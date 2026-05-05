మీరేమైనా దేశ ప్రధాన పురోహితులా? మీకు వేరే పనేమీ లేదా? సుప్రీం కోర్టు ఫైర్

"మీరేమైనా దేశ ప్రధాన పురోహితులా?" అని కేరళలోని శబరిమల ఆలయంలోకి 10 నుంచి 50 ఏళ్ల వయసున్న మహిళల ప్రవేశంపై ఉన్న నిషేధాన్ని సవాలు చేస్తూ 2006లో ఇండియన్ యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్ దాఖలు చేసిన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిఐఎల్)పై మంగళవారం సుప్రీంకోర్టు తీవ్రంగా మండిపడింది.
ఈ పిఐఎల్ "చట్ట ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయడమే" అని, ఆ అసోసియేషన్ ఇలాంటి పిఐఎల్లను దాఖలు చేయడం కాకుండా న్యాయవాదుల సంఘం కోసం, దాని యువ సభ్యుల సంక్షేమం కోసం పనిచేయాలని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.
కేరళలోని శబరిమల ఆలయంతో సహా వివిధ మత ప్రదేశాలలో మహిళల పట్ల జరిగే వివక్షకు సంబంధించిన పిటిషన్లను, అలాగే బహుళ మతాలు ఆచరించే మత స్వేచ్ఛ పరిధిని, విస్తృతిని విచారిస్తున్న సందర్భంలో తొమ్మిది మంది న్యాయమూర్తులతో కూడిన రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.
ఈ ధర్మాసనంలో భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తులు బి.వి. నాగరత్న, ఎం.ఎం. సుందరేష్, అహ్సనుద్దీన్ అమనుల్లా, అరవింద్ కుమార్, అగస్టిన్ జార్జ్ మసిహ్, ప్రసన్న బి. వరలే, ఆర్. మహాదేవన్ మరియు జాయ్మాల్య బాగ్చి సభ్యులుగా ఉన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఇండియన్ యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్' తరపున హాజరైన న్యాయవాది రవి ప్రకాష్ గుప్తా, జూన్ 2006లో ఒక వార్తాపత్రికలో నాలుగు కథనాలు ప్రచురితమయ్యాయని, వాటి ఆధారంగానే ఈ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు చేయబడిందని కోర్టుకు నివేదించారు.
తమ అసోసియేషన్ అయ్యప్ప స్వామి భక్తుల విశ్వాసాన్ని సవాలు చేయడం లేదని, పైగా ఆ విశ్వాసాన్ని సమర్థిస్తోందని ఆయన వాదించారు. న్యాయవాది తన వాదనలను కొనసాగిస్తుండగా, న్యాయమూర్తి జస్టిస్ నాగ రత్న ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానించారు.
"మీ వంటి ఒక న్యాయపరమైన సంస్థకు అసలు విశ్వాసం అనేది ఎలా ఉంటుంది? విశ్వాసం అనేది ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన విషయం. మీకు అంతరాత్మ అంటూ ఉండదు కదా?" జస్టిస్ కుమార్, "పిఐఎల్ దాఖలు చేయడానికి మీ సంస్థ తీర్మానం చేసిందా? మీ అధ్యక్షుడు దానిపై సంతకం చేశారా?" అని కూడా అడిగారు. సిజెఐ కాంత్, "మీరు ఈ పిఐఎల్ ఎందుకు దాఖలు చేశారు? మీరేమైనా దేశ ప్రధాన పురోహితులా?" అని ప్రశ్నించారు.
ఇందుకు తమ సంస్థ ఒక రిజిస్టర్డ్ సంస్థ అని న్యాయవాది బదులిచ్చారు. గతంలో సమర్పించిన వివరాలను ప్రస్తావిస్తూ, దేవుడికి యువతులు ఇష్టం ఉండరని, అందుకే వారిని ఆలయంలోకి అనుమతించకూడదని ఆలయ తంత్రి (పురోహితుడు) చెప్పినట్లు ఆ న్యాయవాది తెలిపారు. తొమ్మిది మంది న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనానికి సంబంధించి ముగ్గురు న్యాయమూర్తులు చేసిన ప్రస్తావనలపై కూడా ఆయన తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు.
అనంతరం జస్టిస్ నాగారత్న వ్యాఖ్యానిస్తూ, "యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్కు వేరే పనేమీ లేదా? వారు న్యాయవాదుల సంఘం సంక్షేమం కోసం పనిచేయలేరా లేదా ఈ దేశ న్యాయ వ్యవస్థ కోసం ధర్మాసనానికి సహాయం చేయలేరా? న్యాయవాదుల సంఘం కోసం, యువ సభ్యుల కోసం, వారి సంక్షేమం కోసం పనిచేయండి.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కష్టపడుతున్న వారు కేసులు వాదించడానికి నగరాలకు రావడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వారిలో అద్భుతమైన మేధస్సు ఉంది. గ్రామాల నుండి విభిన్న ఆలోచనా విధానాలతో ప్రజలు వచ్చారు. ఈ సమయాన్ని సుప్రీంకోర్టులో గడపడం కంటే ఇదే మేలు," అని అన్నారు.
10 నుండి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల మహిళలు శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలోకి ప్రవేశించకుండా నిరోధిస్తున్న నిషేధాన్ని, శతాబ్దాల నాటి ఈ హిందూ మత ఆచారం చట్టవిరుద్ధం, రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని పేర్కొంటూ, ఐదుగురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం 2018 సెప్టెంబర్లో 4:1 మెజారిటీ తీర్పుతో ఎత్తివేసింది.