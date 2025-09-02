TGSRTC: ఐటీ కారిడార్లో 275 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు
తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGSRTC) త్వరలో 275 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను చేర్చడం ద్వారా నగరంలోని ఐటీ కారిడార్లో ప్రజా రవాణాను బలోపేతం చేయనుంది. ప్రస్తుతం 200 ఈ-బస్సులు ఇప్పటికే సేవలందిస్తున్నాయి.
టెక్ మహీంద్రా క్యాంపస్లో జరిగిన సమావేశంలో ఐటీ కంపెనీల ప్రతినిధులను ఉద్దేశించి టీజీఎస్సార్టీసీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వీసీ సజ్జనార్ మాట్లాడుతూ, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగుల ప్రయాణ అవసరాలను తీర్చడానికి బస్సులను రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఉద్యోగులకు సురక్షితమైన, నమ్మదగిన ప్రయాణాన్ని నిర్ధారించడానికి టీజీఎస్సార్టీసీ ఐటీ సంస్థలకు మెట్రో డీలక్స్, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అద్దెకు అందిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
ప్రైవేట్ వాహనాలను అధికంగా ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ట్రాఫిక్ సమస్యలను హైలైట్ చేస్తూ, ఐటీ సంస్థలు తమ సిబ్బందిని ప్రజా రవాణాను స్వీకరించేలా ప్రోత్సహించాలని కోరారు. ఇది పర్యావరణ పరిరక్షణకు కూడా తోడ్పడుతుంది. ఆర్టీసీ సేవలను ఉపయోగించే ఉద్యోగులకు ప్రోత్సాహకాలను కంపెనీలు పరిగణించాలని ఆయన సూచించారు.
ఈ సమావేశాన్ని టీజీఎస్ఆర్టీసీ, అస్సోచం, తెలంగాణ ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ కౌన్సిల్ (టీఎఫ్ఎంసీ) సంయుక్తంగా నిర్వహించాయి. మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాల కోసం ఐటీ కంపెనీ ప్రతినిధులు సూచనలను పంచుకున్నారు, వీటిని పరిశీలిస్తామని ఆర్టీసీ అధికారులు హామీ ఇచ్చారు.