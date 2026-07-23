  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. వార్తలు
  4. TTD Plans Lounges For Srivani Darshan Devotees At Tirumala
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (18:54 IST)

TTD: శ్రీవాణి దర్శన టిక్కెట్ల కోసం ప్రత్యేక వెయిటింగ్ లాంజ్‌

TTD
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (18:54 IST)
google-news
TTD
కరెంట్ బుకింగ్ ద్వారా శ్రీవాణి దర్శన టిక్కెట్లు పొంది, అదే రోజు దర్శనం కోసం వేచి ఉండాల్సిన భక్తుల కోసం ప్రత్యేక లాంజ్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) బోర్డు యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ టిక్కెట్ల ద్వారా అదే రోజు దర్శనం చేసుకునే భక్తులు తిరుమలలో సాయంత్రం 4:00 గంటలకు రిపోర్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 
 
ప్రస్తుతం టీటీడీ ఆర్జిత సేవ టిక్కెట్లు, రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం, వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం, ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు, శ్రీవాణి ట్రస్ట్ టిక్కెట్లను ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ విధానాల్లో జారీ చేస్తోంది. 
 
శ్రీవాణి పథకం కింద, రూ. 10,000తో పాటు అదనంగా రూ. 500 విరాళం ఇచ్చే భక్తులకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తారు. టీటీడీ మూడు నెలల ముందుగా ఆన్‌లైన్‌లో 500 టోకెన్లు, రోజువారీ కరెంట్ బుకింగ్ ద్వారా 500, గతంలో విరాళాలు ఇచ్చిన వారికి 300, తిరుపతి విమానాశ్రయంలో ఆఫ్‌లైన్‌లో 200 టోకెన్లను కేటాయిస్తుంది. ముందుగా బుక్ చేసుకున్న వారికి వసతి లభిస్తుంది. 
 
అయితే, కరెంట్ బుకింగ్ టిక్కెట్లు తీసుకున్న భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎందుకంటే వారు ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో టోకెన్లు సేకరించినప్పటికీ, వారికి సాయంత్రం 4 గంటలకు మాత్రమే దర్శనం లభిస్తుంది. వారికి గదులు కేటాయించరు. 
 
వారిలో చాలామంది దిగువన ఉన్న హోటళ్లలో బస చేసి, దర్శన సమయానికి ముందే పైకి వస్తారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, అన్నమయ్య భవన్ సమీపంలోని ఖాళీగా ఉన్న పాత వుడ్‌సైడ్ హోటల్‌ను, విమానాశ్రయంలో ఉన్నటువంటి వెయిటింగ్ లాంజ్‌గా మార్చాలని టీటీడీ యోచిస్తోంది.
 
ప్రతిపాదిత ఈ సదుపాయంలో విశ్రాంతి గదులు, కూర్చునే సౌకర్యం, బాత్రూమ్‌లు, ఇంటర్నెట్, ఫుడ్ కోర్ట్ ఉంటాయి. అయితే, టీటీడీ నుండి అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
తిరుమల 7వ మైలు వద్ద శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం చోరీ.. అలా కనిపెట్టేశారు..

విద్యార్థుల ప్రశ్నలకు బారికేడ్లు - లాఠీ దెబ్బలతో సమాధానమా? కమల్ ప్రశ్న

విద్యార్థుల ప్రశ్నలకు బారికేడ్లు - లాఠీ దెబ్బలతో సమాధానమా? కమల్ ప్రశ్నదేశంలో జరిగిన నీట్ ప్రవేశ పరీక్షల్లో చోటుచేసుకున్న అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీ వేదికగా విద్యార్థులు ఆందోళన చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, ఈ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీకి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గత కొన్ని రోజులుగా ఢిల్లీ వేదికగా ఆందోళనలు సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థుల ఆందోళనకు విపక్ష పార్టీల నేతలు మద్దతు ప్రకటిస్తున్నారు. ఈ కోవలోనే రాజ్యసభ సభ్యుడు, ఎంఎన్ఎన్ నేత, సినీ నటుడు కమల్ హాసన్ కూడా సంఘీభావం ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థ భ్రష్టుపట్టిందని, దేశం తన బిడ్డలను నిరాశపరిచిందని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

వాష్ రూమ్‌కు కూడా వెళ్లనివ్వలేదు.. సిక్ లీవ్ తీసుకుంటే.. ఉద్యోగం నుంచి పంపేస్తారా?

