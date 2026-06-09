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Positive Energyని నాశనం చేసే రాక్షస స్నానం, ఏమిటి ఈ స్నానం?
శాస్త్రాల ప్రకారం మానవులు చేసే స్నానాలను నాలుగు రకాలుగా విభజించారు. ఇప్పటి బిజీ జీవితాల్లో చాలామంది మొదటి రెండు రకములైన ఉత్తమ స్నానాలను చేయడం సాధ్యం కావడంలేదని చెప్తుంటారు. ఇక మూడోరకమైన స్నానం కాస్త అటుఇటూ ఆచరిస్తున్నారు. ఎక్కువగా చేస్తున్నది మాత్రం రాక్షస స్నానాలే వుంటున్నాయి.
అసలు 'రాక్షస స్నానం' అంటే ఏమిటి?
హిందూ సాంప్రదాయం, పురాణాల ప్రకారం, సూర్యోదయం అయిపోయిన చాలా సేపటికి... అంటే ఉదయం 8 లేదా 9 గంటల తర్వాత ఆలస్యంగా నిద్రలేచి, అప్పటివరకు స్నానం చేయకుండా కాలం గడిపి, ఆ రోజూ చేసే మొదటి స్నానాన్ని 'రాక్షస స్నానం' అంటారు.
సమయాన్ని బట్టి ఉదయకాల స్నానాలను ప్రధానంగా నాలుగు రకాలుగా విభజించారు
బ్రాహ్మ స్నానం: తెల్లవారుజామున 4 నుండి 5 గంటల మధ్య చేసేది (అత్యంత ఉత్తమం).
దేవ స్నానం: ఉదయం 5 నుండి 6 గంటల మధ్య చేసేది (ఉత్తమం).
మానుష స్నానం: ఉదయం 6 నుండి 8 గంటల లోపు చేసేది (సాధారణ మనుషులు చేసేది).
రాక్షస స్నానం: ఉదయం 8 లేదా 9 గంటల తర్వాత ఆలస్యంగా చేసే మొదటి స్నానం.
రాక్షస స్నానం వల్ల కలిగే ప్రతికూల ఫలితాలు ఎలా వుంటాయంటే...? తామసిక గుణాలు పెరగుతాయి. ఆలస్యంగా నిద్రలేవడం, చాలా సేపటి వరకు స్నానం చేయకుండా అలాగే ఉండటం వల్ల శరీరంలో బద్ధకం, నిర్లిప్తత, ప్రతికూల ఆలోచనలు పెరుగుతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. హిందూ సంప్రదాయంలో ఉదయం వేళ చేసే పూజలు, ధ్యానానికి ఒక ప్రత్యేక సమయం ఉంటుంది. ఆలస్యంగా స్నానం చేయడం వల్ల ఆ పవిత్ర సమయాన్ని కోల్పోయి, పూజకు అనర్హులవుతారు.
సకారాత్మక శక్తి... అంటే Positive Energy లోపిస్తుంది. ఉదయాన్నే స్నానం చేయడం వల్ల ఇంట్లో, శరీరంలో పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. ఆలస్యం చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం తగ్గి, ఇంట్లో అశాంతి ప్రవేశిస్తుందని పెద్దల నమ్మకం. ఉదయాన్నే స్నానం చేయడం వల్ల నాడీ వ్యవస్థ ఉత్తేజితమై, రక్తప్రసరణ మెరుగవుతుంది. తద్వారా మెదడు చురుగ్గా మారుతుంది. అదే ఆలస్యంగా స్నానం చేస్తే ఆ రోజంతా ఏదో తెలియని మగత, బద్ధకం ఆవహిస్తాయి.
రాత్రంతా శరీరం నుండి విడుదలయ్యే చెమట, జిడ్డు, చనిపోయిన చర్మ కణాలు ఉదయాన్నే శుభ్రం చేసుకోకపోతే చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోతాయి. దీనివల్ల బ్యాక్టీరియా చేరి దురదలు, మొటిమలు లేదా ఒంటి దుర్వాసన రావడం జరుగుతుంది. ఉదయం ఆలస్యంగా స్నానం చేయడం వల్ల మన బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమింగ్స్ మారతాయి. పనులన్నీ ఆలస్యంగా ప్రారంభం కావడం వల్ల ఆఫీసుకో లేదా బయటికో హడావిడిగా వెళ్లాల్సి వస్తుంది. ఇది అనవసరమైన మానసిక ఒత్తిడికి దారితీస్తుంది.
