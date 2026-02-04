బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026 (11:59 IST)

TGSRTC : బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ గోవా టూర్ ప్యాకేజీని ప్రారంభించిన టీజీఎస్ఆర్టీసీ

TGSRTC
ఫిబ్రవరి రెండవ వారంలో వరుస సెలవులు వస్తున్నందున, తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ సాధారణ ప్రయాణికులను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొత్త పర్యాటక ప్యాకేజీలను ప్రవేశపెట్టింది. భద్రత లేదా సౌకర్యంపై రాజీ పడకుండా విశ్రాంతి, తీర్థయాత్ర ప్రయాణాన్ని సరసమైనదిగా చేయడానికి ఈ ప్యాకేజీ ఉపయోగపడుతుందని టీజీఎస్సార్టీసీ తెలిపింది.   
 
ఇందులో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లలో ఒకటి గోవా, హంపి, తుల్జాపూర్‌లను కవర్ చేసే నాలుగు పగలు, మూడు రాత్రుల పర్యటన కేవలం మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలతో ఉంటుంది. పర్యాటకులు గోవాలోని సుందరమైన బీచ్‌లను ఆస్వాదించవచ్చు. యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన హంపి వారసత్వ కట్టడాలను అన్వేషించవచ్చు.
 
మహారాష్ట్రలోని ప్రసిద్ధ తుల్జాపూర్ భవానీ ఆలయంలో ఆశీర్వాదం పొందవచ్చు. ఈ ప్రయాణం ఆర్టీసీ లగ్జరీ బస్సులలో నడపబడుతుంది. ఇది సజావుగా, బడ్జెట్ అనుకూలమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. విశ్రాంతి ప్రయాణంతో పాటు, టీజీఎస్సార్టీసీ ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకంపై కూడా దృష్టి పెట్టింది. 
 
మూడు వేల రూపాయల ధరకు ప్రత్యేక తీర్థయాత్ర ప్యాకేజీ భక్తులు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక అంతటా నాలుగు ప్రధాన దేవాలయాలను సందర్శించడానికి అనుమతిస్తుంది. ఈ ప్రయాణంలో పంధర్‌పూర్ విఠల్ రుక్మిణి ఆలయం, గంగాపూర్ దత్తాత్రేయ మందిరం, కొల్హాపూర్ మహాలక్ష్మి ఆలయం, తుల్జాపూర్ భవానీ ఆలయం ఉన్నాయి. యాత్రికులు తక్కువ సమయంలో బహుళ పవిత్ర స్థలాలను కవర్ చేయడానికి సహాయపడటానికి షెడ్యూల్ జాగ్రత్తగా ప్రణాళిక చేయబడింది. 
ఈ ప్యాకేజీల కింద ఉన్న అన్ని బస్సులు హైదరాబాద్‌లోని కీలక ప్రాంతాల నుండి బయలుదేరుతాయి. 
 
ఈ పర్యటనలను రవాణా సంస్థ ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో నిర్వహిస్తున్నామని, కుటుంబాలు, సీనియర్ సిటిజన్లు, సమూహ ప్రయాణికులకు సురక్షితంగా, అనుకూలంగా ఉండేలా చేస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ప్రత్యేక హాలిడే ప్యాకేజీలపై ఆసక్తి ఉన్న ప్రయాణీకులు అధికారిక టీజీఎస్సార్టీసీ వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో తమ సీట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. సెలవుల కాలంలో డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేయబడినందున, ప్రయాణికులు ముందుగానే రిజర్వేషన్లు చేసుకోవాలని సూచించారు. 
 
మరిన్ని వివరాల కోసం లేదా బుకింగ్ సహాయం కోసం, ప్రయాణికులు కార్పొరేషన్ అందించిన హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌లను సంప్రదించవచ్చు. సరసమైన ధర, బాగా ప్రణాళిక చేయబడిన మార్గాలతో, తాజా టీజీఎస్సార్టీసీ పర్యాటక ప్యాకేజీలు ప్రజలకు వారి బడ్జెట్‌లపై ఒత్తిడి లేకుండా చిరస్మరణీయ ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి. కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది. జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలు

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలుప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం క్యాన్సర్ సంరక్షణ అనేది కేవలం శారీరక చికిత్సకే పరిమితం కాదని, భావోద్వేగ, మానసిక మద్దతు కూడా అంతే కీలకమని గుర్తు చేస్తుంది. భారతదేశంలో అత్యంత సాధారణంగా గుర్తించబడే క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్రారంభ దశ రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో నిర్ధారణ పొందిన మహిళలకు, ఈ ప్రయాణం కీలకమైన వైద్య నిర్ణయాలతో పాటు భావోద్వేగ అనిశ్చితిని కూడా తీసుకువస్తుంది. పునరావృత ప్రమాదం, చికిత్సా మార్గాలు, దీర్ఘకాలిక జీవన నాణ్యతపై ఉన్న ఆందోళనలు మానసిక శ్రేయస్సుపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయి.

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదం

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదంహైదరాబాద్: భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుండటం, తరచుగా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వాడుతుండటంపై వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లాకోమా అనే ప్రమాదకరమైన కంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందని, ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, శ్వాసకోశ సమస్యల కోసం వాడే స్టెరాయిడ్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరికే కంటి చుక్కల మందులు... దీర్ఘకాలం వాడితే కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. దీనివల్ల కంటి నాడికి దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లుతుందని చాలామంది రోగులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం.

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శన

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: 60 ఏళ్లకు పైగా ఘనమైన వారసత్వం కలిగి, దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆభరణాల బ్రాండ్‌గా గుర్తింపు పొందిన PMJ జ్యువెల్స్, తన అత్యుత్తమ ఆభరణాల కలెక్షన్స్‌లను ప్రదర్శించడానికి సిద్ధమైంది. జనవరి 31 నుండి ఫిబ్రవరి 2 వరకు హైదరాబాద్‌లోని తాజ్ కృష్ణలో నిర్వహించే ఈ ప్రత్యేక ప్రదర్శనలో, వివిధ శైలులకు చెందిన 10,000 కంటే ఎక్కువ రకాల ఆభరణాలను ప్రదర్శించనున్నారు. తన ప్రసిద్ధ తాజ్ కృష్ణ ప్రదర్శనలకు అదనంగా, PMJ జ్యువెల్స్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రదర్శనలలో ఒకదాన్ని నిర్వహిస్తోంది

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?శీతాకాలంలో పలు అలెర్జీలు, జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు పట్టుకుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా పసుపు అదుపు చేయగలదు.ఆయుర్వేదంలో పసుపు వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో వున్నాయి. ఈ పసుపు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు నీటిని తాగటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరగువుతుంది. పసుపు నీటిలో యాంటి ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల వల్ల గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది. కడుపులో మంట, అలెర్జీలు తదితర చికాకులను తగ్గించుకోవాలంటే పసుపు నీటిని తాగుతుండాలి. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించుకునేందుకు పసుపు నీటిని తాగుతుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. పసుపు నీటిని తాగితే కాలేయ సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. శరీరంలోని మలిన పదార్థాలను వదలగొట్టడంలో పసుపు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది.
