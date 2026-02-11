బుధవారం, 11 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 11 ఫిబ్రవరి 2026 (18:23 IST)

మహా శివరాత్రి.. భక్తుల ప్రయాణం సులభతరం.. టీజీఎస్సార్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు

Lord Shiva
ఫిబ్రవరి 15న జరిగే మహా శివరాత్రిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) భక్తులకు ప్రయాణం సులభతరం చేయడానికి విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. ఫిబ్రవరి 14 నుండి 16 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 43 శైవ దేవాలయాలకు కార్పొరేషన్ 2,243 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనుంది. 
 
ప్రధాన గమ్యస్థానాలలో, శ్రీశైలానికి 781, వేములవాడకు 416, ఏడుపాయలకు 249, కీసరగుట్టకు 326, వేలేరుకు 127, కాళేశ్వరానికి 71 ప్రత్యేక సర్వీసులు నడపబడతాయి. అదనంగా, కొమురవెల్లి, అలంపూర్, ఉమామహేశ్వరం, పాలకుర్తి, రామప్ప వంటి ఇతర ప్రముఖ దేవాలయాలకు 273 బస్సులు నడుస్తాయి.
 
హైదరాబాద్ నుండి శ్రీశైలంకు ప్రత్యేక బస్సులు ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్, సీబీఎస్, ఐఎస్ సదన్, కేపీహెచ్‌బీ, బెల్ నుండి అందుబాటులో ఉంటాయి. టీజీఎస్సార్టీసీ ప్రయాణీకుల సౌలభ్యం కోసం కీలకమైన బోర్డింగ్ పాయింట్ల వద్ద షామియానాలు, కుర్చీలు, తాగునీటి సౌకర్యాలు, ప్రజా చిరునామా వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేస్తోంది. 
 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జీవో ప్రకారం, ప్రత్యేక బస్సులలో టికెట్ ఛార్జీలు సాధారణ ఛార్జీ కంటే 1.5 రెట్లు వరకు సవరించబడతాయి. అయితే, సాధారణ సర్వీసులకు ఛార్జీలలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. సవరించిన ఛార్జీలు ఫిబ్రవరి 14 నుండి 16 వరకు నడిచే ప్రత్యేక బస్సులకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి. 
 
ఏడుపాయలకు వెళ్లే ప్రత్యేక సర్వీసులకు, సవరించిన ఛార్జీలు ఫిబ్రవరి 15 నుండి 17 వరకు వర్తిస్తాయి. ప్రయాణీకుల సమాచారం కోసం ప్రత్యేక బస్సుల ముందు భాగంలో డిస్ ప్లే బోర్డులు ఉంచబడతాయి.

శబరిమల బంగారు దుర్వినియోగ కేసు.. వాసుకు చట్టబద్ధమైన బెయిల్ మంజూరు

శబరిమల బంగారు దుర్వినియోగ కేసు.. వాసుకు చట్టబద్ధమైన బెయిల్ మంజూరుకేరళలోని కొల్లంలోని విజిలెన్స్ కోర్టు బుధవారం శబరిమల బంగారు దుర్వినియోగ కేసులో ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్వం బోర్డు మాజీ అధ్యక్షుడు కమిషనర్ ఎన్ వాసుకు చట్టబద్ధమైన బెయిల్ మంజూరు చేసింది. సిట్ అరెస్టు అయిన 90 రోజుల్లోపు చార్జిషీట్ దాఖలు చేయడంలో విఫలమైన తర్వాత ఈ ఉపశమనం లభించింది. ఈ నిందితుడికి బెయిల్‌ను పొందేందుకు చట్టబద్ధంగా అర్హత కల్పించింది.

అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఆసక్తికర ఘటన.. నారా లోకేష్- పవన్ భేటీ..

అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఆసక్తికర ఘటన.. నారా లోకేష్- పవన్ భేటీ..ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు బుధవారం ప్రారంభమైనాయి. ఈ సమావేశాల్లో వైసీపీ అధినేత జగన్ స్వయంగా సమావేశానికి హాజరై ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలిపారు. కానీ అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో జరుగుతున్న గందరగోళం, ఉద్రిక్తతల మధ్య ఆసక్తికరమైన దృశ్యం చోటుచేసుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ అసెంబ్లీలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌ను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ఇద్దరూ హృదయపూర్వకంగా ఆలింగనం చేసుకున్నారు.

పెళ్లయి 3 నెలలే, గడ్డి మందు తాగి టెక్కీ సూసైడ్, కారణం ఏంటి?

పెళ్లయి 3 నెలలే, గడ్డి మందు తాగి టెక్కీ సూసైడ్, కారణం ఏంటి?పెళ్లయిన 3 నెలలకే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్న వివాహిత గడ్డిమందు తాగి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మందమర్రి పట్టణానికి చెందిన శ్రావణి హైదరాబాదులో ప్రముఖ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తుంది. ఈమెకి 3 నెలల క్రితం మంచిర్యాలలో ఉపాధ్యాయుడుగా పనిచేస్తున్న రంజిత్ అనే వ్యక్తితో పెళ్లయ్యింది. రంజిత్ తన ఉద్యోగాన్ని హైదరాబాదుకి మార్చుకుని ఇద్దరూ ఒకేచోట వుండేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. మరోవైపు శ్రావణి హైదరాబాదులోని ఓ హాస్టల్లో వుంటూ ఉద్యోగం చేస్తోంది. మంగళవారం రాత్రి యధావిధిగా పనులు ముగించుకుని తన గదికి వచ్చింది.

వాహనాలపై పిల్లల్ని తీసుకెళ్లే తల్లిదండ్రులూ, జాగ్రత్త: సజ్జనార్ ఐపీఎస్ సూచనలు

వాహనాలపై పిల్లల్ని తీసుకెళ్లే తల్లిదండ్రులూ, జాగ్రత్త: సజ్జనార్ ఐపీఎస్ సూచనలుఉదయాన్నే పాఠాశాలలకు పిల్లల్ని తీసుకుని వారి తల్లిదండ్రులు ఎంతో హడావుడిగా వెళ్తుంటారు. వారిని స్కూలు గేటు వద్ద దించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ తొందరపాటులో వాహనాన్ని ఆపకుండానే పిల్లల్ని కిందకు దించుతున్నప్పుడు వారు పొరబాటును యాక్సెలరేటర్ పైన చేయి పెట్టారంటే ప్రమాదం జరుగుతుంది. దీని గురించి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ఐపీఎస్ వి.సి సజ్జనార్ ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు వాస్తవంగా జరిగిన ఓ ఘటన వీడియోను షేర్ చేసారు. అందులో ఆయన పేర్కొంటూ... స్కూటీ ముందు భాగంలో పిల్లలను నిల్చోబెడుతున్నారా? అయితే తస్మాత్ జాగ్రత్త!

వందేమాతరం గీతంపై హోం మంత్రిత్వ శాఖ కొత్త నిబంధనలు

వందేమాతరం గీతంపై హోం మంత్రిత్వ శాఖ కొత్త నిబంధనలువందేమాతరం గీతంపై కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ బుధవారం కొత్త నిబంధనలు తీసుకువచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం వందేమాతరం 150వ వార్షికోత్సవాలను నిర్వహిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈ కొత్త నిబంధనలను విడుదల చేసింది. 1937లో తొలగించిన నాలుగు చరణాలతో కలిపి మొత్తం ఆరు చరణాలను పాడాలని కేంద్రం వెల్లడించింది. స్వాతంత్ర పోరాట సమయంలో ముస్లిం లీగ్ అభ్యంతరాల మేరకు నాలుగు చరణాలను తొలగించిన కాంగ్రెస్, రెండు చరణాలను స్వీకరించింది. స్వాతంత్య్రానంతరం నెహ్రూ ప్రభుత్వం రెండు చరణాలతోనే వందేమాతరంను జాతీయ గేయంగా ప్రకటించింది

