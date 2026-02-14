శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026 (10:45 IST)

Srisailam: శ్రీశైలంలో జరిగే మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు.. భద్రత కట్టుదిట్టం

Srisailam
శ్రీశైలంలో జరిగే మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలను పర్యవేక్షించడానికి మొత్తం 1,782 మంది పోలీసు సిబ్బంది, ఇతర  సిబ్బందిని మోహరిస్తున్నట్లు నంద్యాల జిల్లా ఎస్పీ సునీల్ షోరన్ శుక్రవారం తెలిపారు. వివిధ పొరుగు జిల్లాల నుండి వచ్చిన అదనపు ఎస్పీలు, డీఎస్పీలతో సహా ఉన్నత పోలీసు అధికారులు శుక్రవారం శ్రీశైలంలో సమావేశమై పరిస్థితిని సమీక్షించారు. 
 
మొత్తం ప్రాంతాన్ని 10 సెక్టార్‌లుగా విభజించారు. వివరణాత్మక మ్యాప్‌ను ఉపయోగించి, సమర్థవంతమైన సమన్వయం, పర్యవేక్షణను నిర్ధారించడానికి రంగాల వారీగా విధులను వివరించామని ఎస్పీ షోరన్ వివరించారు. కర్నూలు, అనంతపురం, అన్నమయ్య, కడప జిల్లాల నుండి అదనపు పోలీసు బలగాలను నియమించారు.  
 
బ్రహ్మోత్సవం మొత్తం కమాండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ద్వారా 24 గంటలూ పర్యవేక్షించబడుతుంది. భక్తులతో మర్యాదగా వ్యవహరించాలని, వారి విచారణల ప్రకారం వారికి మార్గనిర్దేశం చేయాలని పోలీసులకు సూచించారు. ప్రసాదం సక్రమంగా పంపిణీ అయ్యేలా లడ్డూ కౌంటర్ల వద్ద గట్టి నిఘా ఉంచబడుతుంది. 
 
శ్రీశైలం ఆలయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, శుక్రవారం రాత్రి వరకు సుమారు 79,000 మంది భక్తులు దర్శనం కోసం ఇప్పటికే వచ్చారు. శనివారం పాదయాత్ర, శివమాల భక్తులతో పాటు ఇంకా చాలా మంది భక్తులు వస్తారని భావిస్తున్నారు. 