సీఎం విజయ్ కేబినెట్ మహిళా మంత్రిపై యూట్యూబర్ మారిదాస్ అసభ్యకర వీడియో?: అతడు బైటకు రావడం కష్టమేనా?
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కేబినెట్లో మహిళా మంత్రిపై తమిళనాట ప్రముఖ యూ ట్యూబర్ మారిదాస్ అసభ్యకరమైన వీడియోను చేసి పోస్ట్ చేసారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనితో అతడిపై చెన్నై సైబర్ క్రైమ్ విభాగంలో కేసు నమోదయ్యింది. సోమరవారం ఉదయం మధురైలోని అతడి నివాసానికి చెన్నై పోలీసులు వెళ్లారు. మధురై నగర పోలీసులను వెంటబెట్టుకుని అతడి ఇంటికి వెళ్లి అరెస్ట్ చేసారు. కాగా మారిదాస్ ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి విజయ్ మంత్రివర్గంలోని మహిళా మంత్రితో పాటుగా మరికొందరు మంత్రులకు వ్యతిరేకంగా వీడియోలు చేసినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అతడిపై భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సెక్షన్లు 79, 352(2) కింద కేసు నమోదు చేసారు.
బిర్యానీ విషయంలో గొడవ: దంపతుల ఆత్మహత్య.. నాలుగేళ్ల కుమారుడి ముందే..?
బిర్యానీ విషయంలో ఏర్పడిన గొడవ దంపతుల ప్రాణాలను తీసింది. ఈ గొడవలో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ఆ దంపతులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. తమ నాలుగేళ్ల కుమారుడిని మరిచిపోయారు. విశాఖపట్నంలో ఈ అత్యంత విషాదకర ఘటన వెలుగుచూసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నానికి చెందిన బలరాం (33), ప్రియాంక (30) దంపతులు ఉపాధి నిమిత్తం విశాఖపట్నం వచ్చి, ఇక్కడి శ్రీనగర్ పరిసర ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు. ఐదేళ్ల క్రితం ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ఈ దంపతులకు నాలుగేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు.
Minor girl: మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. ఆపై భవనం పైనుంచి కిందకు తోసేశాడు..
ఒక మైనర్ బాలికపై ఓ కిరాతకుడు అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. ఖమ్మం నగరంలో ఒక అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తున్న 12 ఏళ్ల మైనర్ బాలికను నమ్మించి, ఓ కిరాతకుడు ఆమెపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. తన అకృత్యాన్ని దాచేందుకు, సదరు నిందితుడు ఆ బాలికను అపార్ట్మెంట్ భవనం పైనుంచి కిందకు తోసేశాడు. జూన్ 6న జరిగిన ఈ ఘటనలో తీవ్ర గాయాలకు గురైన ఆ బాలిక ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. మొదట ప్రమాదంగా భావించిన మైనర్ బాలిక తల్లిదండ్రులు.. ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం బాలికపై అఘాయిత్యం జరిగినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించడంతో షాకయ్యారు. దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
కుక్క కరిచిన వ్యక్తి ఎలా అయిపోయాడో చూడండి, వీడియో
ఈరోజుల్లో వీధి కుక్కలు ఎక్కడబడితే అక్కడ జనాల్ని కరుస్తున్నాయి. వాటి జోలికి వెళ్లకపోయినా కూడా పిక్కల్ని పట్టి పీకుతున్నాయి. వీధి కుక్కల బారిన పడి ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ కుక్కల బెడదను వదిలించాలని సుప్రీంకోర్టు సైతం ఆదేశించింది. ఐనా వీధి కుక్కల బెడద మాత్రం పోవడంలేదు. పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని గురుదాస్ పూర్ మెడికల్ సెంటర్లో కుక్కకాటుకి గురై ర్యాబిస్ వ్యాధిన బారినపడ్డ వ్యక్తికి సంబంధించిన విపరీత చర్యల వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అతడిని కొన్ని వారాల క్రితం కుక్క కరిచిందట. ఏముందిలే మన కుక్కే కదా.... ఏం చేస్తుందని వదిలేసారట.