వాష్ రూమ్‌కు కూడా వెళ్లనివ్వలేదు.. సిక్ లీవ్ తీసుకుంటే.. ఉద్యోగం నుంచి పంపేస్తారా?దుండిగల్‌లోని టెక్ మహీంద్రా సంస్థలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పనిచేస్తున్న భావన అనే టెక్కీ నిరసన బాట పట్టింది. అనారోగ్యంతో ఉన్న తన కుమార్తెను చూసుకోవడానికి మూడు రోజుల సిక్ లీవ్ తీసుకున్నందుకు ఉద్యోగం నుండి తొలగించబడటంతో, న్యాయం కోసం ఆ సంస్థ వద్ద ధర్నా చేపట్టారు. తనను ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఉద్యోగం నుండి తొలగించారని ఆరోపిస్తూ ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఎటువంటి బలమైన కారణం లేకుండానే తన సేవలను రద్దు చేశారని ఆమె పేర్కొన్నారు. గతంలో చికిత్స కోసం 14 రోజుల సెలవు తీసుకున్నప్పుడు, విధుల్లో చేరాలని కోరుతూ యాజమాన్యం నిరంతరం ఈమెయిల్‌లు పంపి వేధించిందని, అలా చేయకపోతే ఉద్యోగం నుండి తొలగిస్తామని బెదిరించిందని ఆమె చెప్పారు.

Sircilla: SIR.. ప్రధాని మోదీ వల్లే ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను.. ఎవరు?

Sircilla: SIR.. ప్రధాని మోదీ వల్లే ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను.. ఎవరు?స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (సర్) ఓ వ్యక్తిని బలిగొంది. తన మరణానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కారణమని పేర్కొంటూ.. సర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫారమ్‌పై రాసిన సూసైడ్ లెటర్‌ను వదిలి వెళ్లాడు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం, రచర్ల గొల్లపల్లి గ్రామంలో 25 ఏళ్ల యువకుడు బుధవారం తన ఇంట్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీసులను ఉద్దేశించి రాసిన ఆ లేఖలో, తన పరిస్థితిని వారు అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాడు. అలాగే తన మరణానికి తన కుటుంబాన్ని నిందించవద్దని, వారిని ఇబ్బంది పెట్టవద్దని, తన అంత్యక్రియలు సంప్రదాయం ప్రకారం జరగాలని కోరాడు.

మరింతగా పడిపోయిన భారత పాస్‌పోర్టు

మరింతగా పడిపోయిన భారత పాస్‌పోర్టుప్రపంచంలో అత్యంత శక్తిమంతమైన దేశంగా అవతరిస్తున్న భారత్.. ప్రపంచ దేశాల పాస్‌పోర్టుల ర్యాంకుల్లో మాత్రం మరింతగా పడిపోతోంది. తాజాగా వెల్లడైన ఈ ర్యాంకుల్లో భారత్ పాస్ పోర్టు ర్యాంకు మరింతగా దిగజారింది. అంతర్జాతీయంగా ప్రయాణ సౌలభ్యాన్ని సూచించే హెన్రీ పాస్ పోర్టు ఇండెక్స్ తాజాగా విడుదల చేసిన ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్ 81వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో 75వ స్థానంలో ఉన్న భారత్, ఇప్పుడు ఆరు స్థానాలు కిందకు పడిపోవడం గమనార్హం. తాజా ర్యాంకింగ్ ప్రకారం, భారత పాస్‌పోర్టు హోల్డర్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 55 దేశాలకు వీసా లేకుండా లేదా వీసా-ఆన్-అరైవల్ పద్ధతిలో ప్రయాణించవచ్చు.

బొద్దింక జనతా పార్టీ నిరసనల్లో అసభ్య పదజాలం ఉపయోగిస్తూ, తాకుతూ కొందరు, వీడియో

బొద్దింక జనతా పార్టీ నిరసనల్లో అసభ్య పదజాలం ఉపయోగిస్తూ, తాకుతూ కొందరు, వీడియోనీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీక్ అవడంపై ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద బొద్దింక జనతా పార్టీ తలపెట్టిన ర్యాలీలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. పోలీసులపై పెప్పర్ స్ప్రేలను కొట్టి కొంతమంది ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు కారణమయ్యారు. బారికేడ్లను దాటి ముందుకు దూసుకువచ్చిన యువతీయువకులపై పోలీసులు లాఠీచార్జీ చేయాల్సిన తప్పక పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరోవైపు ప్లకార్డుల్లో అసభ్య పదజాలం ఉపయోగిస్తూ దేశ ప్రధానిపై అవమానకరంగా నినాదాలు రాయడం... తదితరాలన్నీ చూస్తుంటే జంతర్ మంతర్ వద్ద సాగుతున్న ఆందోళనలో ప్రభుత్వంపై కావాలనే కొంతమంది విమర్శలు చేస్తున్నట్లు అర్థమవుతుంది. వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

తిరుమల 7వ మైలు వద్ద శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం చోరీ.. అలా కనిపెట్టేశారు..

