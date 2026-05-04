మంగళవారం, 5 మే 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

05-05-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - గిట్టని వ్యక్తులతో జాగ్రత్త

Astrology
Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. పిల్లల చదువులపై దృష్టి సారిస్తారు. వివాదాలు పరిష్కారదిశగా సాగుతాయి. ప్రయాణం తలపెడతారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
రుణ విముక్తులవుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఖర్చులు అధికం. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. మీ ఉన్నతి కొందరికి అసూయ కలిగిస్తుంది. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. నిలిపివేసిన పనులు పునఃప్రారంభమవుతాయి. వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. నోటీసులు అందుకుంటారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త, శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
రుణ ఒత్తిడి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అన్యమనస్కంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు అధికం. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు మీపై ప్రభావం చూపుతాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం, పోగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి సంపాదిస్తారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహార పరిజ్ఞానంతో నెట్టుకొస్తారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. సభ్యత్వాల స్వీకరణకు అనుకూలం. గిట్టని వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. అప్రియయమైన వార్త వింటారు. పనులు ముందుకు సాగవు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ముఖ్యమైన పనులతో హడావుడిగా ఉంటారు. శ్రమాధిక్యత, అకాలభోజనం. ఆదాయానికి తగ్గట్టగా ఖర్చులుంటాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో పునరాలోచించండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగదు. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. వ్యవహారదక్షతతో నెట్టుకొస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త, పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. కష్టించినా ఫలితం అంతంత మాత్రమే. సమర్ధతకు గుర్తింపు ఉండదు. యత్నాలు కొనసాగించండి. రోజువారీ ఖర్చులుంటాయి. వ్యవహారాలతో తలమునకలవుతారు. ఆత్మీయుల రాక ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. నిందుకు హాజరవుతారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
నేడు అనుకూలదాయకం. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. బంధువుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
సంకల్పసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి సారిస్తారు. అనవసర జోక్యం తగదు. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి.

Watch More Videos

పోటీ చేసిన రెండు చోట్ల గెలిచిన టీవీకె విజయ్, త్రిష డిప్యూటీ సీఎం?

పోటీ చేసిన రెండు చోట్ల గెలిచిన టీవీకె విజయ్, త్రిష డిప్యూటీ సీఎం?తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రభంజనం సృష్టించారు టీవీకె విజయ్. ద్రవిడ పార్టీలను మట్టి కరిపించారు. విజయ్ పోటీ చేసిన రెండు స్థానాల్లోనూ విజయం సాధించడంతో ఒక స్థానాన్ని రాజీనామా చేయాల్సి వుంటుంది. కాగా ఆ స్థానం నుంచి నటి త్రిషను పోటీకి దించే అవకాశం వున్నట్లు చెప్పుకుంటున్నారు. అంతేకాదు.. అక్కడ నుంచి విజయం సాధించిన త్రిషకు మంత్రివర్గంలో కీలకమైన పోస్టును ఇస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. హోం మంత్రి లేదా డిప్యూటీ సీఎం పోస్టును ఇచ్చే అవకాశం వున్నదని సమాచారం.

తమిళనాడులో విజయ్‌ గెలుపు.. సంబరాలు చేసుకుంటున్న జగన్ ఫ్యాన్స్.. ఎందుకు?

తమిళనాడులో విజయ్‌ గెలుపు.. సంబరాలు చేసుకుంటున్న జగన్ ఫ్యాన్స్.. ఎందుకు?దళపతి విజయ్ తమిళనాడు కొత్త ముఖ్యమంత్రి కానున్నారు. దీనిపై ట్రెండ్‌లు స్పష్టంగా ఉన్నా.. ఆయన మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను చేరుకుని సొంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలరా లేక ఇతరుల సహాయం తీసుకుంటారా అనేది తెలియాల్సి వుంది. విజయ్ సాధించిన విజయంతో సోషల్ మీడియా మొత్తం సందడిగా ఉంది. జగన్ అభిమానులు ఈ క్షణాన్ని తమ వ్యక్తిగత విజయంగా భావించి సంబరాలు చేసుకోవడం గమనార్హం. వారు జగన్, విజయ్ కలిసి ఉన్న ఫోటోలు, వీడియోలను ప్రచారం చేస్తున్నారు. జగన్, విజయ్ ఇటీవల ఒక వివాహ వేడుకలో కలుసుకున్నారు. ఇద్దరూ పక్కపక్కనే కూర్చుని ఒకరినొకరు పలకరించుకోవడం కనిపించింది.

యువతిని చంపేసి చెత్తకుప్పలో పడేసారు, ఏం జరిగింది?

యువతిని చంపేసి చెత్తకుప్పలో పడేసారు, ఏం జరిగింది?పాట్నాలో దారుణమైన దృశ్యం కనిపించింది. ఓ యువతిని హత్య చేసి చెత్త పక్కనే పడేశారు. ఆ దృశ్యం హృదయ విదారకంగా వుంది. మానవత్వాన్ని హత్య చేసి ఒక చెత్త కుప్పలో పడేశారు. పునైచక్ రోడ్ నెం.3లో దారుణమైన గాయాలతో నిండిన ఒక మహిళ మృతదేహం కనిపించింది. మహిళ మృతదేహం రోడ్డు వెంట చెత్త పక్కనే పడి వుండటంతో స్థానికులు భయభ్రాంతులకు లోనయ్యారు. సుశాంత్ కెఎమ్ఆర్ తీసిన ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు మన వీధుల్లో దాగి ఉన్న సంపూర్ణ అరాచకత్వానికి, క్రూరత్వానికి ఒక భయంకరమైన అద్దంలా గోచరిస్తుంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఫోరెన్సిక్ బృందం, శునక బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.