ఒకే రూటులో జగన్, కేసీఆర్.. ఆ యాత్రలు వారికి కలిసొస్తాయా? లేదా?
రాబోయే ఎన్నికల్లో అధికారాన్ని నిలబెట్టుకునేందుకు వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ చీఫ్ కేసీఆర్ దాదాపు ఒకే రకమైన వ్యూహాన్ని రూపొందిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. 2027లో తాను చారిత్రాత్మక పాదయాత్రను ప్రారంభించనున్నట్లు వైఎస్ జగన్ ఇప్పటికే బహిరంగంగా ప్రకటించారు. దీనికి సంబంధించిన రూట్ మ్యాప్ రాబోయే కొద్ది నెలల్లో సిద్ధం కానుంది. దీంతో 2029 అసెంబ్లీ ఎన్నికల వరకు జగన్ ప్రజల మధ్యే ఉంటారన్నది మాత్రం ఖాయం.
Positive Energyని నాశనం చేసే రాక్షస స్నానం, ఏమిటి ఈ స్నానం?
శాస్త్రాల ప్రకారం మానవులు చేసే స్నానాలను నాలుగు రకాలుగా విభజించారు. ఇప్పటి బిజీ జీవితాల్లో చాలామంది మొదటి రెండు రకములైన ఉత్తమ స్నానాలను చేయడం సాధ్యం కావడంలేదని చెప్తుంటారు. ఇక మూడోరకమైన స్నానం కాస్త అటుఇటూ ఆచరిస్తున్నారు. ఎక్కువగా చేస్తున్నది మాత్రం రాక్షస స్నానాలే వుంటున్నాయి. అసలు 'రాక్షస స్నానం' అంటే ఏమిటి? హిందూ సాంప్రదాయం, పురాణాల ప్రకారం, సూర్యోదయం అయిపోయిన చాలా సేపటికి... అంటే ఉదయం 8 లేదా 9 గంటల తర్వాత ఆలస్యంగా నిద్రలేచి, అప్పటివరకు స్నానం చేయకుండా కాలం గడిపి, ఆ రోజూ చేసే మొదటి స్నానాన్ని 'రాక్షస స్నానం' అంటారు.
09-06-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - చిత్తశుద్ధితో శ్రమిస్తే విజయం తథ్యం...
మృగశిర కార్తె అంటే ఏంటి విశేషం.. ఇంద్రుడు ఎంత వైభోగంగా ఉంటాడో..?
మృగశిర కార్తె అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది మృగశిర చేపలు. వాతావరణం హఠాత్తుగా వేడి నుండి చల్లదనానికి మారే క్రమంలో శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. ఈ సమయంలో గుండె జబ్బులు, ఉబ్బసం (ఆస్తమా) వంటి శ్వాసకోశ వ్యాధులు రాకుండా ఉండేందుకు పూర్వీకుల కాలం నుండి మృగశిర రోజున చేపలు తినడం ఒక ఆరోగ్యకరమైన ఆచారంగా వస్తోంది. హైదరాబాద్లో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో బత్తిన సోదరుల ప్రసిద్ధ చేప ప్రసాదం పంపిణీ కూడా ఈ కార్తె ప్రారంభం రోజే జరగడం విశేషం.
08-06-2026 సోమవారం ఫలితాలు - లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం...
07-06-22 ఆదివారం ఫలితాలు - సంకల్ప బలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంకల్ప బలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది. మీ సామర్థ్యాలపై నమ్మకం పెంచుకోండి. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్థిస్తారు. పనులకు కృషి ప్రధానం. ప్రముఖుల సందర్శనం కోసం పడిగాపులు తప్పవు సన్మాన సంస్కరణ సభల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీదైన రంగంలో రాణిస్తారు. లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. అవసరాలు: తీరుతాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.