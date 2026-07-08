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విద్యార్థినిపై ప్రిన్సిపల్ లైంగిక దాడి - ప్రిన్సిపల్ ప్రైవేట్ పార్టును కొరికిన విద్యార్థిని (వీడియో)
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. తన వద్ద చదువుకునే విద్యార్థినిపై ప్రిన్సిపల్ లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. అతని చిత్ర హింసలు భరించలేని ఆ విద్యార్థిని... ప్రిన్సిపల్ ప్రైవేట్ పార్టును కొరికేసింది. దీంతో ఆయన బిగ్గరగా కేకలు వేస్తూ గది నుంచి నగ్నంగా పరుగెత్తుకుంటూ బయటకు వచ్చాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్లోని ఓ పీజీ కాలేజీలో మార్క్ పోలోనియస్ ప్రిన్సిపాల్గా పని చేస్తున్నాడు. అయితే, 2025లో పీజీ పూర్తి చేసిన తనకు టీసీ ఇవ్వాలని ఓ విద్యార్థిని కోరింది. దీంతో తన ఇంటికి వస్తే ఇస్తానని ప్రిన్సిపాల్ చెప్పాడు. దీంతో విద్యార్థిని తన స్నేహితురాలిని తోడుగా తీసుకుని ప్రిన్సిపాల్ ఇంటికి వెళ్లింది. అపుడు సమయం రాత్రి పది గంటలు కావడంతో విద్యార్థినిని గదిలోకి తీసుకెళ్లిన ప్రిన్సిపాల్ లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు.
ఈ క్రమంలో కామాంధుడైన ప్రిన్సిపల్ ఆ విద్యార్థిని చిత్రహింసలకు గురిచేశాడు. వీటిని భరించలేని బాధితురాలు ప్రిన్సిపల్ ప్రైవేట్ పార్టును కొరికేసింది. దీంతో బిగ్గరగా కేకలు వేస్తూ గది నుంచి నగ్నంగా ప్రిన్సిపల్ బయటకు వచ్చాడు. అలాగే, విద్యార్థిని నేరుగా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న విద్యార్థులు.. ప్రిన్సిపాల్పై కేసు నమోదు చేసి తక్షణం అరెస్టు చేయాలంటూ డిమాండ్ చేశారు.
విద్యార్థిపై ప్రిన్సిపల్ లైంగిక దాడి— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 8, 2026
ప్రిన్సిపల్ ప్రైవేట్ పార్టును కొరికిన విద్యార్థి
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో దారుణ ఘటన
కొల్లాపూర్లో ఓ విద్యార్థిపై లైంగికంగా, మానసికంగా దాడికి పాల్పడ్డ పీజీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ మార్క్ పోలోనియస్
అయితే 2025లో PG పూర్తి చేసిన తనకు TC ఇవ్వాలని… pic.twitter.com/4Q4maV7uDl
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.