మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026 (13:14 IST)

నాకంటే వాడే తియ్యగున్నాడా? ప్రియుడి ముందే భార్యను కత్తితో పొడిచిన భర్త

తెలంగాణలోని జహీరాబాద్ లో దారుణం చోటుచేసుకున్నది. ప్రియుడి కోసం భర్తను వదిలేసి వెళ్లిపోయిన భార్యను కత్తితో పొడిచి చంపేసాడు కట్టుకున్న భర్త. భార్య ప్రియుడి ముందే నాకంటే వీడే తియ్యగున్నాడా అంటూ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ భార్య గొంతులో కత్తిని దించాడు. గొంతు కోసి హత్య చేసాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఝరాసంగం మండలం తుమ్మనపల్లికి చెందిన 35 ఏళ్ల సిద్ధారెడ్డి, 29 ఏళ్ల కవిత దంపతులు. సిద్ధారెడ్డి పానీపూరి బండి పెట్టుకుని జీవనం సాగిస్తుండగా అతడి భార్య కవిత టైలరుగా పనిచేస్తుంది. ఈ క్రమంలో కవితకు తిరుపతి మండలం చంద్రగిరికి చెందిన పవన్ కుమార్ రెడ్డితో ఫేస్ బుక్ ద్వారా పరిచయమైంది.
 
ఈ పరిచయం కాస్తా సన్నిహిత సంబంధానికి దారితీసింది. ప్రియుడి మోజులో పడిపోయిన కవిత తన తొమ్మిదేళ్ల కూతురు, ఆరేళ్ల కుమారుడిని, భర్తను వదిలేసి అతడి దగ్గరకు వెళ్లిపోయింది. మార్చి 27 అర్థరాత్రి వేళ తన భార్య కనిపించపోయేసరికి ఆందోళన చెందిన సిద్ధారెడ్డి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసాడు. ఆమె సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్స్ ట్రేస్ చేయగా ప్రియుడితో ఆమె జడ్చర్లలో వున్నట్లు తేలింది. దీనితో ఆదివారం నాడు సిద్ధారెడ్డి ఆమెను తనతో తీసుకుని వచ్చేందుకు కానిస్టేబులును తీసుకుని కారులో వెళ్లాడు.
 
జడ్చర్లలో కవితను కనుగొన్న పిదప ఆమె ప్రియుడిని జడ్చర్ల పోలీసు స్టేషనులో కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. కవితను భర్తతో వెళ్లమని పోలీసులు చెప్పగా ఆమె అందుకు నిరాకరించడమే కాకుండా భర్తను దుర్భాషలాడింది. అంతలో తను టీ తాగి వస్తానని చెప్పి బైటకు వెళ్లిన సిద్ధారెడ్డి అక్కడే షాపులో కత్తిని కొన్నాడు. మరోవైపు ప్రియుడిని వదిలి తను రానంటే రానని కవిత భీష్మించడంతో అతడిని కూడా వెంటబెట్టుకుని జహీరాబాదుకి బైలుదేరారు. వెనక సీట్లో కూర్చున్న భార్యాభర్తలు కవిత, సిద్దారెడ్డి ఒకరికొకరు వాగ్వాదం చేసుకుంటున్నారు.
 
ఇది గమనించిన కానిస్టేబుల్ వారిద్దరి మధ్య తను కూర్చుంటానని చెప్పగా అందుకు కవిత ఒప్పుకోలేదు. ఈ క్రమంలో మరికొద్దిసేపట్లే జహీరాబాద్ చేరుకుంటామని అనుకుంటుండగా సిద్ధారెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహంతో... నాకంటే వాడే తియ్యగున్నాడా నీకు అంటూ భార్య కవిత గొంతులో కత్తిని దించాడు. ఆ తర్వాత మెడపై పొడిచాడు. వెంటనే అప్రమత్తమైన కానిస్టేబుల్ కారును జహీరాబాదు ఆసుపత్రికి తరిలించాలని కోరాడు. ఆసుపత్రికి వెళ్లేలోపే ఆమె మృతి చెందింది. ఆమె మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. సిద్ధారెడ్డిని అరెస్ట్ చేసారు.

Allu Arjun: #AA22xA6 గురించి సన్ పిక్చర్స్ ప్రకటనఏప్రిల్ 8న 44వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న అల్లు అర్జున్ తాజా సినిమా #AA22xA6 గురించి సన్ పిక్చర్స్ ప్రకటన వెలువడించింది. రేపు 11 గంటలకు హుషారైన అప్ డేట్ రాబోతుందని తెలియజేసింది. మరోవైపు దర్శకుడు అట్లీ కూడా తన సినిమా ప్రోగ్రెస్ గురించి అప్పుడు చెబుతానంటూ సోషల్ మీడియాలో వెలువరించాడు. తన 22వ సినిమా (AA22) టైటిల్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.

