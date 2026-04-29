చంద్రబాబు ఫోటోలు మార్ఫింగ్ : ప్రధాన సూత్రధారి వైకాపా నేత అరెస్టు
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఫోటోలను మార్ఫింగ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన వైకాపా నేత పూడి శ్రీహరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఫోటోల మార్ఫింగ్ ఫోటోల కేసుల పూడి శ్రీహరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బెయిల్ పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైన కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే పోలీసులు ఆయన్ని అదుపులోకి తీసుకోవడం రాజకీయ వర్గాల్లో సంచలనంగా మారింది.
వైకాపా సోషల్ మీడియా ఇన్చార్జిగా పూడి శ్రీహరిని ఏపీ పోలీసులు బెంగుళూరులో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చేతిలో కత్తి ఉన్నట్టు మార్ఫింగ్ చేసిన పాస్టర్ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారన్న ఆరోపణలపై నమోదైన కేసులోభాగంగా ఈ అరెస్టు జరిగింది. గతంలో కుప్పం కోర్టు ఆయన రిమాండ్ను తిరస్కరించింది. ఆ తర్వాత హైకోర్టు కుప్పం కోర్టు ఉత్తర్వులను సస్పెండ్ చేయడం శ్రీహరికి ఇబ్బందిగా మారింది.
అరెస్టు నుంచి రక్షణ కోరుతూ ఆయన సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన ఫలితం దక్కలేదు. బెయిల్ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం. ఈ అంశాన్ని హైకోర్టులోనే తేల్చుకోవాలి స్పష్టం చేయడంతో పోలీసులకు మార్గం సుగమమైంది. దీంతో బెంగుళూరులో ఉన్న ఆయన్ని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు ప్రస్తుతం కుప్పంకు తరలిస్తున్నారు.