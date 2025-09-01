భర్త తప్పిపోయాడని క్షుద్ర వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్తే.. అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు.. ఏం చేశాడంటే?
తన భర్త తప్పిపోయిన విషయం గురించి సహాయం కోరుతూ హైదరాబాద్లోని టప్పాచబుత్ర ప్రాంతంలో ఓ క్షుద్ర వైద్యుడు ఆమెను వేధించి, దాడి చేశాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. స్థానికులు జోక్యం చేసుకుని, నిందితుడిని కొట్టి, పోలీసులకు అప్పగించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేశారు.
టప్పాచబుత్ర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక మహిళను స్వయంగా మాంత్రికుడిగా చెప్పుకునే వ్యక్తి వేధించి, దాడి చేశాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. జిర్రాలో చిన్న వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస్తున్న అహ్మద్ అనే అనుమానితుడు, అనారోగ్యాలు, చెడు దృష్టి తొలగింపు కోసం పరిహారాలు చేస్తానని చెప్పుకుంటున్నాడు.
శనివారం రాత్రి ఆమె తప్పిపోయిన తన భర్త గురించి సమాచారం కోరుతూ అతనిని సంప్రదించినప్పుడు అతను ఆ మహిళతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ మహిళ ప్రతిఘటించడంతో, అతను ఆమెపై దాడి చేశాడు. ఈ సంఘటన స్థానికుల దృష్టికి వెళ్లింది.
వారు నిందితుడిని బెదిరించి, కొట్టి పోలీసులకు అప్పగించారు. బాధితురాలిని చికిత్స కోసం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. టప్పాచబుత్ర పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.