మహా శివరాత్రి.. భక్తుల ప్రయాణం సులభతరం.. టీజీఎస్సార్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు
ఫిబ్రవరి 15న జరిగే మహా శివరాత్రిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) భక్తులకు ప్రయాణం సులభతరం చేయడానికి విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. ఫిబ్రవరి 14 నుండి 16 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 43 శైవ దేవాలయాలకు కార్పొరేషన్ 2,243 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనుంది.
ప్రధాన గమ్యస్థానాలలో, శ్రీశైలానికి 781, వేములవాడకు 416, ఏడుపాయలకు 249, కీసరగుట్టకు 326, వేలేరుకు 127, కాళేశ్వరానికి 71 ప్రత్యేక సర్వీసులు నడపబడతాయి. అదనంగా, కొమురవెల్లి, అలంపూర్, ఉమామహేశ్వరం, పాలకుర్తి, రామప్ప వంటి ఇతర ప్రముఖ దేవాలయాలకు 273 బస్సులు నడుస్తాయి.
హైదరాబాద్ నుండి శ్రీశైలంకు ప్రత్యేక బస్సులు ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్, సీబీఎస్, ఐఎస్ సదన్, కేపీహెచ్బీ, బెల్ నుండి అందుబాటులో ఉంటాయి. టీజీఎస్సార్టీసీ ప్రయాణీకుల సౌలభ్యం కోసం కీలకమైన బోర్డింగ్ పాయింట్ల వద్ద షామియానాలు, కుర్చీలు, తాగునీటి సౌకర్యాలు, ప్రజా చిరునామా వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేస్తోంది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జీవో ప్రకారం, ప్రత్యేక బస్సులలో టికెట్ ఛార్జీలు సాధారణ ఛార్జీ కంటే 1.5 రెట్లు వరకు సవరించబడతాయి. అయితే, సాధారణ సర్వీసులకు ఛార్జీలలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. సవరించిన ఛార్జీలు ఫిబ్రవరి 14 నుండి 16 వరకు నడిచే ప్రత్యేక బస్సులకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి.
ఏడుపాయలకు వెళ్లే ప్రత్యేక సర్వీసులకు, సవరించిన ఛార్జీలు ఫిబ్రవరి 15 నుండి 17 వరకు వర్తిస్తాయి. ప్రయాణీకుల సమాచారం కోసం ప్రత్యేక బస్సుల ముందు భాగంలో డిస్ ప్లే బోర్డులు ఉంచబడతాయి.