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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (20:29 IST)

తోటి ఉద్యోగులు పట్టించుకోలేదు.. ఆ స్ట్రీట్ డాగ్ విశ్వాసం చూపింది (వీడియో)

bhavana techie
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (20:29 IST)
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ఓ మహిళా టెక్కీకి ఊహించని కష్టాలు ఎదురయ్యాయి. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న తన బిడ్డ కోసం మూడు రోజుల సెలవు అడిగితే ప్రముఖ టెక్ కంపెనీ మహీంద్రా నిరాకరించింది. అంతటితో ఊరుకోని ఆ కంపెనీ.. ఆ మహిళా ఉద్యోగిని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించింది. ఆ మహిళ పేరు భావన. తనకు జరిగిన అన్యాయాన్ని జీర్ణించుకోలేని ఆ మహీళా టెక్కీ... టెక్ కంపెనీ ఎదుట ధర్నాకు దిగారు. తనకు న్యాయం చేయాలంటూ ఆమె డిమాండ్ చేశారు. 
 
ఈ విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు.. ఆమెను శాంతింపజేసేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే, అప్పటివరకు తనతో కలిసి పని చేసిన తోటి ఉద్యోగులెవ్వరూ ఆమెను ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. కానీ, ఓ స్ట్రీట్ డాగ్ మాత్రం ఆమె పట్ల విశ్వాసాన్ని చూపించడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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