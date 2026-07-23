TTD: శ్రీవాణి దర్శన టిక్కెట్ల కోసం ప్రత్యేక వెయిటింగ్ లాంజ్
కరెంట్ బుకింగ్ ద్వారా శ్రీవాణి దర్శన టిక్కెట్లు పొంది, అదే రోజు దర్శనం కోసం వేచి ఉండాల్సిన భక్తుల కోసం ప్రత్యేక లాంజ్ను ఏర్పాటు చేయాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) బోర్డు యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ టిక్కెట్ల ద్వారా అదే రోజు దర్శనం చేసుకునే భక్తులు తిరుమలలో సాయంత్రం 4:00 గంటలకు రిపోర్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
TTD
ప్రస్తుతం టీటీడీ ఆర్జిత సేవ టిక్కెట్లు, రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం, వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం, ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు, శ్రీవాణి ట్రస్ట్ టిక్కెట్లను ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ విధానాల్లో జారీ చేస్తోంది.
శ్రీవాణి పథకం కింద, రూ. 10,000తో పాటు అదనంగా రూ. 500 విరాళం ఇచ్చే భక్తులకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తారు. టీటీడీ మూడు నెలల ముందుగా ఆన్లైన్లో 500 టోకెన్లు, రోజువారీ కరెంట్ బుకింగ్ ద్వారా 500, గతంలో విరాళాలు ఇచ్చిన వారికి 300, తిరుపతి విమానాశ్రయంలో ఆఫ్లైన్లో 200 టోకెన్లను కేటాయిస్తుంది. ముందుగా బుక్ చేసుకున్న వారికి వసతి లభిస్తుంది.
అయితే, కరెంట్ బుకింగ్ టిక్కెట్లు తీసుకున్న భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎందుకంటే వారు ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో టోకెన్లు సేకరించినప్పటికీ, వారికి సాయంత్రం 4 గంటలకు మాత్రమే దర్శనం లభిస్తుంది. వారికి గదులు కేటాయించరు.
వారిలో చాలామంది దిగువన ఉన్న హోటళ్లలో బస చేసి, దర్శన సమయానికి ముందే పైకి వస్తారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, అన్నమయ్య భవన్ సమీపంలోని ఖాళీగా ఉన్న పాత వుడ్సైడ్ హోటల్ను, విమానాశ్రయంలో ఉన్నటువంటి వెయిటింగ్ లాంజ్గా మార్చాలని టీటీడీ యోచిస్తోంది.
ప్రతిపాదిత ఈ సదుపాయంలో విశ్రాంతి గదులు, కూర్చునే సౌకర్యం, బాత్రూమ్లు, ఇంటర్నెట్, ఫుడ్ కోర్ట్ ఉంటాయి. అయితే, టీటీడీ నుండి అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.