తిరుమల 7వ మైలు వద్ద శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం చోరీ.. అలా కనిపెట్టేశారు..తిరుమల మొదటి ఘాట్ రోడ్డులోని 7వ మైలు వద్ద ఉన్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం చోరీ ఘటనను తిరుపతి జిల్లా పోలీసులు 15 గంటల వ్యవధిలోనే ఛేదించారు. బుధవారం రాత్రి ఒంగోలు రైల్వే స్టేషన్‌లో పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. ఘాట్ రోడ్డులో కిందకు వెళ్లే మార్గంలోని 7వ మైలు వద్ద ఉన్న ఒక అడుగు ఎత్తు గల ఆంజనేయ స్వామి రాతి విగ్రహం కనిపించకుండా పోవడంతో ఈ చోరీ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

23-07-2026 గురువారం ఫలితాలు - మీ కష్టం ఫలిస్తుంది

23-07-2026 గురువారం ఫలితాలు - మీ కష్టం ఫలిస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు ఓర్పు ముఖ్యం. ఆశావహదృక్పథంతో శ్రమించండి. మిమ్ములను తక్కువ అంచనా వేసుకోవచ్చు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. పత్రాల్లో మార్పులు సాధ్యమవుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. ధనలాభం వాహనసౌఖ్యం పొందుతారు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్ని తీవ్రంగా భావించవద్దు. ముఖ్యులకు ఆత్మీయ వీడ్కోలు పలుకుతారు.

భక్తుల రద్దీ: గురువారం నాటి SSD టోకెన్లను రద్దు చేసిన టీటీడీ

భక్తుల రద్దీ: గురువారం నాటి SSD టోకెన్లను రద్దు చేసిన టీటీడీతీర్థయాత్రికుల రద్దీ పెరగడంతో, తిరుపతిలోని మూడు కేంద్రాల్లో ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు (టీటీడీ) రద్దు చేసింది. అయితే, శుక్రవారం దర్శనం కోసం టోకెన్లు మాత్రం గురువారం మధ్యాహ్నం నుండి యథావిధిగా జారీ చేయబడతాయి. వరుసగా నాలుగవ వారం కూడా టోకెన్ల జారీని నిలిపివేయడం వల్ల, సుదూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన భక్తులు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ఎంతో సమయం, డబ్బు వెచ్చించి సుదూర ప్రయాణం చేసి వచ్చిన భక్తులను అనవసరమైన ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని పేర్కొంటూ, సర్వ దర్శనం టోకెన్లు జారీ చేయకపోవడంపై భక్తులు టీటీడీని విమర్శించారు.

32 కిలోమీటర్ల మేర గిరి ప్రదక్షిణ - సింహాచలంలో భారీ ఏర్పాట్లు

32 కిలోమీటర్ల మేర గిరి ప్రదక్షిణ - సింహాచలంలో భారీ ఏర్పాట్లుజూలై 28న జరగనున్న వార్షిక సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి గిరి ప్రదక్షిణ కోసం చేసిన ఏర్పాట్లను జిల్లా అధికారులు మంగళవారం సమీక్షించారు. లుంబినీ పార్క్ నుండి సీతమ్మధార, మాధవధార, ఎన్‌ఎస్‌టీఎల్, గోశాల, తొలి పవంచ్ మీదుగా వెళ్లే 32 కిలోమీటర్ల గిరి ప్రదక్షిణ మార్గాన్ని తనిఖీ చేశారు. లక్షలాది మంది భక్తులు పాల్గొంటారని అంచనా వేస్తున్న నేపథ్యంలో.. ఈ మార్గం పొడవునా తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, వైద్య సేవలు, వీధి దీపాలు, పార్కింగ్, కంట్రోల్ రూములు, సీసీటీవీ నిఘా, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్‌లు, సైన్‌బోర్డులు, చెత్త సేకరణ వాహనాలు, అంబులెన్సులు, పారిశుధ్యం కోసం తగిన ఏర్పాట్లు ఉండేలా చూడాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు.

22-07-2026 బుధవారం ఫలితాలు - మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది

22-07-2026 బుధవారం ఫలితాలు - మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఖర్చులు విపరీతం, అవసరాలు అతి కష్టంమ్మీద నెరవేరతాయి. పనులు పురమాయించవద్దు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. ప్రతికూలతలను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. పత్రాలు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం సంతోషపరుస్తుంది. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. లక్ష్యం సాధిస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పూర్వ విద్యార్థులను కలుసుకుంటారు.