Dacoit: అమీర్ ఖాన్ మేనకోడలు... కెమెరామేన్ కళ్లకు కనిపించిన ఎద అందాలు.. వీడియో వైరల్అడివి శేష్ డాకాయిట్ ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం కేవలం సినిమా కారణంగానే కాకుండా, అమిర్ ఖాన్ మేనకోడలైన జైన్ మేరీ ఖాన్ అనే కొత్త ముఖం కనిపించడం వల్ల కూడా ఒక పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. జైన్ సాంప్రదాయ చీరలో ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై, వెంటనే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. మృణాల్ ఠాకూర్, అనురాగ్ కశ్యప్, అతుల్ కులకర్ణిలతో సహా చిత్ర బృందం హాజరైనప్పటికీ, ఈ కార్యక్రమంలో జైన్ గురించే ఎక్కువగా చర్చ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఒక వైరల్ క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వ్యాపించడంతో, జైన్ మేరీ ఖాన్ ఇప్పుడు ఒక ప్రధాన ట్రెండింగ్ అంశంగా మారింది.

Suriya: గురు శిష్యుల సంబంధంగా సూర్య చిత్రం విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్గత నెలలో సూర్య నటించిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ చిత్రం టీజర్ ను విడుదల చేశారు. అందులో సూర్య, మమితా బైజు పాత్రలు హైలైట్ గా అయ్యాయి. 40 ఏళ్ళ వయస్సులో వున్న సూర్య ను మమితా బైజు ప్రేమిస్తున్నట్లు వెంటపడుతున్నట్లు దానికి సూర్య వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు నీ ఏజ్ ఎంటీ. నా ఏజ్ ఏంటీ అనే డైలాగ్ లు సూర్య అభిమానులను, ప్రేక్షకులను సర్ ప్రైజ్ చేశాయి. అయితే వీరిద్దరి మధ్య వున్న రిలేషన్ గురు శిష్యుల సంబంధంగా చిత్ర దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి తెలియజేస్తున్నారు.

ఊరి మట్టినే ఆయుధంగా మలచి పోరాడిన వ్యక్తి కథగా పళ్లిచట్టంబిమలయాళ స్టార్ హీరో టొవినో థామస్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ "పళ్లిచట్టంబి". ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ ఫిలింస్, సి క్యూబ్ బ్రోస్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై నౌఫల్, బ్రిజీష్, చాణుక్య చైతన్య చరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. డిజో జోస్ ఆంటోనీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.ఈ నెల 10న హిందీ, తమిళ, తెలుగు, మలయాళ, కన్నడ ఐదు భాషల్లో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

సినీ కెరీర్‌కు స్వస్తి చెప్పనున్న హీరోయిన్ త్రిష?సీనియర్ నటి, చెన్నై చంద్రం త్రిష తన సనీ కెరీర్‌కు స్వస్తి చెప్పనుందా? తమిళ చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన ఓ సినీ నిర్మాత, నటుడు చిత్రా లక్ష్మణ్ మాత్రం ఔననే సమాధానం చెబుతున్నారు. చెన్నైలో ఓ ట్యూబర్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన పై విధంగా సమాధానమిచ్చారు.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభం

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

హెచ్చరిక: అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా తన లేటెస్ట్ కలెక్షన్‌ను రూపొందించిన మోచీభారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫ్యాషన్-ఫార్వర్డ్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్‌ అనగానే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది మోచీ. ఇప్పటికే తన అద్భుతమైన మోడల్స్‌తో యూత్‌ని ఆకట్టుకున్న మోచీ.. ఇప్పుడు తాజాగా ఈ సీజన్ కోసం సరికొత్త కలెక్షన్‌ను ఆవిష్కరించింది. తమ ఫుట్‌వేర్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాలనుకునే వారి కోసం రూపొందించిన ఈ తాజా కలెక్షన్... చూడగానే మిమ్మల్ని అమితంగా ఆకట్టుకుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఒక బోల్డ్, ఎక్స్‌‌ప్రెసి‌వ్ కలెక్షన్. నేటి తరం వినియోగదారుల కోసం రూపొందించబడిన ఈ కలెక్షన్, ట్రెండీగా ఉంటూనే సౌకర్యాన్ని సజావుగా అందిస్తుంది. తద్వారా స్టైల్ స్టేట్‌మెంట్-మేకింగ్ స్టైల్స్‌తో మన వ్యక్తిత్వాన్ని పర్‌ఫెక్ట్‌గా చాటిచెప్తుంది.

UP Woman Scripts History: ఖాట్మండు నుంచి ఎవరెస్ట్ వరకు సైకిల్ యాత్ర.. దివ్య సింగ్ రికార్డ్ (video)ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన మహిళ ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించింది. యూపీకి చెందిన దివ్య సింగ్ అనే మహిళ, అసాధారణమైన ఓర్పు, పట్టుదలతో ప్రపంచంలోని అత్యంత కఠినమైన పర్వత మార్గాలలో ఒకటైన ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్‌ను జయించి, ఒక అరుదైన సైక్లింగ్ యాత్రను పూర్తి చేసింది. ఖాట్మండు తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆమె, నిటారుగా ఉండే హిమాలయ మార్గాలు, అనూహ్యమైన వాతావరణం, సవాలుతో కూడిన ఎత్తైన ప్రదేశ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ 14 కఠినమైన రోజులు గడిపారు.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లాహైదరాబాద్‌లోని మెడికవర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ట్రామా, కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్‌పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని, ప్రమాదాల సమయంలో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించే విధానాలపై లోతైన చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తొలి గంటగా పరిగణించే “గోల్డెన్ అవర్”లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల ప్రాధాన్యంపై విశేషంగా చర్చించారు.
