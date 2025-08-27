అమ్మ కుటుంబానికి అవమానం తెచ్చింది.. చంపేద్దాం.. తండ్రీ కూతుళ్ల దారుణం
ఆగస్టు 14న బటజంగలపాలెం గ్రామం సమీపంలో 37 ఏళ్ల బంకిల సంతు హత్య కేసులో అనకాపల్లి జిల్లా పోలీసులు ఒక వ్యక్తి, అతని ఇద్దరు కుమార్తెలను అరెస్టు చేశారు. ఈ హత్య కేసులో అతని కాలిపోయిన మృతదేహం ఆగస్టు 14న బటజంగలపాలెంలోని రాజీవ్ నగర్లో కనుగొనబడింది.
విశాఖపట్నంలోని కూర్మన్నపాలెంలోని రాజీవ్ నగర్లో నివసిస్తున్న సంతును ఆమె భర్త మురళీధర్, కుమార్తెలు అనుష (18), 15 ఏళ్ల మైనర్ కలిసి ఆస్తి, ఆర్థిక సమస్యలపై జరిగిన గొడవల తర్వాత గొంతు కోసి చంపారని ఎస్పీ తెలిపారు. ఆగస్టు 13న హాస్టల్ నుండి తిరిగి వచ్చిన చిన్న కూతురు తన తల్లి ఫోన్లో స్పష్టమైన ఫోటోలు, అనుమానాస్పద కాల్ రికార్డులను చూసి తన సోదరికి సమాచారం ఇవ్వడంతో వెంటనే ఈ సంఘటన జరిగింది.
ఖతార్లో పనిచేస్తున్న మురళీధర్ తన తల్లి కుటుంబానికి అవమానం తెచ్చిందని తన కుమార్తెలను నమ్మించాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఆ రాత్రి ముగ్గురూ హత్యకు పథకం వేశారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో, మురళీధర్ సంతును టవల్తో గొంతు కోసి చంపగా, అనుష నోరు పట్టుకుంది.
చిన్న కూతురు ఆమె చేతులను కట్టేసింది. ఆమె మరణించిన తర్వాత ఆమె మృతదేహానికి నిప్పంటించారు. మురళీధర్, అనుషలను ఆగస్టు 25న అరెస్టు చేసి, మైనర్ను చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ముందు హాజరుపరిచారు. నిందితులందరినీ రిమాండ్ కోసం కోర్టులో హాజరుపరిచారు.