ఏపీ-తెలంగాణలకు వర్ష సూచన.. ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులు, ఈదురు గాలులు
వాతావరణ శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్- తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు సంబంధించి వాతావరణ హెచ్చరికను జారీ చేసింది. రాబోయే మూడు రోజుల పాటు ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 7, 8, 9 తేదీలలో తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి.
ఈ వర్షాలతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉందని, అక్కడక్కడా పిడుగులు పడే ప్రమాదం కూడా ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సురక్షితమైన ప్రదేశాలలోనే ఉండాలని సూచించింది. గంటకు 30 నుండి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో కూడిన ఈదురు గాలులు కూడా వీచే అవకాశం ఉంది. దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతం, పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంపై, సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఒక ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది.
రాయలసీమ, తెలంగాణ ప్రాంతాలపై ఏర్పడిన ఉపరితల ద్రోణి, వాతావరణ పరిస్థితులను ప్రభావితం చేస్తూనే ఉంది. సముద్ర మట్టానికి 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ కారణంగా, సంబంధిత ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వర్షపాతం
ఉత్తర ఆంధ్ర, విశాఖపట్నంలో మంగళవారం తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో కూడా జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో పిడుగుపాటు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాల సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ కోరింది. వర్షం పడుతున్నప్పుడు చెట్ల కింద లేదా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో తలదాచుకోవద్దని, పిడుగులు పడుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు దూరంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఆస్ట్రేలియా సమీపంలో మైలా, వాలు తుఫానులు ఏర్పడ్డాయి. వీటి ప్రభావం దక్షిణ భారతదేశం వరకు విస్తరించి, ఈ ప్రాంతంలో అదనపు వర్షపాతాన్ని తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ, వివిధ ప్రాంతాలలో తీవ్రమైన వేడి పరిస్థితులు కొనసాగనున్నాయి.