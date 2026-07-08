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సమోసాల కోసం రైలు దిగిన లోకో పైలట్... (వీడియో)
సమోసాల కోసం లోకో పైలెట్ ఒకరు రైలు దిగాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రలోని ముఖ్య నగరాల్లో ఒకటైన ఇండోర్ - మౌ మధ్య డెమో రైలు నడుస్తుంది. ఈ రైలుకు ఇంజనీరింగ్ పనులు కారణంగా సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు.
ఆ సమయంలో పక్కనే ఉన్న దుకాణంలో సమోసాలు కొనుగోలు చేసేందుకు లోకో పైలెట్ రైలు దిగి, నేరుగా దుకాణంలోకి వచ్చి సమోసాలు కొనుక్కుని తిరిగి రైలు ఎక్కారు. దీన్ని కొందరు యువకులు ఫోటో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో ఈ వీడియో వైరల్ అయింది. అయితే, కొందరు స్థానికులు మాత్రం లోకో పైలెట్ కేవలం సమోసాల కోసమే రైలును ఆపాడంటూ చేసిన కామెంట్స్ను రైలు అధికారులు కొట్టిపారేశారు. అదేసమయంలో ఈ ఘటనపై రైల్వే అధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు.
సమోసాల కోసం దిగిన లోకో పైలట్.. నిజం ఇదే!— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) July 8, 2026
మధ్యప్రదేశ్లో సమోసాల కోసం ఒక లోకో పైలట్ రైలు దిగిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతోంది. ఇండోర్-Mhow మధ్య నడిచే డెమూ రైలు, ఇంజినీరింగ్ పనుల కారణంగా సిగ్నల్ పడటంతో ఒకచోట ఆగింది. ఆ సమయంలో లోకో పైలట్ ట్రాక్ పక్కనే ఉన్న హోటల్లో సమోసాలు… pic.twitter.com/4mDqcQvsWw
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.