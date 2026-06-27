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హైదరాబాదులో డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ.. అపూర్వమైన గౌరవం.. ట్రంప్ కృతజ్ఞతలు
హైదరాబాద్లోని యూఎస్ కాన్సులేట్ సమీపంలో ఉన్న ఒక రహదారికి అధికారికంగా 'డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ' అని నామకరణం చేసిన అనంతరం, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారతదేశానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించిన ఫోటోను తన 'ట్రూత్ సోషల్' ప్లాట్ఫామ్లో పంచుకుంటూ, ట్రంప్ దీనిని ఒక అపూర్వమైన గౌరవం అని అభివర్ణించారు. భారతదేశంలో ఇటువంటి గుర్తింపు పొందిన మొదటి అమెరికా అధ్యక్షుడు తానేనని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అమెరికా స్వాతంత్ర్య 250వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జరిగిన ఫ్రీడమ్ 250 వేడుకల సందర్భంగా, హైదరాబాద్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో గతంలో 'యూఎస్ కాన్సులేట్ రోడ్'గా ఉన్న ఈ రహదారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం పేరు మార్చింది. ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ, వ్యాపారం, ఏరోస్పేస్, రక్షణ రంగాలలో భారత్-అమెరికా భాగస్వామ్యంలో హైదరాబాద్కు పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యతను ఈ చర్య ప్రతిబింబిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి యూఎస్ రాయబారి సెర్గియో గోర్, తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క హాజరయ్యారు. వీరే కొత్త సైన్బోర్డును ఆవిష్కరించారు. హైదరాబాద్ ప్రపంచ గుర్తింపును ప్రదర్శించడానికి, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ఇలాంటి నామకరణ కార్యక్రమాలను మరిన్ని చేపట్టనున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది.
అయితే, ఈ నిర్ణయం రాజకీయ చర్చకు కూడా దారితీసింది. ఒక విదేశీ రాజకీయ నాయకుడి పేరును ప్రభుత్వ రహదారికి పెట్టడాన్ని బీజేపీ, సీపీఐ(ఎం) నాయకులు విమర్శించగా, అమెరికాతో సంబంధాలను బలోపేతం చేసేందుకు ఇది ఒక దౌత్యపరమైన, ప్రతీకాత్మక చర్య అని తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమర్థించింది.
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