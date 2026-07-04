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  4. Revanth Reddy Marks 20 Years in Politics, Back at Midjil Roots
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 4 July 2026 (21:36 IST)

Revanth Reddy 20 Years: మిడ్జిల్ ప్రజలు నాటిన మొక్క.. మహా వృక్షమైంది.. రేవంతన్న (video)

Revanth Reddy
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (21:31 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (21:36 IST)
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Revanth Reddy
తమ రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఒక కీలక ఘట్టాన్ని పురస్కరించుకుని, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లాలోని మిడ్జిల్ మండలానికి తిరిగి వచ్చి, భారీ కృతజ్ఞతా సభలో ప్రసంగించారు. తన రెండు దశాబ్దాల ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, స్థానిక ప్రజలతో తనకు ఉన్న బలమైన అనుబంధం గురించి ఆయన భావోద్వేగంతో మాట్లాడారు.
 
2006 జూలై 4న మిడ్జిల్ ప్రజలు నాటిన రాజకీయ మొక్క, నేడు రాష్ట్రాన్ని నడిపించే మహా వృక్షంగా ఎదిగిందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, రేవంత్ రెడ్డి ఒక ముఖ్య విషయాన్ని సభకు తెలియజేశారు. అది తన సొంత నియోజకవర్గం కానప్పటికీ, 2006లో మిడ్జిల్ నుండి స్వతంత్ర జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి తాను తన మొదటి ప్రధాన ఎన్నికల్లో విజయం సాధించానని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
అలాగే, హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి బూర్గుల రామకృష్ణారావు, మాజీ కేంద్ర మంత్రి జైపాల్ రెడ్డి వంటి దిగ్గజ నాయకులను స్మరించుకుంటూ, మహబూబ్‌నగర్ ప్రాంతానికి ఉన్న గొప్ప రాజకీయ వారసత్వాన్ని ఆయన కొనియాడారు. ఇరవై ఏళ్ల క్రితం మిడ్జిల్ ప్రజలు ఒక స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా, బయటి వ్యక్తిగా ఉన్న తనపై ఉంచిన అచంచలమైన నమ్మకమే, ఈ రోజు తాను ముఖ్యమంత్రిగా మీ ముందు నిలబడటానికి ఏకైక కారణమన్నారు. 
 
2006లో వెనుకబడిన చీకటి మండలంగా ముద్రపడిన ఈ ప్రాంతం పట్ల గతంలో జరిగిన నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, మిడ్జిల్ మండలం వేగవంతమైన అభివృద్ధిని సాధించేలా చూడటానికి ఆ మండలాన్ని అధికారికంగా దత్తత తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి బహిరంగంగానే ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కను కోరారు. 
 
తన ప్రభుత్వం పాలనా విధానాలను గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంతో పోల్చుతూ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు (కేసీఆర్) పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రముఖ తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు గద్దర్‌ పట్ల ప్రవర్తించిన తీరు, నెరెళ్లలో దళిత నిరసనకారులను అణచివేసిన ఘటనలను ప్రస్తావిస్తూ, గత ప్రభుత్వం వ్యవస్థాగతమైన 'జమీందారీ అహంకారాన్ని' ప్రదర్శించిందని ఆయన ఆరోపించారు. 
 
బీఆర్ఎస్ నెరవేర్చని హామీలను ఎత్తిచూపుతూనే, మరోవైపు తన ప్రభుత్వం చేపట్టిన 'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు' పథకం,  దేశంలోనే ఆదర్శప్రాయమైన కుల గణన వంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను రేవంత్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు.
 
గత ప్రభుత్వం 70వేల కోట్ల అప్పు ఉన్న రాష్ట్రాన్ని రూ.8.50 లక్షల కోట్ల భారీ సంక్షోభంలోకి నెట్టివేసిందని  ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు. గత దశాబ్ద కాలంలో సామాన్య ప్రజలకు కనీస గృహవసతి, ఉపాధి అవకాశాలు దక్కకుండా పోయినప్పటికీ, బీఆర్ఎస్ అగ్రనాయకత్వం మాత్రం భారీ ఫామ్‌హౌస్‌లను, వేల కోట్ల విలువైన భూములను ఎలా సమకూర్చుకోగలిగిందంటూ కేసీఆర్ కుటుంబ ఆస్తులపై సూటి ప్రశ్నలు సంధించి ఆయన తన ప్రసంగాన్ని ముగించారు.
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సెల్వి

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