ఫిబ్రవరి 8 నుంచి 18 వరకు శ్రీశైలంలో మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు

ఫిబ్రవరి 8 నుంచి 18 వరకు శ్రీశైలంలో మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలుశ్రీశైలం ఆలయంలో మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ఫిబ్రవరి 8 నుండి 18 వరకు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా, ఎమ్మెల్యే బుద్ధ రాజశేఖర్ రెడ్డి, శ్రీశైలం దేవస్థానం బోర్డు ఛైర్మన్ రమేష్ నాయుడు, దేవస్థానం బోర్డు సభ్యులు మరియు అధికారులు క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును కలిసి, ఉత్సవాలకు హాజరు కావాలని లాంఛనంగా ఆహ్వానించారు.

08-02-2026 నుంచి 14-02-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలు

08-02-2026 నుంచి 14-02-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగు ముందుకేస్తారు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఆదాయం సంతృప్తికరం. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. ధనసహాయం తగదు. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. చేపట్టిన పనుల్లో అవాంతరాలెదురైనా పూర్తిచేయగలుగుతారు. శనివారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీ విషయాల్లో ఇతరుల జోక్యానికి రావివ్వవద్దు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి సంతానం మొండితనం చికాకు పరుస్తుంది. అనునయంగా మెలగండి. నూతన వ్యాపారాలపై దృష్టి పెడతారు. ఉద్యోగస్తులకు బదిలీతో కూడిన పదోన్నతి. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.

ఆచార్య చాణక్య నీతి శాస్త్రం.. నిద్రపోయే ముందు ఏం చేయాలి.. నేటి తప్పులను?

ఆచార్య చాణక్య నీతి శాస్త్రం.. నిద్రపోయే ముందు ఏం చేయాలి.. నేటి తప్పులను?ఆచార్య చాణక్యులు తన నీతి శాస్త్రంలో రాత్రి నిద్రపోయే ముందు పాటించాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన సూత్రాలను వివరించారు. వీటిలో ముఖ్యంగా రోజంతా తాను చేసిన తప్పులను ఓసారి గుర్తు చేసుకోవాలని.. రాత్రి నిద్రించేందుకు ముందు తన తప్పులను గుర్తు చేసుకుని వాటిని పునరావృతం కాకుండా చేసుకోవాలి. రోజంతా ఏం చేశారు? ఏ ఏ పనుల్లో విజయం సాధించారు? ఎక్కడ తప్పులు చేశారు? అనే విషయాలను రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక్కసారి నెమరువేసుకోవాలి. తన తప్పులను తనే సమీక్షించుకునే వ్యక్తి ఎప్పటికీ విఫలం కాడని చాణక్యుడు అంటాడు.

07-02-2026 శనివారం ఫలితాలు- గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు.

07-02-2026 శనివారం ఫలితాలు- గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు.మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు. ఆచితూచి అడుగేయండి. చిన్న విషయానికి ఆందోళన చెందుతారు. ఆప్తులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. కష్టపడి పనిచేసినా ఫలితం ఉండదు. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. దుబారా ఖర్చులు విషదేశం. పసులు ఒక పట్టాన సాగవు వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు తల పెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. సంప్రదింపులు కొలిక్కివస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో నిలిపివేయవద్దు. కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త, పత్రాలు అందుకుంటారు. శుభకార్యంలో అందరిని ఆకట్టుకుంటారు.

06-02-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - భేషజాలకు పోవద్దు.. పెద్దల సలహా తీసుకోండి...

06-02-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - భేషజాలకు పోవద్దు.. పెద్దల సలహా తీసుకోండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సావకాశంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. భేషజాలకు పోవద్దు. పెద్దల సలహా తీసుకోండి. ఊహించని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు.
