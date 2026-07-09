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కిచిడీలో పురుగులు.. ఆస్పత్రి పాలైన 40మంది విద్యార్థులు
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్ మండలంలోని మన్ననూర్ ప్రిమిటివ్ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ గురుకుల వసతి గృహానికి చెందిన సుమారు 40 మంది విద్యార్థులు, గురువారం (జూలై 9) ఉదయం అల్పాహారంగా పురుగులు పట్టిన కిచిడీని తిన్న తర్వాత అస్వస్థతకు గురయ్యారు.
Nagarkurnool
ఆ ఆహారాన్ని తినకుండా తప్పించుకున్న విద్యార్థులలో ఒకరైన శివ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఉదయం 9 గంటల సమయంలో అతను అల్పాహారం కోసం వెళ్లబోతుండగా, ఆ కిచిడీలో పురుగులు ఉన్నాయని తోటి విద్యార్థులు అతనికి చెప్పాడు. అప్పటికే అందరికీ వాంతులు, కడుపునొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపించడం మొదలైంది.
బాధిత విద్యార్థులందరినీ వెంటనే అచ్చంపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి, అక్కడ వారికి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో ఢిల్లీలో ఉన్న అచ్చంపేట ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ వంశీ కృష్ణ మరియు నాగర్కర్నూల్ ఎంపీ మల్లు రవి వెంటనే వైద్యులు, రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్, నాగర్కర్నూల్ కలెక్టర్లతో మాట్లాడి, పిల్లలకు తగిన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఈ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరుపుతామని, విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించినట్లు తేలితే ప్రిన్సిపాల్, కేర్టేకర్ లేదా మరెవరైనా సరే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని డాక్టర్ వంశీ కృష్ణ ఒక వీడియో సందేశంలో పేర్కొన్నారు.
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