మటన్ ఉడకలేదు.. యజమానిపై కేసు నమోదు చేయండి.. ఠాణాలో రచ్చ చేసిన తాడిపత్రివాసి
తెలుగు నూతన సంవత్సరం ఉగాది రోజున ఓ వింత కేసు పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చింది. తాను కొనుగోలు చేసిన మటన్ ఉడకలేదని, అందువల్ల దుకాణం యజమానిపై కేసు పెట్టాలంటూ ఓ వ్యక్తి పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి హల్చల్ చేశాడు. పేరు సాదల హాజీ. ఈ ఘటన అనంతపురం జిల్లాలోని తాడిపత్రిలో ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఉగాది పండుగ అని హాజీ అనే వ్యక్తి స్థానిక దుకాణంలో మటన్ కొనుగోలు చేశాడు. ఇంటికెళ్లి ఎంతో ఆశగా వంట చేయడం మొదలుపెట్టాడు. అయితే, దురదృష్టవశాత్తు ఆ మటన్ ఉడకలేదు. కుక్కర్ నుంచి ఒకటి కాదు రెండు కాసు ఏకంగా 20 విజిల్స్ వచ్చినప్పటికీ మటన్ మాత్రం ఉడకలేదు. దీంతో ఆకలితో ఉన్న హాజికి కోపం నషాళానికి ఎక్కింది. ఆ వెంటనే గ్యాస్ కట్టేసి ఆ వేడివేడి కుక్కర్ను తీసుకుని నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లాడు.
సర్.. ఇదిగో చూడండి, ఈ మటన్ ఎన్ని విజిల్స్ వేసినా ఉడకటం లేదు. అందువల్ల మటన్ కొనుగోలు చేసిన దుకాణం యజమానిపై కేసు పెట్టిండి అంటూ గగ్గోలుపెట్టాడు. అతని మాటలకు పోలీసులు నవ్వాలో ఏడవాలో తెలియకా తలలు పట్టుకున్నాడు. వంట గది సమస్యను శాంతిభద్రత సమస్యగా మార్చిన హాజికి నచ్చజెప్పి అక్కడ నుంచి సాగనంపారు.
ఈ వార్త బయటకు రావడమే ఆలస్యం నెటిజన్లు తమ క్రియేటివిటీకి పదును పెట్టారు. ఆ మటన్ ముక్క బహుశా జిమ్ కెళ్లి బాడీ బిల్డ్ చేసిందేమో, అందుకే అంత గట్టిగా ఉంది అంటూ కామెంట్స్ చేయసాగారు. ఇది మటన్ కేసు కాదు కుక్కర్ పరువు పోయిందంటూ మరో నెటిజన్ ట్వీట్ చేశాడు.