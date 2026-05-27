చంద్రునిపై అన్వేషణ మిషన్లకు మద్దతుగా రోబోటిక్ ల్యాండర్లు, రోవర్లు, డ్రోన్లు
రాబోయే చంద్ర అన్వేషణ మిషన్లకు మద్దతుగా రోబోటిక్ ల్యాండర్లు, రోవర్లు, డ్రోన్లను పంపేందుకు జెఫ్ బెజోస్ బ్లూ ఆరిజిన్, ఆస్ట్రోలాబ్తో సహా పలు అంతరిక్ష సంస్థలకు నాసా కాంట్రాక్టులను ఇచ్చింది.
చంద్రునిపైకి వెళ్లే వాహనాలను నిర్మించి, పంపేందుకు ఆస్ట్రోలాబ్కు 219 మిలియన్ డాలర్లు, లూనార్ అవుట్పోస్ట్కు 220 మిలియన్ డాలర్ల కాంట్రాక్టులను ఇచ్చినట్లు అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ మంగళవారం తెలిపింది.
బ్లూ ఆరిజిన్కు దాని మానవరహిత కార్గో లూనార్ ల్యాండర్, మార్క్ 1ను ఉపయోగించి రోవర్లను చంద్రుని ఉపరితలంపైకి చేరవేసేందుకు 188 మిలియన్ డాలర్ల కాంట్రాక్టును ఇచ్చారు.
ఈ కాంట్రాక్టులు నాసా ఆర్టెమిస్ కార్యక్రమంలో భాగం. ఈ కార్యక్రమం అంతరిక్షంలో మానవాళి ఉనికిని విస్తరించడం, భవిష్యత్ లోతైన అంతరిక్ష అన్వేషణకు మద్దతు ఇవ్వడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
