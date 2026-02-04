TGSRTC : బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ గోవా టూర్ ప్యాకేజీని ప్రారంభించిన టీజీఎస్ఆర్టీసీ
ఫిబ్రవరి రెండవ వారంలో వరుస సెలవులు వస్తున్నందున, తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ సాధారణ ప్రయాణికులను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొత్త పర్యాటక ప్యాకేజీలను ప్రవేశపెట్టింది. భద్రత లేదా సౌకర్యంపై రాజీ పడకుండా విశ్రాంతి, తీర్థయాత్ర ప్రయాణాన్ని సరసమైనదిగా చేయడానికి ఈ ప్యాకేజీ ఉపయోగపడుతుందని టీజీఎస్సార్టీసీ తెలిపింది.
ఇందులో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లలో ఒకటి గోవా, హంపి, తుల్జాపూర్లను కవర్ చేసే నాలుగు పగలు, మూడు రాత్రుల పర్యటన కేవలం మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలతో ఉంటుంది. పర్యాటకులు గోవాలోని సుందరమైన బీచ్లను ఆస్వాదించవచ్చు. యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన హంపి వారసత్వ కట్టడాలను అన్వేషించవచ్చు.
మహారాష్ట్రలోని ప్రసిద్ధ తుల్జాపూర్ భవానీ ఆలయంలో ఆశీర్వాదం పొందవచ్చు. ఈ ప్రయాణం ఆర్టీసీ లగ్జరీ బస్సులలో నడపబడుతుంది. ఇది సజావుగా, బడ్జెట్ అనుకూలమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. విశ్రాంతి ప్రయాణంతో పాటు, టీజీఎస్సార్టీసీ ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకంపై కూడా దృష్టి పెట్టింది.
మూడు వేల రూపాయల ధరకు ప్రత్యేక తీర్థయాత్ర ప్యాకేజీ భక్తులు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక అంతటా నాలుగు ప్రధాన దేవాలయాలను సందర్శించడానికి అనుమతిస్తుంది. ఈ ప్రయాణంలో పంధర్పూర్ విఠల్ రుక్మిణి ఆలయం, గంగాపూర్ దత్తాత్రేయ మందిరం, కొల్హాపూర్ మహాలక్ష్మి ఆలయం, తుల్జాపూర్ భవానీ ఆలయం ఉన్నాయి. యాత్రికులు తక్కువ సమయంలో బహుళ పవిత్ర స్థలాలను కవర్ చేయడానికి సహాయపడటానికి షెడ్యూల్ జాగ్రత్తగా ప్రణాళిక చేయబడింది.
ఈ ప్యాకేజీల కింద ఉన్న అన్ని బస్సులు హైదరాబాద్లోని కీలక ప్రాంతాల నుండి బయలుదేరుతాయి.
ఈ పర్యటనలను రవాణా సంస్థ ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో నిర్వహిస్తున్నామని, కుటుంబాలు, సీనియర్ సిటిజన్లు, సమూహ ప్రయాణికులకు సురక్షితంగా, అనుకూలంగా ఉండేలా చేస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ప్రత్యేక హాలిడే ప్యాకేజీలపై ఆసక్తి ఉన్న ప్రయాణీకులు అధికారిక టీజీఎస్సార్టీసీ వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో తమ సీట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. సెలవుల కాలంలో డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేయబడినందున, ప్రయాణికులు ముందుగానే రిజర్వేషన్లు చేసుకోవాలని సూచించారు.
మరిన్ని వివరాల కోసం లేదా బుకింగ్ సహాయం కోసం, ప్రయాణికులు కార్పొరేషన్ అందించిన హెల్ప్లైన్ నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు. సరసమైన ధర, బాగా ప్రణాళిక చేయబడిన మార్గాలతో, తాజా టీజీఎస్సార్టీసీ పర్యాటక ప్యాకేజీలు ప్రజలకు వారి బడ్జెట్లపై ఒత్తిడి లేకుండా చిరస్మరణీయ ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.