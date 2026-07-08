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మెరుగైన చికిత్స చేయిస్తానని చెప్పి కదిరి ఆస్పత్రిలో భార్యను హత్య చేసిన భర్త
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరి ప్రాంతీయ వైద్యశాల ఆవరణలో దారుణం జరిగింది. ముదిగుప్ప మండలం, ఈదులపల్లికి చెందిన గంగరాజు తన భార్య సునీత (32)ను ఆస్పత్రి ఆవరణంలోనే హత్య చేశాడు. పోలీసుల కథనం మేరకు... దంపతుల మధ్య జరిగిన గొడవలో గంగరాలు తన భార్యను చితకబాదాడు.
గాయపడిన ఆమెను కుటుంబ సభ్యులు కదిరి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. ఆ తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి వెళదామని భార్యను నమ్మించి, ఆస్పత్రి నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి, తన వద్ద ఉన్న కత్తితో గొంతుకోసి హత్య చేశాడు. సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.