొడిగించింది. బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓస్) ఇంటింటికీ వెళ్లి వివరాలు సేకరించే కార్యక్రమాన్ని జూలై 24 వరకు పొడిగిస్తూ ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకుంది.
కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం ఇకలేరు
కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన విప్లవాత్మక నాయకులలో ఒకరైన ముద్రగడ పద్మనాభం ఇక లేరు. గత కొద్ది కాలంగా ఆయన బాధపడుతున్న అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆయన కన్నుమూశారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఆయనకు వెంటిలేటర్పై చికిత్స అందిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో ఆయనకు ప్రత్యేక వైద్యం అందించినప్పటికీ, అది ఆయనను కాపాడటానికి సరిపోలేదు.
రోడ్డు ప్రమాదాలు కామనే.. 18 ఏళ్ల యువకుడిపై కేసు పెడతారా?: వైఎస్ జగన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తరచుగా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాజాగా, హత్య కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న తన మాజీ మంత్రి కుమారుడికి మద్దతుగా నిలవడం ద్వారా ఆయన మరోసారి వివాదాస్పద కామెంట్లు చేశారు. గతంలో, ఏపీ మాజీ మత్స్యశాఖ మంత్రి సిదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు బైక్ నడుపుతూ ఒక వ్యక్తిని ఢీకొట్టి చంపిన ఘటనపై పోలీసు కేసు నమోదైంది. రోడ్డుపై జరిగిన ఈ దురదృష్టకర బైక్ ప్రమాదంలో ఒక సామాన్యుడి మరణానికి కారణమైన ఆ యువకుడిపై పోలీసులు సహజంగానే హత్య కేసు నమోదు చేశారు.
మా బిడ్డ జీవితం కళ్లముందే బూడిదైపోయాడు : కేతన్ అగర్వాల్ తల్లి
ప్రేమ-పెళ్లితో ఉన్మాది వేధింపులు.. సూసైడ్ నోట్ రాసి ఉరేసుకుని యువతి ఆత్మహత్య
ప్రేమించాలని ఓ ఉన్మాది వేధింపులకు ఓ యువతి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ప్రేమ, పెళ్లి అంటూ ఓ ఉన్మాది వేధింపులు తాళలేక.. తప్పించుకునే మార్గం లేకపోవడంతో ఓ యువతి బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఘటన మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్ మండలం టేకుమట్ల గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. టేకుమట్ల గ్రామానికి చెందిన గోషిక బాలేష్, రాజేశ్వరి దంపతుల నాలుగో కుమార్తె మాధవి (26) బీ ఫార్మసీ పూర్తి చేసింది. అదే గ్రామానికి చెందిన గోనె వెంకటేశ్ అనే సింగరేణి కార్మికుడు గత రెండేళ్లుగా ప్రేమిస్తున్నానంటూ, పెళ్లి చేసుకోవాలంటూ వెంటపడ్డాడు.
ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి ప్రారంభం.. వారాహి దేవిని పూజిస్తే...?
ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి అనేది ఆషాఢ మాసంలో శుక్ల పక్షంలో జరుపుకునే తొమ్మిది రోజుల పవిత్ర పండుగ . విస్తృతంగా జరుపుకునే శరదృతు, చైత్ర నవరాత్రుల వలె కాకుండా, గుప్త నవరాత్రి అంతగా ప్రాచుర్యం పొందలేదు. ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రులు అపారమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, దివ్యశక్తిని కలిగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా దుర్గాదేవి వరాహ అవతారానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఉగ్రమైన, రక్షక దేవత అయిన వరాహి దేవిని పూజిస్తారు.
ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు.. జూలై 16న చారిత్రక గోల్కొండ కోటపై..?
ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. జంట నగరాల్లో జూలై 16 నుండి ఆగస్టు 10 వరకు వైభవంగా సాగుతాయి. జూలై 16న చారిత్రక గోల్కొండ కోటపై ఉన్న శ్రీ జగదాంబ మహంకాళి ఆలయంలో ఈ వేడుకలు ప్రారంభమవుతాయి. ప్రధాన ఉత్సవాలు ఆగస్టు 2, 3 తేదీలలో సికింద్రాబాద్లోని శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయంలో జరుగుతాయి. చివరగా, ఆగస్టు 10న లాల్దర్వాజాలోని శ్రీ సింహవాహిని మహంకాళి ఆలయం, హరిబౌలిలోని శ్రీ అక్కన్న మాదన్న ఆలయాల నుండి అఫ్జల్గంజ్ సమీపంలోని మూసీ నది వరకు జరిగే ఊరేగింపులతో ఈ ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి.
14-07-2026 మంగళవారం ఫలితాలు (అమావాస్య) - దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. వివాదాస్పద విషయాలకు దూరంగా ఉండండి. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. కొన్ని తప్పిదాలకు మూల్యం చెల్లించుకుంటారు.
జూలై 14న భౌమవతీ అమావాస్య.. కుజ దోషాలు తొలగిపోవాలంటే?
భౌమవతీ అమావాస్య జూలై 14న వస్తోంది. అమావాస్య తిథి మంగళవారంతో (భౌమవారంతో) కలిసి వచ్చినప్పుడు ఏర్పడుతుంది. ఈ కలయిక అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అమావాస్య అనేది పూర్వీకులతో ముడిపడి ఉంటుందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ఎందుకంటే, చంద్రుడు. మంగళవారం కుజ గ్రహానికి (మంగళుడికి), వంశానికి అనుసంధానించబడి ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ రోజు కుటుంబ వ్యవహారాలు, పూర్వీకులపై ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తారు. ఈ రోజున పూర్వీకులకు ప్రార్థనలు, తర్పణం, దానధర్మాలు, వ్రతం ఆచరించడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.