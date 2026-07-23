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  4. Keep the Kids Entertained in Dubai This Summer
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (23:49 IST)

ఈ వేసవిలో దుబాయ్‌లో పిల్లలకు వినోదాన్ని అందించండి

Kids Entertained in Dubai
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (23:52 IST)
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ఈ వేసవిలో చిన్నారులకు వినోదాన్ని అందించే మార్గాల కోసం చూస్తున్నారా? అన్ని వయసుల సందర్శకులను ఆనందపరిచేలా రూపొందించిన ఉత్తేజకరమైన ఇండోర్ ఆకర్షణలు, ఇంటరాక్టివ్ కార్యకలాపాలు, కుటుంబ-స్నేహపూర్వక అనుభవాలను దుబాయ్ అందిస్తుంది. లీనమయ్యే వినోద పార్కులు, ఆకర్షణీయమైన వర్క్‌షాప్‌ల నుండి నీటిలో చేసే సాహసాల వరకు ఈ సీజన్ అంతటా కుటుంబంతో సరదా క్షణాలను అందించే అనుభవాల సమాహారం ఇక్కడ ఉంది.
 
మ్యూజియం ఆఫ్ క్యాండీ: తీపి పదార్థాల స్ఫూర్తితో తీర్చిదిద్దిన మ్యూజియం ఆఫ్ క్యాండీలో వినోద ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టండి. ఇక్కడ ఇంటరాక్టివ్ ఇన్‌స్టాలేషన్‌లు, లీనమయ్యే ప్రదర్శనలు, సరదా ఫోటో క్షణాలు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేయడానికి తగినంత ఆహ్లాదకరమైన అనుభవాన్ని అందిస్తాయి. 
 
ఆక్వాఫన్: జెబిఆర్ సమీపంలో ఉన్న అతిపెద్ద ఇన్‌ఫ్లేటబుల్ వాటర్‌పార్క్ అయిన ఆక్వాఫన్‌లో సందడి చేయండి. రోజంతా ప్రవేశం ఉండటం వల్ల సందర్శకులు ఈ వినోదాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.
 
డోడో పిజ్జా వారి కిడ్స్ పిజ్జా అకాడమీ: డోడో పిజ్జా వారి కిడ్స్ పిజ్జా అకాడమీలో లిటిల్ చెఫ్‌లు స్వయంగా పాల్గొనవచ్చు. 3 నుండి 12 సంవత్సరాల వయస్సు వారి కోసం రూపొందించబడిన ఈ అకాడమీ ఒక ఆకర్షణీయమైన ఇండోర్ అనుభవం అందిస్తుంది. 
 
ది గ్రీన్ ప్లానెట్: 3,000కు పైగా మొక్కలు, జంతువులు, పక్షులకు నిలయమైన ది గ్రీన్ ప్లానెట్‌లో రంగురంగుల పక్షులను గుర్తించడం నుండి ఆసక్తికరమైన పర్యావరణ వ్యవస్థల గురించి తెలుసుకోవడం వరకు మొత్తం కుటుంబానికి వినోదాత్మక, విద్యాపరమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
 
యుకి నో హానా: దుబాయ్ డెజర్ట్ ప్రియులకు ఇష్టమైన యుకి నో హానాలో అసలైన జపనీస్ డెజర్ట్‌లను ఆస్వాదించండి.
 
సెంటారా మిరాజ్ బీచ్ రిసార్ట్‌లోని క్యాండీ స్పా: 10 సంవత్సరాలు మరియు అంతకంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన క్యాండీ-థీమ్ స్పా దుబాయ్‌ని సందర్శించే కుటుంబాలకు ఒక ఆహ్లాదకరమైన మరియు విశ్రాంతినిచ్చే కార్యకలాపం.
 
AYA యూనివర్స్: AYA వద్ద ఊహకు అందని ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టండి. కుటుంబాలు, స్నేహితులు, ఒంటరి ప్రయాణికులకు  ఒక ఆకర్షణీయమైన ఇండోర్ ప్రదేశమిది.
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ఐవీఆర్
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