విజయ్‌కి అన్నామలై కితాబు.. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న బీజేపీ నేత ఎందుకు? (video)

విజయ్‌కి అన్నామలై కితాబు.. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న బీజేపీ నేత ఎందుకు? (video)బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కె. అన్నామలై సోషల్ మీడియా వేదికగా షాకింగ్ కామెంట్లు చేశారు. తమిళనాడు ఓటర్లు ఈసారి ఓటుతోనే తమ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా వినిపించారని అన్నామలై కొనియాడారు. ముఖ్యంగా డబ్బుతో ఓట్లను కొనవచ్చనే రాజకీయ పార్టీల అహంకారానికి ప్రజలు చెక్ పెట్టారన్నారు. అంతేకాకుండా దశాబ్దాల తరబడి కొనసాగుతున్న కుటుంబ పాలనకు, వారసత్వ రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు గళమెత్తారన్నారు. తొలిసారి ఎన్నికల బరిలోకి దిగి ఊహించని రీతిలో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచిన నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీని అన్నామలై ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఆటో డ్రైవర్ చేతిలో మాజీ మంత్రికి డిపాజిట్ గల్లంతు

తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఆటో డ్రైవర్ చేతిలో మాజీ మంత్రికి డిపాజిట్ గల్లంతుతమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన ఆటో డ్రైవర్ విజయ్ దాము పోటీ చేసి విజయభేరీ మోగించారు. చెన్నై రాయపురం అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేసిన ఆయన అన్నాడీఎంకే మాజీ మంత్రి డి.జయకుమార్‌కు డిపాజిట్ గల్లంతయ్యేలా ఓడించారు. తన సమీప డీఎంకే అభ్యర్థి మాజీ మంత్రి రెహ్మాన్ ఖాన్ తనయుడు సుబైర్ ఖాన్‌పై 14249 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు.

02-05-2026 శనివారం ఫలితాలు - ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు...

02-05-2026 శనివారం ఫలితాలు - ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మీ సహనానికి పరీక్షా సమయం. ఆచితూచి అడుగేయాలి. సలహాలు, సాయం ఆశించవద్దు. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

శనివారం నాడు ఏ దేవుడిని ప్రార్థించాలి?

శనివారం నాడు ఏ దేవుడిని ప్రార్థించాలి?శనివారం నాడు శని దేవుని అనుగ్రహం కోసం లేదా శని దోష నివారణ కోసం ప్రార్థించాల్సిన అత్యంత శక్తివంతమైన శ్లోకం శని గాయత్రీ మంత్రం. ఓం శనైశ్చరాయ విద్మహే సూర్యపుత్రాయ ధీమహి తన్నో మందః ప్రచోదయాత్ శనివారం చేయవలసిన ఇతర ప్రార్థనలు: శనివారం రోజున కేవలం శని దేవుడినే కాకుండా, హనుమంతుడిని లేదా వెంకటేశ్వర స్వామిని పూజించడం వల్ల కూడా శని దోషాల నుండి విముక్తి కలుగుతుందని నమ్ముతారు.

01-05-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది

01-05-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. స్వయంకృషితోనే అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు. బాకీలను లౌక్యంగా వసూలు చేసుకోవాలి. పాత పరిచయస్తులు తారసపడతారు. కొత్త ప్రదేశాలు సందర్శిస్తారు.

Vaishakh Purnima 2026: వైశాఖ పౌర్ణమి: చంద్రుడు, శ్రీలక్ష్మి పూజతో సర్వం శుభం

Vaishakh Purnima 2026: వైశాఖ పౌర్ణమి: చంద్రుడు, శ్రీలక్ష్మి పూజతో సర్వం శుభంవైశాఖ పౌర్ణమి మే 1న జరుపుకుంటారు. ఈ పౌర్ణమి రోజున చంద్రుడు తన పదహారు కళలతో సంపూర్ణ తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తాడు. ఈ పౌర్ణమి తిథి ఏప్రిల్ 30న రాత్రి 9:12 గంటల సమయంలో ప్రారంభమై మే 1వ తేదీ రాత్రి 10:52 గంటల సమయంలో ముగుస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడిని మనస్సుకు కారకుడిగా భావిస్తారు. జాతకంలో చంద్ర దోషం ఉన్నవారు, తరచుగా మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళనలతో బాధపడేవారికి ఈ పౌర్ణమి ఒక వరం. వైశాఖ పౌర్ణమి రాత్రి నిండు చందమామకు అర్ఘ్యం సమర్పించాలి.

01-05-2026 నుంచి 31-05-2026 వరకు మీ మాస ఫలితాలు

01-05-2026 నుంచి 31-05-2026 వరకు మీ మాస ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ మాసం నిరాశాజనకం. సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. అన్యమస్కంగా గడుపుతారు. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. దంపతుల మధ్య తరచు కలహాలు. గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఈ చికాకులు తాత్కాలికమే. త్వరలో పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. మనస్సుకు నచ్చిన వారితో కాలక్షేపం చేయండి. చిన్ననాటి మిత్రులు తారసపడతారు. గత సంఘటనలు అనుభూతినిస్తాయి. సంతానం విద్యాయత్నం ఫలిస్తుంది. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు. ఆత్మీయుల ఆహ్వానం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. శుభకార్యంలో పాల్గొంటారు. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలివెళ్లకండి. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com